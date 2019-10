Florian Kohfeldt

„Ein 2:2 in Leverkusen ist für uns trotz der Handszene ein gutes Ergebnis. Für mich war es klar Hand, es ist ja nicht sein Stützarm. Ich war zwar kein Top-Torwart, aber so bin ich in die Bälle reingegangen. Vor dem 0:1 darf der Ball nie verlängert werden. Da müssen die Spieler einfach konsequenter sein, denn mehr als wir an diesen Dingen arbeiten kann man daran nicht arbeiten. Ein Punkt gegen eine Champions League Mannschaft ist ok. Ich gehe jetzt nicht strahlend nach Hause, aber ich gehe in dem Wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Ömer Toprak

„Wir hätten am Ende den Elfmeter bekommen müssen. Das habe ich von hinten gesehen. Der Schiri hatte noch bessere Sicht. Wir sind hierhergekommen, um drei Punkte zu holen und haben uns auch reingekämpft und reingebissen. Am Ende hält Alario die Fußspitze rein und wir bekommen den Elfmeter nicht."

Josh Sargent

„Der Punkt geht in Ordnung. Ich denke, gegen dieses Team würden viele einen Punkt nehmen. Einer ist aber eigentlich nicht genug. Jeder weiß, dass wir gewinnen wollten.“

Davy Klaassen

„Wir können sagen, dass wir viermal nicht verloren haben. Aber wir haben auch viermal nicht gewonnen. So kommen wir nicht wirklich vorwärts. Heute haben wir in der zweiten Halbzeit einfach zu wenig gespielt.“

Maximilian Eggestein

„Mittlerweile habe ich keine Ahnung mehr, was Handspiel ist. Wir haben dafür den Video-Beweis. Der Punkt in Leverkusen ist okay, aber am Ende schon hart. Wir sind schlecht ins Spiel reingekommen, haben Glück, dass es ein Abseitstor ist, sonst wären wir zwei weg gewesen. Wir sind dann besser reingekommen, müssen aber die Konter besser ausspielen.“