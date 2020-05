Maximilian Eggestein will sich mit Werder endlich aus dem Tabellenkeller spielen. (dpa)

Seite einigen Tagen befindet sich Werder nun schon in mannschaftlicher Quarantäne und probt für den Ernstfall, der am Montag auf die Mannschaft im Geisterspiel gegen Bayer Leverkusen zukommen wird. Unter anderem wurde zuletzt bereits der Spieltag im Weserstadion simuliert. „Wir wissen, wie das Weserstadion leer aussieht, aber es war gut zu testen, wie die ganzen Abläufe sind, weil man sich darüber dann Montag keine Gedanken mehr machen muss.“

Im Kopf des Mittelfeldspielers geht es da schon eher um die sportlich schwierige Lage, in der sich die Grün-Weißen befinden. „Wir haben alle das Gefühl, dass wir etwas wiedergutmachen wollen - und wir bekommen jetzt die Chance dazu“, sagte er mit Blick auf die bislang so enttäuschende Saison, die Werder bis auf Rang 17 hat stürzen lassen. „Deshalb müssen wir das rechtfertigen, dass wir jetzt spielen dürfen. Da sollte eine gewisse Vorfreude dazugehören.“

Der Gegner ist mit der Werkself jedoch kein Leichtgewicht. Das weiß auch Maximilian Eggestein. „Wir haben vor der Pause gesehen, welch starke Mannschaft Leverkusen ist“, sagte er. „Trotzdem kann jetzt kein Team hundertprozentig genau sagen, wo es steht. Das wird man sicherlich am Anfang des Spieles merken.“ Ein Problem ist für die Bremer allerdings die Ausfallliste: Davy Klaassen fehlt wegen einer Gelbsperre, Claudio Pizarro und Ludwig Augustinsson müssen verletzungsbedingt passen. „Es ist traurig, dass die Jungs nicht dabei sein können. Wie genau wir das auffangen, wird man dann am Montag sehen“, gibt sich Eggestein bedeckt. Eines steht für ihn aber fest: „Ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind“, betonte er. „Ich persönlich fühle mich besser als vor der Pause - und ich denke, dass geht vielen in der Mannschaft so.“