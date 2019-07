Er ist endlich wieder da: Fin Bartels arbeitet im Trainingslager im Zillertal an seinem Comeback. Und er ist mit seiner Verfassung durchaus zufrieden: „Mir geht es richtig gut. Ich bin auf einem guten Fitnessstand und kann alles mitmachen.„ Ein paar kleinere Pausen zwischendurch legt er ein, damit der Körper nicht überlastet wird. Den Schmerz der Vorbereitung verspürt er trotzdem: „Jetzt ist es gerade sehr hart. Ich merke wahrscheinlich mehr als alle anderen.“

Bei den Testspielen am Sonntag gegen den Karlsruher SC und Swarowski Tirol würde er gerne mitmischen. „Ein paar Minütchen hätte ich ganz gerne“, sagt Bartels. Einsätze hatte ihm Florian Kohfeldt im Vorfeld in Aussicht gestellt, wenngleich der Trainer betonte: „Fin wird aber nicht gleich 60, 70 Minuten spielen.“ Für Bartels dürfte jede Minute ein Genuss sein nach der langen Auszeit.

Es ist ein Comeback mit langem Anlauf nach dem Riss seiner Achillessehne im Dezember 2017. Zwei Einsätze hatte Bartels vergangene Saison, nachdem er fast 15 Monate pausieren musste. Am 25. und 26. Spieltag wurde er bei den Siegen gegen Schalke und Leverkusen eingewechselt. Seine Spielzeit betrug insgesamt aber nur 21 Minuten. Zunächst sah es nach einer kurzen Auszeit aus, doch erneute Probleme zwangen Bartels zu einer Pause bis zum Saisonende.

Es war ein Muskelfaserriss an den Adduktoren, wie Bartels jetzt erklärte. „Vielleicht war es genau die Pause, die der Körper brauchte.„ Jetzt meldet er sich wieder gesund – und will voll angreifen: „Ich bin noch nicht fertig. Ich will gesund Fußball spielen und hatte nie den Gedanken, dass ich nicht mehr fit werden würde. Ich habe das Ziel, zum Ende der Vorbereitung voll da zu sein.“

Für sein Comeback hat Bartels verzichtet. Nur zehn Tage dauerte sein Sommer-Urlaub, den Rest der Zeit investierte er in seine Vorbereitung auf die Vorbereitung. Das soll sich jetzt auszahlen. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft noch ein Jahr bis 2020. Es ist die sechste Saison für Bartels in Bremen. Wenn es nach ihm geht, ist es sicher nicht seine letzte.