Neues Jahr, neue Chance für Aron Johannsson? Oder wie würden Sie es beschreiben?

Aron Johannsson: Das hoffe ich. Das Einzige, was ich tun kann, ist, mich jedes Training zu zeigen und wenn ich eine Chance habe, im Spiel zu spielen, muss ich mich auch zeigen. Und klar, ich hoffe, dass ich viele Chancen bekomme auf dem Platz.

Haben Sie daran geglaubt, dass Sie in Bremen überhaupt noch eine Chance nach den vergangenen Monaten erhalten?

Ich glaube an mich und meine Qualität und habe immer gedacht, dass ich gut genug bin. Es waren andere Personen, die nicht an mich geglaubt haben – und das war schwierig für mich.

Im Prinzip hatte Werder Sie im Sommer aussortiert. Haben Sie diese Entscheidung jemals nachvollziehen können?

Manchmal ist das so im Fußball. Man hat mich gekauft, dann habe ich gar nicht gespielt, dann war es doch nachvollziehbar, dass man mich wieder verkaufen will. Das war für mich natürlich eine schwierige Zeit, und ich hoffe, dass es jetzt für mich und das Team besser laufen wird.

Für Sie persönlich dürfte der Trainerwechsel von Alexander Nouri auf Florian Kohfeldt also eine ganz besondere Bedeutung haben?

Ja, klar. Ich war unter Alex nicht ein Mal in der Startelf – für ein Jahr. Deswegen ist der Wechsel natürlich eine neue Chance für mich. Jetzt muss ich mich zeigen.

Sie haben es erwähnt, Sie waren nie in der Startelf, waren dann sogar zur U 23 aussortiert worden. Wie haben Sie es geschafft, motiviert zu bleiben?

Um das noch einmal klarzustellen: Ich musste nicht zur U 23 – ich wollte. Ich hatte keine Chance in der ersten Mannschaft und wollte natürlich ein paar Spiele machen. Ich hatte gehofft, dass ich fitter und besser werde, wenn ich dort ein, zwei Spiele mache. Ich habe immer auf meine Chance gehofft. Wenn sich eine Möglichkeit ergeben hätte, dann wollte ich sie unbedingt nutzen. Genau deshalb habe ich in der U 23 gespielt.

Gab es auch Momente der Selbstzweifel? Momente, in denen Sie selbst gedacht haben: Das wird in Bremen nichts mehr?

Natürlich, aber ich bin ein Typ, der ein großes Selbstvertrauen hat und immer an sich glaubt. Ich bin glücklich, dass ich so bin. Viele andere Leute hätten in solch einer Situation vielleicht aufgegeben, aber ich arbeite immer, auch fast jeden freien Tag. Ich wollte immer mehr, und jetzt kann ich nur hoffen, dass ich meine Chance bekomme und nutze.

Als Beobachter von außen sah es so aus, als habe alles damals vor knapp einem Jahr mit dem Spiel beim FC Augsburg begonnen. Sie wurden eingewechselt, hatten eine riesige Gelegenheit zum wohl entscheidenden 3:1 vergeben, woraufhin Werder sogar noch verliert. War dieses Spiel eine Art Wendepunkt?

Nein, für mich überhaupt nicht. Ich bin ja Stürmer und kann für jeden Stürmer bei Werder, Bayern München oder auch Borussia Dortmund sprechen, die schon alle große Chancen vergeben haben. So ist das eben bei Angreifern. Aber natürlich war es danach schwierig. Wenn ich spiele, dann komme ich immer zu Torchancen. Und ich wollte ein bisschen mehr Vertrauen haben vom Trainerteam, aber das habe ich nicht bekommen. Und nun sitzen wir hier, fast ein Jahr später, mit einer Bilanz von null Spielen ohne Startelfeinsatz.

Spüren Sie denn jetzt wieder dieses Vertrauen? Dass Sie eine echte Chance haben?

Was ist eine echte Chance? Ich muss nur gut trainieren und gut spielen in den Testpartien. Ich habe jetzt keinen Vorteil, die Mannschaft hat vor der Winterpause sehr gut gespielt. Ich muss mich in die Mannschaft arbeiten, und am Ende will ich Stammspieler bei Werder sein.

Wie ist Florian Kohfeldt nach dem Trainerwechsel mit Ihnen umgegangen? Was hat er Ihnen gesagt?

Er hat mir gesagt, dass ich eine neue Chance habe und mich jetzt zeigen muss. Ich glaube, das habe ich in den ersten Wochen ganz gut gemacht und war nah dran. Dann kriege ich diese Verletzung in meinem Knie, was richtig schlecht war. Jetzt hoffe ich einfach, dass 2018 mein Jahr wird.

Sie haben in der Vergangenheit immer wieder Verletzungen gehabt. Seit 2015 stehen Sie bei Werder unter Vertrag, haben es aber nur auf 18 Spiele und drei Tore gebracht. Haben Sie sich manchmal gefragt: Warum immer ich?

Sie können nicht auf diese 18 Spiele schauen, weil etwa zehn davon Spiele waren, in denen ich nur die letzten fünf oder zehn Minuten gespielt habe. Wenn ich über 90 Minuten spielen darf, dann bin ich fast immer für ein Tor oder eine Vorlage gut. Wenn ich aber nur so kurz spiele, dann kann ich einfach nicht mehr so viel machen.

