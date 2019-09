Will die Chance auf mehr Spielzeit nutzen: Josh Sargent (hier im Duell mit Leipzigs Dayot Upamecano). (nordphoto)

Herr Sargent, wie war das im Februar beim bislang letzten Auswärtsspiel in Dortmund? Als Werder ein packendes Pokal-Achtelfinale beim BVB gewann, standen Sie zwar nicht im Kader, waren aber voll dabei und saßen als Zuschauer auf der Bank.

Josh Sargent: Die Arena in Dortmund gehört zu den Stadien mit der besten Atmosphäre. Die Stimmung war wirklich intensiv. Als Spieler träumt man davon, in solch einem Stadion spielen zu dürfen.

Beim Ligaspiel in Dortmund wurden Sie in der vergangenen Saison bereits kurz eingewechselt, am Sonnabend könnten Sie länger auf dem Platz stehen. Bereiten Sie sich besonders auf diese Stimmung vor?

Nein, ich gehe jedes Spiel gleich an.

Sportlich ist Werder der Außenseiter, nicht nur aufgrund der vielen Verletzten. Glauben Sie daran, dass Ihre Mannschaft aktuell einen Topgegner wie den BVB schlagen kann?

Wir gehen nie in ein Spiel und denken, dass wir nicht gewinnen können. Wir wollen natürlich gewinnen und unseren Fußball spielen. Dafür werden wir alles tun.

Mit Yuya Osako und Niclas Füllkrug fehlen zwei zentrale Offensivspieler nicht nur gegen Dortmund, sondern noch länger. Das ist schlecht für das Team, könnte aber eine Chance für Sie auf mehr Spielzeit bedeuten, oder?

Dass Niclas, Yuya und all die anderen Spieler verletzt sind, ist sehr bedauerlich. Ich wünsche ihnen, dass sie schnell wieder fit werden. Sollte ich nun mehr Spielzeit bekommen, bin ich bereit für diese Gelegenheit und hoffe, dass ich das Beste daraus machen kann.

Allzu viele Stürmer sind nicht mehr da, Sie stehen also automatisch stärker im Fokus. Merken Sie das schon?

Ich würde nicht sagen, dass der Fokus auf mir liegt. Der Fokus liegt eher darauf, wie sich die Mannschaft präsentiert.

Gegen Leipzig waren Sie aber mit gerade einmal 14 Bundesliga-Einsätzen plötzlich der erfahrene Stürmer. Neben Ihnen spielte Benjamin Goller, der seine zweite Bundesliga-Partie bestritt. War das nicht ungewohnt?

Benni hat wirklich einen guten Job gemacht. Unglücklicherweise lief das Spiel für uns insgesamt nicht so, wie wir gehofft hatten. Das wird uns aber nicht entmutigen, wir werden weiter kämpfen und versuchen, Punkte zu holen.

Haben die ganzen Verletzungen irgendeinen Effekt auf die Mannschaft? Denken auch die gesunden Spieler jetzt mehr nach, wenn sie auf dem Platz stehen?

Man kann schon sagen, dass sich das Gefühl innerhalb des Teams dadurch verändert hat, aber nicht in einer negativen Art und Weise. Als Mannschaft haben wir immer noch die gleiche Mentalität wie vorher. Wir haben eine große Auswahl an Spielern, die in der Lage sind, in der Bundesliga zu spielen. Als Gruppe sind wir zusammen sehr stark. Die Lage ist, wie sie ist. Wir müssen weitermachen und zusammenhalten.

Sie standen bislang in fünf von sechs Pflichtspielen auf dem Platz. In der Endphase der vergangenen Saison haben Sie dagegen kaum gespielt. Dazu wurden Sie aus dem Kader des US-Nationalteams für den Gold Cup gestrichen. Wie sind Sie mit diesen Rückschlägen umgegangen?

Es war zuerst schwierig für mich. Ich musste ein paar Tage lang über alles nachdenken, aber meine Familie, Freunde und mehrere Leute aus dem Verein haben mich sehr stark unterstützt. Sie haben gesagt: „Kopf hoch! Nutze die Sommerpause, um den Kopf frei zu bekommen. Lade den Akku für die neue Saison auf und mache dir keine Gedanken darüber, was in der Vergangenheit passiert ist.“ Ich konnte das alles hinter mir lassen und war dann bereit für die Saisonvorbereitung.

Die Saisonvorbereitung lief auch gut für Sie. Beim Testspiel gegen Köln in Lohne erzielten Sie etwa den 1:0-Siegtreffer und sagten anschließend, sie seien in der besten Verfassung ihres Lebens. Gilt diese Aussage immer noch?

Als ich das gesagt habe, meinte ich damit meine körperliche Fitness. Das möchte ich betonen. Ich fühle mich jetzt immer noch gut und habe eine große Chance auf Spielminuten. Ich arbeite hart, um diese Chance zu nutzen.

Ihre guten Leistungen in der Vorbereitung haben auch die Erwartungen steigen lassen. Viele Fans wollten in der Bundesliga weitere Tore von Ihnen sehen. Haben Sie dadurch in den ersten Pflichtspielen mehr Druck gespürt?

