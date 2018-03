Mehr als zehn Jahre ist es nun schon her, dass Klaus Allofs, Werders langjähriger Manager, einen in Deutschland bis dato unbekannten Reservisten vom FC Porto an die Weser lotste. 2006 war das, und Diego Ribas da Cunha kam in eine Mannschaft, deren Anspruch es war, die Bayern zu ärgern. Über die nächsten drei Jahre wurde der brasilianische Spielmacher zum Inbegriff dieser Erwartungshaltung: Zauberhafte Freistöße, tödliche Pässe und ein Treffer von jenseits der Mittellinie machten Diego zu einem Spieler, an den man sich in Bremen noch lange gern erinnern sollte.

Dass das durchaus auf Gegenseitigkeit beruht, betont der mittlerweile 33 Jahre alte Offensivkünstler im Interview mit dem "Sportbuzzer". "Ich bin immer noch Fan", sagt Diego, der mittlerweile bei Flamengo Rio de Janeiro unter Vertrag steht und Werder so oft es geht vor dem Fernseher die Daumen drückt. Wenn es um seine Erinnerungen an den SVW geht, gerät er regelrecht ins Schwärmen. "Feierlichkeiten, Freude, Tore, unvergessliche Nachmittage und Abende, Siege, die Menschenmengen, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben", lässt Diego die Erfolge von früher Revue passieren. Im DFB-Pokalfinale steuerte er den Assist für das Siegtor von Mesut Özil bei. Es sollte sein letztes Spiel für Werder werden, im Sommer 2009 wechselte der begehrte Spielmacher zu Juventus Turin.

Diego träumt noch von der WM

Mittlerweile ist vom Glanz alter Tage in Bremen nicht mehr viel übrig. Von der Champions League redet in Bremen schon lange keiner mehr. "Werders Entwicklung macht mich traurig", erklärt Diego. Die letzten Jahre im Abstiegskampf – für den Brasilianer nichts, was zu dem Werder passt, das er kennt. "Wegen der Größe des Klubs, der Leidenschaft der Fans und wegen all dem, was ich dort erlebt habe." Für die Zukunft äußert Diego sich allerdings optimistisch: "Ich glaube, bald wird Bremen wieder um die vorderen Plätze mitspielen."

Auch am Dienstag ging Diegos Blick nach Deutschland – allerdings nicht wegen Werder, sondern weil die brasilianische Seleção in Berlin gegen die deutsche Nationalmannschaft testete. Der Mittelfeldregisseur selbst war nicht mit im Kader, aufgrund starker Leistungen in Brasilien macht Diego sich aber dennoch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme im Sommer. Auch, wenn die Hoffnungen eher klein sind. "Es gibt so viele gute brasilianische Spieler", weiß Diego. Aber er ist eben einer davon: "Der Trainer hat mir auch klar gemacht, dass ich noch die Möglichkeit auf einen WM-Platz habe."

Hier lest ihr das komplette Interview mit Diego im "Sportbuzzer".