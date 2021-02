Frankfurts Trainer Adolf "Adi" Hütter (r.) hat sich über das Verhalten auf der Bremer Bank aufgeregt. (Carmen Jaspersen/dpa)

Ärger und kein Ende? Nach dem von einigem Trubel abseits des Platzes begleiteten 2:1-Sieg des SV Werder über Eintracht Frankfurt am Freitagabend haben Vertreter beider Clubs das Wochenende genutzt, um den jeweils anderen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Für Werder sprach Frank Baumann und wusch die Bremer Hände am Samstag in Unschuld. Für Frankfurt trat am Sonntag Trainer Adi Hütter via „Sky90“ ans Rednerpult und rückte die Dinge in das nach seiner Auffassung rechte Licht. Dabei verlor er vor allem über seinen Bremer Trainerkollegen Florian Kohfeldt deutliche Worte.

Frankfurt-Trainer Hütter beklagt Verhalten auf der Werder-Bank

Hütter hatte sich nach dem Spiel über das Verhalten des hinter der Werder-Bank sitzenden Bremer Staffs beklagt. Nun erneuerte er seine Vorwürfe. „Jeder kämpft mit seinen Mitteln, jeder versucht, Spiele zu gewinnen. Aber ich muss mich sicherlich nicht beschimpfen lassen von Leuten, die auf der Tribüne sitzen und zum Staff gehören“, sagte der 51-Jährige und bezog dann auch Kohfeldt mit ein in seine Kritik: „Ich frage dann Florian, wer das ist. Und er sagt, das sind Zuschauer. Dann finde ich das nicht okay. Das hat auch 'was mit dem Trainer zu tun. Wenn mir das passiert bei Frankfurt, dass einer meiner Mitarbeiter auf der Tribüne sitzt und auf den gegnerischen Trainer schimpft, dann kann ich garantieren, dass derjenige am nächsten Tag nicht mehr in meinem Team arbeitet.“ Konkret gemeint waren ein Bremer Zeugwart und ein Teambetreuer.

Mehr zum Thema Trotz Aussprache am Telefon Werder weiter verärgert über die Eintracht-Anklagen Der Zoff zwischen Werder und der Eintracht schlägt weiter Wellen. Beide Vereine schieben sich den Schwarzen Peter zu. Trotz eines Telefonats zwischen Baumann und Bobic ... mehr »

Bei Werder sieht man die Sache grundlegend anders. Sportchef Baumann hatte am Samstag unter anderem im Gespräch mit unserer Deichstube erklärt, dass er die Fehler bei den Frankfurtern sieht. „Die Aggressionen am Ende und nach dem Spiel sind nicht von uns ausgelöst worden. Ich lasse nicht stehen, dass wir grundsätzlich die Rabauken der Liga sein sollen“, sagte er.

Auch Wolfsburg ärgerte sich über Bremen

Folgt man jedoch den Worten Hütters, dann gibt es in der Branche einige, die das wiederum anders wahrnehmen. „Ich habe schon mit vielen Trainerkollegen gesprochen, die sagen, in Bremen ist es wirklich Wahnsinn“, behauptete der Österreicher und nannte namentlich seinen Landsmann Oliver Glasner vom VfL Wolfsburg. Pikant dabei: Im vergangenen Juni trafen Hütter und Glasner nacheinander auf Werder. Erst beklagte der Frankfurter das Bremer Verhalten („Man muss nicht bei jeder Entscheidung aufspringen, das ist auch eine Frage des Respekts“), dann warnte der Wolfsburger im Vorfeld vor Bremer „Tohuwabohu und Radau: Sie wollen dem Gegner auf die Nerven gehen.“ Beide Spiele verlor Werder damals, am Freitag aber nicht.

Mehr zum Thema Spiel gegen Frankfurt „Eklig und unangenehm“ - so entkam Werder der Abwärtsspirale Das frühe Führungstor von Frankfurt ließ Werder-Trainer Kohfeldt kurz zucken. Sollte seine Mannschaft wieder vorgeführt werden? Dann kam es anders: „Wir haben uns am ... mehr »

Hütter nannte den Bremer Sieg „hochverdient“ und brachte ihn nicht in Verbindung mit den Begleiterscheinungen. Auch räumte er eigenes Fehlverhalten ein. Er habe „das eine oder andere Wort gesagt, das nicht okay war“, gab er zu, aber alles nur als Reaktion auf das, was zuvor vom Bremer Betreuerkreis ausgegangen war, so Hütter: „Fußball ist teilweise rau, aber das war ein bisschen zu viel.“

Nach einer kurzen Aussprache noch im Stadion mit Kohfeldt und Baumann („Auch ich wurde beleidigt“) hat der Eintracht-Coach nun keinen weiteren Redebedarf mehr: „Im Endeffekt ist es wichtig, dass man sich wieder in die Augen schauen kann, dann ist auch alles wieder gut.“ Vielleicht aber auch nicht.