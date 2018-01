Ludwig Augustinsson sprach am Mittwoch in einer kleinen Medienrunde. (nordphoto)

„Wenn wir nicht gewinnen, dann ist der Druck natürlich noch größer“, sagte Augustinsson am Mittwoch während einer Medienrunde im Weserstadion. Nach Ansicht des Schweden lähmt das Gefühl, in den kommenden Partien unbedingt punkten zu müssen, aber nicht die Mannschaft. „Es herrscht eine hungrige Atmosphäre. Jeder ist fokussiert, jeder will gewinnen.“ Das habe er bereits gegen die Bayern gespürt und so werde es auch - das ist sich Augustinsson sicher - gegen Hertha BSC am Sonnabend (18.30 Uhr) sein. „Das ist eine starke Mannschaft, aber wenn wir zu Hause spielen, können wir jedes Spiel gewinnen.“

Der Sommer-Neuzugang benötigte eine gewisse Anlaufzeit, um in Bremen anzukommen, vielleicht absolvierte er zuletzt in München sein bislang bestes Spiel im Werder-Trikot. „Es war gut, aber ich fühle mich auch schon länger gut“, sagte Augustinsson, der nicht nur für mehr defensive Stabilität verpflichtet worden war, sondern auch offensiv Akzente setzen sollte. Das gelang zuletzt nicht immer. Der 23-Jährige nennt jedoch einen einfachen Grund: „Ich kann nicht wie in Kopenhagen zwölf Mal flanken pro Spiel. Das geht in der Bundesliga nicht. Das schafft nicht einmal David Alaba von den Bayern.“

In der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte um die sportliche Zukunft Augustinssons, vor allem der AC Mailand soll Interesse an einer Verpflichtung haben. In portugiesischen Medien wird Benfica Lissabon als Interessent genannt. Die geglückte WM-Qualifikation der Schweden hat noch einmal für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt. „Mein einziger Fokus liegt im Moment darauf, gut für Werder zu spielen“, sagte der Linksaußen. „Mein Agent kümmert sich um all diese Sachen. Ich bin glücklich hier und befasse mich nur damit, jeden Tag besser zu werden und Werder zu helfen.“

Es ist kein Geheimnis, dass Augustinsson irgendwann einmal konstant im internationalen Wettbewerb spielen möchte. Dass er dies in Bremen tut, hält er nicht für ausgeschlossen. Als Begründung nennt er ein Beispiel aus der Bundesliga. „Auch Gladbach war vor ein paar Jahren ganz am Ende der Tabelle und spielte wenig später in der Champions League. Natürlich glaube ich, dass das auch hier mit Werder passieren kann – und ich wäre natürlich gern bei dieser Reise dabei.“