Kann man eine Karriere eigentlich neu starten? Würden Sie sagen, dass dies jetzt für Sie ein Neustart ist?

Ich bin jetzt in Bremen für zweieinhalb Jahre und ich hatte eine richtig schwere Verletzung, wegen der ich fast für ein ganzes Jahr weg war. Das war mental unheimlich schwierig. Dann komme ich zurück, spiele drei gute Spiele, dann kommt der Trainerwechsel von Viktor Skripnik zu Alex Nouri und es läuft wieder nicht gut für mich. Ich will nicht sagen, dass es ein neuer Start meiner Karriere ist, weil ich das letzte Jahr immer da war und immer gut und viel trainiert habe. Ich mache viel extra. Ich war da, die ganze Zeit. Ich durfte halt nur nie spielen.

Lassen Sie uns über taktische Systeme sprechen. Welche Variante bevorzugen Sie: die mit einem Stürmer, der im Idealfall Aron Johannsson heißt? Die Option mit zwei Angreifern für Sie als Partner von Max Kruse? Oder doch lieber als Mittelstürmer in Begleitung von zwei Nebenleuten?

Für mich ist das völlig egal. Wenn der Trainer sagt, ich soll Rechtsverteidiger spielen, dann tue ich das. Ich will einfach nur spielen (lacht). Formation oder Taktik sind mir da letztlich egal. Natürlich möchte ich vorne spielen, aber ob Rechtsaußen, Linksaußen oder in der Mitte – das spielt für mich keine Rolle.

Mit Fin Bartels ist bei Werder in der Offensive ein wichtiger Spieler ausgefallen. Nun hätten Sie die Möglichkeit, ihn zu ersetzen, auch wenn Sie ein ganz anderer Spielertyp sind. Trauen Sie sich diese Rolle dennoch zu?

Fin ist ein sehr guter Spieler, der in den letzten Jahren bei Werder wirklich sehr gut gespielt hat. Ich mache mir aber keine Gedanken, Fin ersetzen zu müssen. Ich will auf den Platz und dort das Beste für die Mannschaft machen.

Was können Sie denn, was Fin nicht kann? Welche Stärken bringen Sie mit?

Ich kann gut singen und bin klar besser als er an der Spielkonsole, das muss ich schon sagen (lacht). Aber auf dem Platz, da will ich nicht sagen, dass ich besser oder schlechter bin als er. Ich möchte einfach – wie gesagt – nur das Beste für das Team machen und hoffe, dass das gut genug ist.

Werfen wir einen Blick auf den US-Fußball: Werder hat mit Josh Sargent ein junges Talent verpflichtet, der in den USA so etwas wie das „Next big thing“ ist.

Hoffentlich.

Kennen Sie ihn?

Ich habe ihn im Sommer spielen sehen und dann im Oktober in Bremen getroffen. Da haben wir ein bisschen geredet. Er scheint ein guter Mensch zu sein, und ich wünsche ihm einen guten Start. Jetzt muss er hart arbeiten, er darf jetzt nicht zufrieden sein, dass er hier ist. Er hat viel Qualität, aber wenn du zu einer professionellen Mannschaft kommst, dann musst du mehr arbeiten als alle anderen.

Ist es für Sie ein Problem, dass ausgerechnet ein neuer Konkurrent für Sie im Kampf um einen Platz im Sturm aus den USA kommt?

Nein, das ist nur gut. Ich hoffe, dass es für ihn gut ist, dass ich hier bin. Ich kann ihm vielleicht ein bisschen helfen.

Wie ist es mit der Nationalmannschaft, dort ist er theoretisch auch ein Konkurrent…

Er ist noch immer sehr jung. Natürlich wäre es toll, wenn er der nächste Christian Pulisic (19-jähriges US-Talent von Borussia Dortmund, Anm. d. Red.) wird, aber wir dürfen von ihm jetzt auch nicht zu viel erwarten.

Wie schlimm ist es für ein Land wie die USA, dass man bei der WM im Sommer nicht dabei ist? Warum hat es mit der Qualifikation nicht geklappt? Haben Sie einfach gefehlt?

(lacht) Natürlich ist es eine Katastrophe für den Fußball in den USA. Eine WM ist das Größte überhaupt. Es war bitter für mich, dass ich gar nicht spielen und der Mannschaft helfen konnte. Jetzt müssen wir alle daran denken und dafür arbeiten, dass das nicht noch einmal passieren darf.

Bleibt noch eine Frage: Das Jahr 2018 hat gerade erst begonnen. Was muss passieren, damit Sie im Sommer sagen: Das war ein gutes Jahr bislang.

Damit ich zufrieden bin? Ich möchte Stammspieler bei Werder sein, das ist mein Ziel.

Das Gespräch führte Malte Bürger.

Aron Johannsson

wechselte 2015 vom niederländischen AZ Alkmaar zu Werder. Seitdem bringt es der 27-jährige Stürmer nur auf 17 Bundesliga-Einsätze und drei Treffer. Verletzungen warfen den 19-fachen US-Nationalspieler mehrmals zurück, doch im Trainingslager in Algorfa kann Johannsson aktuell wieder voll mittrainieren und sich für einen Stammplatz anbieten.