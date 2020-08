Manuel Mbom stellte sich am Donnerstag den Fragen der Bremer Journalisten. (nordphoto)

Im Mittelfeld auf der Achter- oder Sechser-Position, vielleicht auch noch etwas offensiver - dort haben wohl die meisten Manuel Mbom noch vor wenigen Wochen verortet. Nach seiner Rückkehr vom KFC Uerdingen, an den er ein Jahr verliehen war, spielt der 20-Jährige nun aber plötzlich Rechtsverteidiger. Ihn selbst habe das nicht überrascht, sagte Mbom am Donnerstag in einer Medienrunde. „Ich habe schon Zehner, Achter, Sechser oder auch Stürmer gespielt, bin flexibel. Da ist für mich auch die neue Position als Rechtsverteidiger kein Problem.“

Während der laufenden Vorbereitung ist Mbom der Back-up für Stamm-Rechtsverteidiger Theo Gebre Selassie und versucht, von dem erfahrenen Tschechen möglichst viel zu lernen. „Theo ist ein sehr großer Spieler bei Werder und ein Vorbild für mich. Ich gucke mir Dinge im Training ab, weil für mich die Position eben neu ist. Ich kann ihn auch immer fragen, wenn ich etwas wissen möchte.“

Viel Kontakt zu Fritz

Die Idee, Mbom zum Rechtsverteidiger umzuschulen, entstand während dessen Zeit in Uerdingen. Beim Drittligisten war der Junioren-Nationalspieler Stammkraft und kam vor allem im zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Clemens Fritz, Werders Leiter Scouting und Profifußball, sei für ihn als Leihspieler ein wichtiger Ansprechpartner gewesen, erzählte Mbom. In der vergangenen Saison war Fritz anfangs noch schwerpunktmäßig für die Betreuung der Leihspieler zuständig. Mittlerweile hat Ilia Gruev diese Position inne.

Bei Werder registrierten sie Mboms Entwicklung sehr genau. Er gilt schließlich als Toptalent, erhielt vor drei Jahren die silberne Fritz-Walter-Medaille im U17-Juniorenbereich. „Es kam letztlich aus der Scouting-Abteilung der Hinweis, dass Manuel sich leichter tut, wenn er das Spiel vor sich hat. Aufgrund seiner Physis, seiner Dynamik kann er im Grunde 90 Minuten lang durchgehend sprinten“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt kürzlich. Also ist Mbom nun erst einmal als Rechtsverteidiger eingeplant und soll sich auf dieser Position für seinen ersten Bundesliga-Einsatz empfehlen.

Bereit dafür fühlt sich das Talent. „Ich bin in dem einen Jahr in Uerdingen als Mensch gereift und konnte viel mitnehmen“, sagte Mbom, der sich bei Werder erst einmal kleine Ziele gesetzt hat: „Ich will einfach jeden Tag Gas geben und die Füße am Boden halten.“