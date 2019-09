In einem Bildband über den 1. FC Köln gibt es ein interessantes Foto aus der Umkleidekabine, es entstand in der Zeit unter Cheftrainer Peter Stöger. Links im Bild sieht man eine Gruppe Kölner Spieler, die Spaß haben und sich über irgendwas freuen. Ganz rechts, etwa fünf Meter entfernt, sitzt Yuya Osako ganz allein mit verschränkten Armen und schaut auf den Boden.

An solche Szenen muss auch Werders neuer Offensivspieler Leonardo Bittencourt gedacht haben, als er nun über die gemeinsame Zeit mit Osako beim FC erzählte: „Im ersten Jahr in Köln habe ich kaum seine Stimme gehört, dann ist er im zweiten Jahr aufgetaut.“ Osako sei ein ganz feiner Mensch, betont Bittencourt, „aber er braucht etwas Zeit. Dann ist er ein ganz witziger Kerl, mit dem man sich sehr nett unterhalten und mit dem man auch Spaß haben kann. So läuft es jetzt auch bei Werder. Es überrascht mich also nicht, dass er hier ein Jahr gebraucht hat, um seine Stimme zu finden.“

Ohne Kruse ist Osako gesetzt

Florian Kohfeldt hatte während der Sommervorbereitung die Anekdote erzählt, dass er beim Essen mit der Mannschaft plötzlich eine Stimme gehört habe, die er nicht zuordnen konnte. Es war Osako; nach einem Jahr in Bremen. Es wirkt nun, als wäre der Japaner an der Weser angekommen. Seine Familie lebt hier, er absolvierte eine komplette Vorbereitung und ist in der Zeit nach Max Kruse nun ein gesetzter Fixpunkt in der Bremer Offensive. Seine drei Tore in den ersten drei Bundesligaspielen belegen eindrucksvoll seine gute Entwicklung, auch in der ersten Pokalrunde gegen Delmenhorst glänzte er als Torschütze und Vorbereiter.

Für die Integration neuer Spielern ist Osako nun ebenfalls wichtig. „Jungs wie Yuya kenne ich ja von früher“, sagt etwa Bittencourt, „das erleichtert mir die Integration, auch auf dem Feld. Ich freue mich auf das Zusammenspiel. Ich kenne ihn sehr gut und weiß, wie ich ihn anspielen kann. Und ich weiß dann auch, wohin ich laufen muss. Das macht es einfach.“

„Er ist ein super Fußballer“

Osakos furioser Saisonstart überraschte den früheren Weggefährten Bittencourt nicht, „weil Yuya schon in Köln mit seiner Ballsicherheit ein sehr wichtiger Spieler war. Es freut mich, dass er jetzt auch noch effektiv geworden ist mit Toren und Vorlagen. Er ist ein super Fußballer und sehr sehr wichtig für die Mannschaft.“ Mit Köln schafften es beide sensationell bis in die Europa League, stiegen im Jahr danach – übrigens dann mit Claudio Pizarro im Team - aber auch gemeinsam aus der Bundesliga ab. Beides schweißt zusammen. Am Wochenende dürften Bittencourt und Osako nun beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin erstmals gemeinsam im Werder-Trikot spielen.