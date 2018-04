Es wäre zweifellos möglich, Max Kruse als ein Gesicht des Bremer Aufschwungs zu benennen. Mit sechs Toren und sieben Vorlagen in 22 Bundesligaspielen ist der 30-Jährige auch in dieser Saison der Bremer mit den meisten Torbeteiligungen. Unter Florian Kohfeldt stieg Kruse zum Vizekapitän auf, auch im Aufbauspiel ist der Angreifer der vielleicht wichtigste Mann. Trotz allem fühlt sich der Bremer Erfolg der letzten Wochen eher wie eine Teamleistung an als wie die große Max-Kruse-Show – das sieht auch Werders Schlüsselspieler selbst ganz ähnlich.

"Es war uns allen klar, dass wir aus der schwierigen Phase, die wir hatten, nur zusammen rauskommen", erklärt Kruse im Interview mit der "Welt am Sonntag". Nicht nur Kruse ist wieder im Aufwind, auch die Mannschaft ist enger zusammengewachsen. Das habe nicht zuletzt mit dem Führungsstil von Trainer Kohfeldt zu tun. "Er wollte, dass wir von seiner Idee überzeugt sind", betont Kruse. "Er hat seine Ideen präsentiert, wollte aber auch wissen, was wir davon halten." Der Bremer Stilwechsel vom defensiven Sicherheits- zum attraktiven Offensivfußball ist also gemeinschaftlich entstanden. Eine Entwicklung, die Florian Kohfeldt ganz nach Kruses Geschmack angestoßen hat: "Wenn ein Trainer so mit dir arbeitet, bekommst du ein gutes Gefühl."

Ohnehin ist Kruse auch sportlich ein ganz zentraler Baustein der neuen Bremer Spielidee: Werders Topstürmer bekommt auf dem Platz alle Freiheiten – und zahlt das Vertrauen mit Leistung zurück. "Mit klugen Sprüchen wirst du kein Führungsspieler", sagt auch Kruse. Letztendlich gelte es, die sportliche Qualität auf den Platz zu bringen. Vielleicht auch wieder in der Nationalmannschaft: Den letzten Kontakt zu Bundestrainer Joachim Löw hatte Kruse zwar zum Osterfest 2017, nach dem 2:1-Sieg im Nordderby gegen den HSV. Die Hoffnung auf eine überraschende WM-Nominierung hat Kruse allerdings noch nicht aufgegeben. "Ich glaube nach wie vor an meine Chance."

Kruse will sich treu bleiben

Auch über sein Verhältnis zu den Medien spricht Kruse, der betont, sich dem Umstand bewusst zu sein, dass es zum Beruf des Profifußballers dazugehört, in der Öffentlichkeit zu stehen. Mit Blick auf die Aussagen von Ex-Werderaner Per Mertesacker, der zuletzt öffentlich auf enormen Stress aufmerksam machte, der mit einer Karriere im Fußballgeschäft einhergehe, räumt Kruse allerdings ein, dass der Druck "im Vergleich zu früher viel größer" sei.

Kruse selbst hatte das im März 2016 erfahren müssen, als er eine Summe von 75.000 Euro in bar in einem Taxi liegen gelassen hatte und damit in die Schlagzeilen geraten war. Ein Fehler, der ihn selbst am meisten geärgert habe – zu dem die Berichterstattung Kruse aber zu ausschweifend und zu wenig auf das Sportliche konzentriert gewesen ist. "Ich habe mein Privatleben, das jeder respektieren sollte", fordert der Werder-Profi. Verbiegen lassen wolle er sich wegen derlei Episoden allerdings nicht. "Ich werde mich als Persönlichkeit nicht ändern", versichert Kruse.

Ob seine sportliche Zukunft in Bremen liegt, lässt der Angreifer erst einmal offen. "Ich fühle mich sehr wohl in Bremen", erklärt Kruse zwar – Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung könnten jedoch frühestens in der Sommerpause Thema werden. Kruses Vertrag bei Werder läuft noch bis 2019.

Das komplette Interview mit Kruse gibt es in der aktuellen Ausgabe der "Welt am Sonntag" und online hier zu lesen.