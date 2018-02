Herr Petersen, welches Buch lesen Sie aktuell?

Nils Petersen: Mein Studienheft. Ich mache gerade ein BWL-Fernstudium, bin aber noch ziemlich am Anfang.

Ich frage, weil Sie Ende 2017 ein bemerkenswertes Interview gegeben haben, in dem Sie sagten, die Fußballbranche sei „sehr oberflächlich“ und die Spieler „nicht so belesen“. Stimmt es, dass Ihnen danach ziemlich viele Bücher geschickt worden sind?

Ja, das ist richtig. Das Interview hat richtig Wellen geschlagen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet.

Wirklich nicht? Sie haben in dem Interview unter anderem gesagt: „Ich verblöde seit zehn Jahren.“

Ja, aber damit wollte ich ja niemanden attackieren oder das Profigeschäft ins Negative ziehen. Überhaupt nicht.

Worum ging es Ihnen dann?

Wir Fußballprofis werden in der Öffentlichkeit oft als Hauptfiguren angesehen, was ja auch schön ist. Aber ich finde es schade, dass andere Menschen, die viel wichtigere Dinge im Leben leisten, dabei viel zu kurz kommen. Darauf waren meine Aussagen bezogen. Es ist nicht so, dass alle Fußballer verblöden. Aber wir Fußballer werden im Vergleich zu anderen Menschen manchmal zu wichtig eingeschätzt.

Dann können Sie sich doch glücklich schätzen, dass Sie mit Christian Streich beim SC Freiburg einen Trainer haben, der sehr differenziert auf die eigene Branche schaut und auch über den Spielfeldrand hinausblickt.

Absolut. Als ich nach Freiburg gewechselt bin, haben sich viele meiner Kumpels für mich gefreut, dass ich Christian Streich kennenlernen darf. Er ist in seiner Art einzigartig. Auf dem Platz ist er sehr emotional, wie man sich das als Spieler wünscht. Aber unter der Woche strahlt er eine unglaubliche Ruhe aus. Man fühlt sich bei ihm gut aufgehoben, egal, ob man in der Startelf steht oder auf der Bank sitzt. Er sucht das Gespräch mit den Spielern, und dabei geht es nicht immer nur um das nächste Spiel. Er steht den Spielern in allen Lebenslagen zur Seite und ist eine Art Vaterfigur.

Er bezieht auch öffentlich Stellung zu politischen Themen. Kommt das auch bei der Mannschaft an?

Ja, natürlich. Wenn ihm ein Thema am Herzen liegt, dann spricht er das an. Wir sind für ihn wie Schüler, denen er den richtigen Weg aufzeigen will und die den Fußball so reflektiert sehen sollen, wie er es eben für richtig hält. Und meistens liegt er ja richtig. Er passt einfach nach Freiburg und ist der Star des Vereins, auch wenn er das gar nicht will. Wenn man Freiburg hört, denkt man an Christian Streich.

Werder-Fans denken bei Freiburg auch an Florian Bruns. Er war bis Sommer 2017 Co-Trainer bei Werder und ist nun in Freiburg. Wie macht er sich dort?

Florian ist sehr nah dran an der Mannschaft, weil er noch jung ist. Er ist das Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft und weiß, wie die Spieler ticken.

Er weiß offenbar auch, wie Standardsituationen im Fußball gehen. Mit ihm war das die große Stärke von Werder, nun ist es die große Stärke von Freiburg.

Florian hat eine gute Art, uns zu erklären, warum wir gute Eck- und Freistöße brauchen. Die Statistik lügt nicht. Wir sind gut bei ruhenden Bällen, aber wir müssen noch besser werden, sonst gewinnen wir manche Spiele nicht. Ich bin froh, dass wir Florian hier haben und dass er nicht anderen Mannschaften im Abstiegskampf helfen kann.

Sie haben, genau wie Florian Bruns, eine Bremer Vergangenheit, spielen nun aber schon seit ein paar Jahren in Freiburg. Ist das Wiedersehen mit Werder überhaupt noch eine besondere Sache?

