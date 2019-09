Werder hat einmal mehr auf den letzten Drücker auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Leonardo Bittencourt kommt ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldspieler auf Leihbasis aus Hoffenheim. Am Dienstag wurde Bittencourt, der bei Werder die Rückennummer 10 erhält, offiziell vorgestellt und der 25-Jährige stellte direkt klar, dass er nicht nur für ein Jahr in Bremen bleiben will, sondern über die laufende Saison hinaus: „Ich bin gekommen, um zu bleiben.“ Die Chancen darauf stehen gut. Nach Informationen des WESER KURIER gibt es ohnehin eine Kaufverpflichtung - die allerdings nur unter bestimmten, erst noch zu erfüllenden Voraussetzungen greift.

Welche Rolle er bei Werder auf dem Feld spielen will, davon hat Bittencourt ebenfalls eine klare Vorstellung: „Ich sehe mich im offensiven Bereich. Ich kann als hängende Spitze, offensive Acht oder auch auf der Außenbahn spielen. Ich bin flexibel einsetzbar." Grundsätzlich sei er glücklich, dass er nun den Weg zu Werder gehen konnte, so Bittencourt weiter. Bereits im vergangenen Sommer waren die Bremer an dem Mittelfeldspieler interessiert, letztlich wechselte der 25-Jährige dann aber von Köln nach Hoffenheim. „Ich hatte die Möglichkeit, Champions League zu spielen. Das war der Grund. Es ist ein Traum von mir gewesen“, erklärte Bittencourt.

Als sich nun wieder die Möglichkeit bot, nach Bremen zu wechseln, ließ sich Bittencourt die Chance nicht entgehen. „Ich habe direkt gesagt, ich sage euch auf jeden Fall kein zweites Mal ab“, so der Deutsch-Brasilianer. Ein entscheidende Rolle für ihn spielte dabei Florian Kohfeldt, wie Bittencourt sagte: „Ich habe ihn letztes Jahr kennengelernt, weiß, wie er tickt und wie er mich sieht.“

„Er ist mutig, frech, hat ein gutes Passspiel“

Kohfeldt sieht ihn als Offensivspieler, "aber auch als einen Spieler, der darüber hinaus bereit ist, taktische Aufgaben zu übernehmen". Bittencourt sei zudem ein Spielertyp, den Werder so noch nicht im Kader habe, führte Kohfeldt weiter aus und fügte an: "Ich freue mich wirklich sehr, weil er vom Spielertyp her jemand ist, dem ich unseren Fußball nicht erklären muss. Er ist mutig, frech, hat ein gutes Passspiel. So wollen wir ja auch sein.“

Auch für Werders Fans und das Weserstadion hatte Bittencourt bei seiner Vorstellung noch warme Worte: Es sei für ihn immer etwas ganz Besonderes gewesen, im Weserstadion zu spielen - besonders bei Flutlicht. „Es war dann immer eine Atmosphäre, bei der ich gedacht habe, dass auch wenn wir gut spielen, es richtig schwer werden würde.“ Das Weserstadion „war für mich nie ein Stadion wie jedes andere“. Er freue sich darauf, „vor voller Hütte zu spielen“.