Werders Spiel gegen die Eintracht am Sonnabend hat Nuri Sahin nach eigener Aussage alleine im Pyjama im Hotelzimmer gesehen. Zuschauen ist aber etwas, dass in nächster Zukunft die absolute Ausnahme sein soll. "Ich will auf dem Platz stehen, ich bin im besten Fußballeralter", sagte der 29-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Sonntag.

In Dortmund war das zuletzt nicht mehr möglich. Unter dem neuen BVB-Trainer Lucien Favre spielte Sahin zu Saisonbeginn keinerlei Rolle mehr. Deswegen habe er nach einem neuen Verein gesucht. Werder hat bekanntlich das Rennen gemacht und dabei Fenerbahce Instanbul ausgestochen. "Hier hatte ich das Gefühl, dass ich gebraucht werde", sagte Sahin. Die Gespräche mit Frank Baumann und Florian Kohfeldt seien offen und ehrlich gewesen. Keiner habe versucht, ihm Honig ums Maul zu schmieren.

Als Stammspieler nach Europa

In den Gesprächen mit den Werder-Verantwortlichen ging sicherlich auch um Sahins Rolle und Position auf dem Feld. Werder war lange auf der Suche nach einem Backup, also einem Stellvertreter für Philipp Bargfrede. Sahin, der die Sechser-Position die meiste Zeit seiner Karriere spielte, will aber auf gar keinen Fall nur der Ersatz für die Stammkraft sein. "Ich sehe mich definitiv nicht als Backup", stellte er klar. Dabei läuft es nach Ansicht des Neu-Bremers nicht zwangsläufig auf ein direktes Duell mit dem Werder-Urgestein Bargfrede hinaus. "Ich schätze Philipp Bargfrede sehr und kann mir sehr gut vorstellen, dass wir beide auf dem Platz stehen", sagte Sahin. Dennoch sei klar, dass auch bei Werder Konkurrenzkampf herrsche.

Sahin will also als Stammspieler dafür sorgen, dass Werder das ausgerufene Ziel Europa erreicht. "Aber man darf die Bundesliga nicht unterschätzen", warnte Sahin. Die Liga sei sehr ausgeglichen. Man müssen von Woche zu Woche denken, "sonst holt dich die Realität schnell ein". Dennoch hält Sahin das Erreichen der Europa League für machbar und identifiziert sich mit der Aufgabe: "Ich wäre nicht gekommen, wenn das Ziel der Nicht-Abstieg gewesen wäre."