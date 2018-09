Nuri Sahin hatte die Uhr im Blick. „Vielleicht schaffe ich es rechtzeitig“, sagte er und lachte. Am Sonntagmittag stellte Werder seinen neuen Mittelfeldspieler vor. Sahin nahm sich dabei viel Zeit für die Journalisten, obwohl er noch etwas vorhatte. Am Nachmittag trat der RSV Meinerzhagen beim DSC Wanne-Eickel an, und der Co-Trainer des Westfalenligisten heißt Nuri Sahin, zumindest noch. Zusammen mit seinem Bruder Ufuk Sahin trainiert er das Team, in dem viele Jugendfreunde aktiv sind. „Das ist meine große Leidenschaft, aber meinen Posten als Co-Trainer werde ich wohl aufgeben müssen“, sagte Sahin.

Aus Dortmund konnte er schnell einmal ins nahegelegene Meinerzhagen fahren, nach seinem Wechsel zu Werder geht das nicht mehr so einfach. „Ich werde die Jungs trotzdem weiter unterstützen“, betonte der 29-Jährige. Werders Neuer ist also jemand, der nicht nur den Profifußball im Kopf hat. Sahin präsentierte sich bei seiner Vorstellung als reflektierter, kluger und unterhaltsamer Gesprächspartner. Er redete über ...

... die Gründe für seinen Wechsel:

„Am Anfang der Saison wollte ich abwarten, wie es sich in Dortmund entwickelt. Ausschlaggebend für mich war, dass ich auf dem Platz stehen will. Nach ein paar Wochen hatte ich das Gefühl, dass das bei Borussia Dortmund schwierig wird. Der Trainer hat mit den Neuzugängen geplant. Also haben wir Gespräche mit anderen Vereinen geführt, denn ich bin im besten Fußballeralter und habe noch einiges in petto. Ich kann über Borussia Dortmund aber nur Gutes erzählen, auch wenn die letzten Monate sportlich für mich nicht so einfach waren. Wir waren immer ehrlich zueinander. Der Trainer (Lucien Favre, Anm. d. Red.) ist ein Gentleman und ein Taktikfuchs. Bis auf zwei Spieltage bin ich Dortmund-Fan und hoffe, dass sie in dieser Saison etwas Großes erreichen.“

... den Abschied von Borussia Dortmund:

„Natürlich war es nicht einfach für mich, Borussia Dortmund zu verlassen. Dass man 15 Jahre nicht einfach so vergisst, ist ganz klar. Die Verbundenheit zum BVB wird wahrscheinlich mein ganzes Leben lang bestehen. Sie werden dort sicherlich so nett sein und mir irgendwann zwei Dauerkarten zur Verfügung stellen. Ich hatte auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Vorfreude auf den Verein Werder Bremen.“

... Werders Vorzüge:

„Für mich war es wichtig, zu einem Traditionsverein zu wechseln, damit ich mich mit dem Verein und den Werten identifizieren kann. In Bremen herrscht eine Aufbruchstimmung und eine gewisse Euphorie. Die Gespräche waren sehr ehrlich. Ich hatte in meiner langen Karriere auch schon Gespräche mit Vereinen und Trainern, bei denen es sich nicht richtig angefühlt hat. Bei Florian Kohfeldt und Frank Baumann hatte ich dagegen das Gefühl, dass es ehrlich gemeint ist und dass ich gebraucht werde. Sie haben mir keinen Honig ums Maul geschmiert, das brauche ich auch nicht. Der Trainer ist jung und euphorisch. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie er Fußball spielen lassen will. Ich bin jetzt da, wo ich sein will.“

... das Saisonziel:

„Ich wäre nicht zu irgendeinem Verein gewechselt. Werder hat hohe Ziele, und damit kann ich mich gut identifizieren. Ich wäre nicht gekommen, wenn das Ziel nur der Nicht-Abstieg wäre. Bisher war ich immer bei Vereinen, die den Anspruch hatten, oben mitzuspielen. In der Bundesliga muss man natürlich vorsichtig sein, die Liga ist sehr ausgeglichen. Es wird ein steiniger Weg, und wir müssen Woche für Woche konzentriert sein. Wenn man zu weit vorausschaut, kann einen die Realität schnell einholen. Doch bei Werder ist die Qualität da. Wir haben eine gewisse Breite im Kader. Ich traue uns einiges zu. Das Ziel Europa League ist realistisch.“

... Werders Sieg in Frankfurt:

„Ich habe das Spiel alleine im Hotel gesehen. Ich lag im Schlafanzug im Bett, weil ich morgens trainiert hatte und ziemlich platt war. Dass wir die drei Punkte geholt haben, hat mich sehr gefreut. Dadurch haben wir einen guten bis sehr guten Start hingelegt. Außer Max Kruse kannte ich bisher keinen Werder-Spieler persönlich, trotzdem bin ich gleich mitgegangen. Als der Siegtreffer in der Nachspielzeit fiel, habe ich natürlich gejubelt. Danach habe ich erst einmal geguckt, wo wir jetzt in der Tabelle stehen.“

... seine Rolle in der Mannschaft:

„Ich sehe mich definitiv nicht als Backup, und der Verein sieht mich auch nicht so. Ich bringe eine gewisse Qualität mit, die der Mannschaft helfen kann. Bisher habe ich immer auf der Sechser-Position oder auf der Achter-Position gespielt, das wird sicher auch hier der Fall sein. Philipp Bargfrede schätze ich sehr, und ich kann mir ebenfalls gut vorstellen, dass wir zusammen auf dem Platz stehen. Konkurrenzkampf gibt es überall, auch bei Werder Bremen. So muss es sein, damit wir Erfolg haben.“

... seine Führungsqualitäten:

„Ich könnte hier jetzt Dinge herausposaunen, aber die Wahrheit liegt nur auf dem Platz und auch in der Kabine. Man muss sich in die Mannschaft eingliedern. Ich bringe eine gewisse Erfahrung mit, aber mir ist nur wichtig, dass wir zusammen Erfolg haben. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Und wenn ich eine Meinung habe, werde ich die auch sagen. Da habe ich keine Hemmungen.“

... Max Kruse:

„Max ist der Spieler in der Bundesliga, den jeder persönlich kennt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wir haben uns im Sommer in Los Angeles getroffen und hatten einen sehr lustigen Abend. In letzter Zeit haben wir uns oft geschrieben. Er hat mir nur Gutes über Werder und die Stadt Bremen berichtet. Jetzt freue ich mich, dass ich endlich mit ihm zusammenspielen kann. Als Fußballer schätze ich Max sehr, weil er eine gewisse Fantasie ins Spiel bringt.“

... seine Familie:

„Der Plan ist, dass wir uns komplett auf alles einlassen. Nachdem ich bei Werder unterschrieben hatte, hat meine Frau gleich gesagt, dass wir alle zusammen nach Bremen ziehen. Mein Sohn geht in die zweite Klasse. Für ihn wird es natürlich eine Umstellung. Da müssen wir etwas Feingefühl haben, denn er soll sich komplett wohl fühlen. Wir suchen jetzt nach einem Haus und danach nach einer Schule. Wenn alles passt, wird die Familie mitkommen. Meiner zweijährigen Tochter ist eigentlich egal, wo wir leben. Für sie ist nur wichtig, dass Papa, Mama und ihr Bruder da sind.“