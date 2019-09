Was sich alles innerhalb kurzer Zeit in Christian Groß' Leben verändert hat, lässt sich sehr gut an diesem Vergleich ablesen. Als Werder zum bislang letzten Mal in Dortmund spielte und im Februar eine begeisternde Pokalschlacht nach Elfmeterschießen für sich entschied, saß der Abwehrspieler vor dem Fernseher. „Ich habe mitgefiebert und mich für die Mannschaft gefreut“, erzählte Groß am Mittwoch in einer Medienrunde.

Dass er beim nächsten Bremer Auswärtsspiel vor rund 80.000 Zuschauern im Dortmunder Fußballtempel dabei sein würde, hätte der 30-Jährige damals wohl nicht einmal zu träumen gewagt. Doch so ist es nun gekommen. Groß hat die jüngsten zwei Spiele von Beginn an bestritten und wird am Sonntag zumindest im Kader stehen. „Die Vorfreude ist groß“, sagte er. „Das Spiel in Dortmund ist ein echtes Highlight.“

Ob Groß diesen Höhepunkt auch auf dem Platz erleben darf, ist seit Dienstag nicht mehr ganz so sicher. Da stiegen die beiden Innenverteidiger Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp wieder ins Training ein. Auch Ömer Toprak trainierte in einer Kleingruppe. Möglich also, dass drei gestandene Profis nach Verletzungen zurückkehren, die genau wie Groß im Abwehrzentrum spielen. Groß weiß, dass seine Chancen auf Einsätze dadurch sinken, geht damit aber genauso unaufgeregt um wie er sich zuletzt auf dem Platz Topspielern wie Timo Werner entgegenstellte. „Ich sehe die Situation entspannt“, betonte er. „Ich weiß, warum ich gespielt habe. Wenn jetzt Spieler mit Qualität zurückkommen, ist das gut, weil es unseren Kader stärker macht.“

Hilfe von den Mitspielern

Es spricht für Groß, dass keinesfalls sicher ist, ob er am Sonnabend auf der Bank Platz nehmen muss. Beim 2:1 gegen Union Berlin und selbst beim 0:3 gegen Leipzig bot er solide Leistungen. Dass er vor Kurzem noch in der Regionalliga für die U23 auf dem Platz stand, war ihm nicht anzumerken. „In der Vorbereitung habe ich ja schon Testspiele gegen starke Gegner wie Eibar oder Everton bestritten. Das hat mir geholfen“, betonte er. „Außerdem haben wir sehr viel Qualität auf dem Platz. Ich spiele mit erfahrenen Bundesliga-Spielern zusammen, das macht es leichter.“

Das Tempo sei in der Bundesliga, gerade gegen Topgegner wie Leipzig oder Dortmund, natürlich deutlich höher als in der Regionalliga, sagte Groß, dem aber auch das keine Sorgen bereitet. „Wenn ich gegen Dortmund spielen sollte, freue ich mich einfach auf Duelle gegen Spieler wie Marco Reus oder Jadon Sancho. Dass ich mich mit solchen Leuten nochmal messen darf, hätte ich nicht gedacht.“ So schnell kann das gehen - von der Couch auf den Platz in rund einem halben Jahr.