Nachdem die Werder-Profis ihren ersten Tag auf dem Platz abgeschlossen haben, trat ihr Sportdirektor, Frank Baumann, in Aktion. Neben den Bedingungen, die das Team in Österreich vorfand, ging es auch um mögliche Transfers.

Zur frühen Transferfrist in England sagte Baumann: "Es ist kein Nachteil für die Bundesliga, dass das Transferfenster dort eher schließt. Ich glaube aber nicht, dass es 'Schnäppchen' auf dem Markt geben wird."

"Es gibt noch nichts, was wir vermelden können, aber wir arbeiten schon sehr konkret an der ein oder anderen Personalie. Wir machen uns da aber keinen Druck", schob er nach. Zudem betonte Baumann, dass das Transferfenster eben auch erst am 31. August schließe. Denn für den Sportdirektor steht fest: "Wenn wir einen Spieler verpflichten, muss er charakterlich und sportlich in unser Team passen."