Klar. Es ist immer etwas Besonderes für mich, gegen einen Ex-Verein zu spielen. Werder ist ein Stück meiner Lebensgeschichte. Ich denke gerne an die Zeit in Bremen zurück und bin immer noch Werder-Fan. Am Wochenende werde ich aber alles für einen Freiburger Sieg tun.

Welche Erinnerungen haben Sie an Bremen?

Ich hatte tolle Nachbarn, habe tolle Freunde gefunden, auch außerhalb des Sports. Ich hatte tolle Kollegen wie Sebastian Prödl oder Clemens Fritz. Es ist mir wirklich schwergefallen, wegzugehen.

Sportlich lief es nicht ganz so gut für Sie. Anders als vorher in Cottbus und jetzt in Freiburg. Waren Sie einfach nur zur falschen Zeit in Bremen?

Im ersten Jahr lief es ja ganz gut für mich. Da habe ich jedes Spiel gemacht und elf Tore erzielt. Ich hatte aber auch Mitspieler wie Kevin De Bruyne, Aaron Hunt, Eljero Elia und Marko Arnautovic. Als Mittelstürmer bist du dankbar, solche Spieler um dich herum zu haben. Als es dann immer mehr Richtung Abstiegskampf ging, haben wir sehr destruktiv gespielt. Aber ich will das nicht als Ausrede nutzen, warum ich nicht mehr getroffen habe. Es war einfach so, dass meine Leistungen nicht mehr gestimmt haben und dass Davie Selke und Franco Di Santo am Ende besser waren. Also war es an der Zeit für mich, neue Reize zu setzen.

Sie sind Anfang 2015 zunächst für ein halbes Jahr nach Freiburg verliehen worden und dann trotz des Abstiegs geblieben. Warum?

Ganz ehrlich: Nach dem Abstieg habe ich hin und her geschwankt. Ich wollte eigentlich nur für fünf Monate nach Freiburg gehen, um der Mannschaft dort zu helfen, und dann wieder gestärkt nach Bremen zu gehen. Aber als ich in Freiburg den persönlichen Erfolg hatte und mit dem Abstieg eine emotionale Verbindung zum Verein da war, und weil ich das Gefühl hatte, dass mich Bremen nicht mehr unbedingt zurückhaben wollte, bin ich in Freiburg geblieben. Ich habe gemerkt, dass mir das Umfeld dort guttut, dass ich hier mit Spaß meinem Job nachgehen kann, und das kann kein Vertrag dieser Welt ersetzen. Deshalb habe ich auf mein Bauchgefühl gehört.

Hat es Ihnen denn geschmeichelt, dass Sie in diesem Winter mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurden, als möglicher Ersatzmann für Robert Lewandowski?

Davon habe ich auch nur gelesen. Mir war relativ schnell klar, dass ich nichts aus München hören werde, und so ist es ja auch gekommen. Ich habe kein Angebot erhalten. Und die Bayern haben mit Sandro Wagner ja auch einen guten Fang gemacht.

Sandro Wagner ist ebenfalls ein Ex-Werderaner. Sie haben also wunderbar den Bogen zum Spiel am Wochenende geschlagen. Wie schätzen Sie die Bremer Mannschaft ein?

Werder wird ein sehr unangenehmer Gegner sein. Sie sind bestimmt sehr selbstbewusst nach zwei Siegen in Folge. Sie haben viele großartige Spieler. Max Kruse zum Beispiel. Oder Florian Kainz. Oder Zlatko Junuzovic, der hat immer gute Ideen mit seinem goldenen Füßchen. Jetzt haben sie auch noch Aron Johannsson, der ebenfalls Tore schießt. Werder ist stark bei Standards und defensiv stabil.

Das ist ja eine wahre Lobeshymne.

Werder sollte sich nicht kleiner machen, als es ist. Ich hoffe, dass wir unseren knappen Vorsprung auf Bremen halten. Für mich ist nämlich klar: Wer knapp vor Werder steht, wird am Ende der Saison nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Bremer werden in der Tabelle noch klettern.

Das Gespräch führte Patrick Hoffmann.

Nils Petersen

hat von Sommer 2012 bis Frühjahr 2015 für Werder gespielt. Seither geht der 29-Jährige für den SC Freiburg auf Torjagd. In dieser Saison hat er bereits zehnmal getroffen.

