Grün-Weiß in die Zukunft: Philipp Bargfrede. (nordphoto)

Seit 2004 ist Philipp Bargfrede ein Grün-Weißer. Und auch im nächsten Jahr wird Werder nicht auf den zweikampfstarken Sechser verzichten müssen: Wie der 29-Jährige im Gespräch mit der "Deichstube" bestätigte, wird er trotz auslaufenden Vertrags auch im kommenden Jahr weiter beim SVW spielen. "Ich bleibe bei Werder", erklärte Bargfrede. Damit bestätigt der Mittelfeldspieler, was Sportchef Frank Baumann schon eine Woche zuvor angedeutet hatte: Sorgen machen, dass Bargfrede nächste Saison anderswo Fußball spielen könnte, muss sich in Bremen niemand machen. "Ich habe es ja schon oft betont: Werder ist mein Verein", betonte Bargfrede seine Loyalität.

Alles, was jetzt noch fehlt, ist der neue Vertrag. Oder? Zuletzt war spekuliert worden, dass sich der Kontrakt des verletzungsanfälligen Werder-Urgesteins ab einer bestimmten Anzahl von Einsätzen verlängern könnte. Mit der Partie gegen Gladbach kommt Bargfrede nun bereits auf 20 Liga-Spiele in dieser Saison. Denkbar, dass damit eine Marke erreicht wurde, die zu einer automatischen Verlängerung führen könnte.

Dass Bargfrede so konstant auf dem Platz stehen kann, ist ohnehin bereits eine gute Nachricht. In 20 Spielen stand Bargfrede zuletzt in der Saison 2013/2014 auf dem Platz, und es sieht jetzt bereits gut aus, dass diese Bilanz noch getoppt werden könnte. "Wir haben die Saison nach meiner langen Verletzung peu a peu aufgebaut", berichtet der Sechser.

Sportlich ist Bargfrede als Stabilisator auf der Sechs unter Florian Kohfeldt unumstritten. Seit Jahren zählt der Mittelfeldspieler zu den besten Balleroberern der Liga. "Wenn man zu Hause spielt, einen Ball erobert und die Fans jubeln, dann ist das ein gutes Gefühl", schwärmt Bargfrede. Ein Gefühl, das er im nächsten Jahr noch häufiger genießen dürfte.