Ich versuche, mich nicht so viel damit zu beschäftigen, was die Leute sagen und was in den sozialen Netzwerken passiert. Ich mache mir nur Gedanken darüber, was ich machen und beeinflussen kann, und nicht über all die Dinge, die drumherum passieren.

Sie sind aber in sozialen Netzwerken wie Instagram und Twitter aktiv.

Das stimmt, aber ich versuche, dort nicht alles zu lesen.

Ihr Vater Jeff hat mal über Sie gesagt, dass Sie schon als Kind die ganze Zeit geübt haben, um ein besserer Fußballer zu werden. Ist das immer noch so?

Es ist schwer für mich, nichts zu tun. Ich liebe es, aktiv zu sein. Nach dem Training frage ich immer nach Extraschichten. Manchmal ist das aber auch nicht das Richtige, und sie sagen mir, ich solle mich lieber ausruhen.

Kommen wir zur US-Nationalmannschaft. Sie durften kürzlich beim 1:1 gegen Uruguay in Ihrer Heimatstadt St. Louis spielen. Das war bestimmt eine besondere Erfahrung, oder?

Für deine Nationalmannschaft zu spielen und diesen Stolz zu fühlen ist die eine Sache, aber in deiner Stadt zu spielen, wo dich viele Menschen kennen und dich anfeuern, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das war einfach nur cool.

Waren Sie zufrieden mit Ihrer Leistung?

Es gibt immer Dinge, an denen man noch arbeiten kann. Ich bin nie richtig zufrieden mit meiner Leistung. So bin ich eben. Ich bin hart zu mir selbst und will mich immer verbessern.

Wie populär ist Fußball in Ihrer Heimatstadt St. Louis?

Fußball hat in St. Louis eine lange Geschichte. Leider haben wir noch kein Team in der Major League Soccer, aber kürzlich wurde bekannt, dass sich das ab 2022 ändert. Ich bin etwas außerhalb der Stadt aufgewachsen, und dort spielte fast jedes Kind Fußball.

Haben Sie auch andere Sportarten ausprobiert?

Ja, ich habe viel Sport gemacht und alles ausgetestet, um zu sehen, was mir gefällt. Aber Fußball war immer mein Sport, seit ich vier Jahre alt war. Ich habe mal Football gespielt und nach zwei Jahren aufgehört, dann habe ich mal Hockey gespielt, doch Fußball habe ich die ganze Zeit gespielt. Das war einfach mein Ding.

Ihr Vater hat erzählt, dass Sie schon mit vier Jahren davon sprachen, eines Tages als Fußball-Profi nach Europa zu gehen. Wieso hatten Sie diesen Plan schon so früh?

Ich bin damit aufgewachsen, Spiele der englischen Premier League im Fernsehen zu sehen. Dabei siehst du, dass die besten Teams der Welt in Europa spielen. Also war es schon sehr früh mein Ziel, hierherzukommen und für eine der besten Mannschaften zu spielen.

Auffällig ist, dass viele junge US-Talente direkt nach Europa wechseln. Christian Pulisic spielt für Chelsea, Weston McKennie für Schalke. Früher sammelten die US-Talente erst einmal Erfahrung in der MLS, warum hat sich das geändert?

Immer mehr Jungs realisieren, dass das ein sehr guter Weg für sie ist, weil das System in Europa sehr gut entwickelt ist. Sie sehen außerdem, dass es Jungs wie Christian und Weston auf dem Toplevel geschafft haben. Das inspiriert andere junge Spieler dazu, es ihnen nachzumachen. Es ist sicher nicht der einfachste Weg, in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache zu ziehen. Ich denke aber, dass es sich lohnt, im jungen Alter zumindest einmal herzukommen und zu sehen, ob es das richtige für einen ist.

Sie sind jetzt fast zwei Jahre in Bremen. War für Sie der Wechsel nach Europa rückblickend der richtige Schritt?

Ich würde es wieder tun, wenn ich die Wahl hätte.

Sie haben sogar gesagt, dass sie sich in Bremen schon fast zuhause fühlen. Woher kommt das?

Das Wetter ist zum Beispiel so ähnlich wie in St. Louis.

Wirklich? Regnet es da auch so oft?

Ja, in dieser Zeit des Jahres schon. Für mich sind Regen oder kaltes Wetter kein Problem. Ich fühle mich sehr wohl in Bremen. Die Stadt ist wie eine zweite Heimat für mich, und inzwischen kenne ich mich hier auch recht gut aus.

Sind Ihnen in Deutschland schon einmal die üblichen Klischees begegnet? Zum Beispiel, dass jeder US-Amerikaner andauernd Burger isst.

Von Teamkollegen gibt es immer mal wieder Sprüche über das Burgeressen, aber ich fahre ganz gut damit, mich von Burgern fernzuhalten.

Mögen Sie etwa keine Burger?

Natürlich mag ich Burger, aber ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind.