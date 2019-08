Werder hat seinen Wunschverteidiger bekommen: Ömer Toprak wechselt von Borussia Dortmund nach Bremen. Der 30-Jährige kommt für fünf Millionen Euro Ablöse an die Weser. Die Transferbedingungen sind eine Leihe mit anschließender Kaufverpflichtung, damit die klammen Bremer nicht schon in diesem Sommer die volle Ablöse zahlen müssen.

Einen Tag nach dem 6:1-Sieg im Pokal gegen Atlas Delmenhorst gaben beide Vereine den Transfer offiziell bekannt. Das Pokalspiel hatte Toprak bereits im Weserstadion erlebt und sagte anschließend bei Werder-TV: „Ich bin froh, nun Teil der Werder-Familie zu sein.“ Um 13 Uhr wird Toprak an diesem Sonntag offiziell bei Werder vorgestellt.

„Toprak ist ein Top-Innenverteidiger in der Bundesliga. Wenn wir die Möglichkeit haben, dass er in der nächsten Woche gegen Düsseldorf für uns auf dem Feld steht, dann freuen wir uns darüber„, sagte Florian Kohfeldt nach dem Pokalspiel bei „Sky“. Für ihn entspannt sich nun die Lage in der Defensive deutlich.