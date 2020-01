Es war eine Aussage, die für Furore gesorgt hatte und Davy Klaassen noch immer nachhängt: "Ich finde, wir sind zu stark für den Abstiegskampf.“ Gesprochen hatte der Niederländer diese Worte im vergangenen November, unmittelbar nach der 1:2-Niederlage gegen Schalke. Bereut hat er seine Aussage mittlerweile nicht, wie er am Dienstag im Trainingslager auf Mallorca verriet. Damals sei er wirklich davon überzeugt gewesen. "Aber wenn ich das jetzt nochmal so sagen würde, dann wäre das blöd."

Die Wochen nach dem Schalke-Spiel haben logischerweise auch Klaassen mitgenommen, der Absturz in der Tabelle tut weh. „Die letzten sieben Spiele haben wir nicht gezeigt, dass wir zu gut sind. Da haben wir, das muss man ehrlich sagen, wie ein Abstiegskandidat gespielt“, sagte er. „Und deshalb haben wir jetzt den Abstiegskampf, das haben aber auch alle wirklich verstanden.“

Qualität statt Schreierei

Die Bremer haben bereits viel intern geredet, tun es auch in den nächsten Tagen noch. Doch Davy Klaassen weiß natürlich auch, dass das allein nicht helfen wird. „In dieser Woche hier ist es sehr wichtig, dieses Selbstverständnis in unserem Spiel Schritt für Schritt wieder zurückzubekommen“, sagte er. „Man hat es gegen Monza gesehen, dass nicht alles direkt super war. Aber es geht auch nicht, dass man von ganz unten kommt und dann auf einmal wieder top spielt. Ab und zu ist das frustrierend, aber diesen Realismus müssen wir einfach haben.“

Als Werders Rekord-Transfer fällt ihm automatisch die Rolle als Führungsspieler zu, doch zuletzt hatte der 26-Jährige ebenfalls mehr mit sich als mit dem großen Ganzen zu kämpfen. Die Kritik an seiner Person war jedenfalls nicht gerade leise. „Ich kann natürlich besser spielen als in der Hinrunde. Ich bin selbst unzufriedener als es jeder Fan ist“, sagte Klaassen. „Ich habe große Erwartungen an mich, übernehme Verantwortung, auch wenn ich nicht gut spiele. Und das werde ich auch weiter tun. Ich bin aber eben auch keiner, der den Ball nimmt und an vier oder fünf Gegenspielern vorbeidribbelt.“

Die aktuelle Werder-Elf habe andere Merkmale: „Wir sind eine Mannschaft ohne ganz große Individualisten und deshalb alle sehr voneinander abhängig.“ Heißt: Wenn nicht alle ihr Topniveau bringen, ist das Gebilde zu fragil, um Erfolge versprechen zu können. Deshalb hofft Klaassen, dass in der Rückrunde alle Profis wieder konstant stärker spielen. Klare Worte seien da hilfreich, ein großes Rumgeschreie werde es seinerseits trotzdem nicht geben. „Ich glaube nicht, dass das hilft“, sagte der Vize-Kapitän. „Am Ende zählt die Qualität, damit musst du als Spieler vorangehen. Weil wir so eine gute Chemie in der Mannschaft haben, können wir alles klar ansprechen. Wir müssen härter zueinander sein, das wird uns helfen. Da ist ein sehr guter Zusammenhalt und ich habe überhaupt keine Angst, dass es irgendwelche Grüppchen gibt.“