Auf dem Weg nach oben: Milot Rashica ist Werders wertvollster Spieler. (nordphoto)

Herr Rashica, mit Ihrem Siegtor in Wolfsburg haben Sie alle überrascht. Fast jeder dachte, dass sie von der linken Seite nach innen ziehen und mit dem rechten Fuß schießen würden, wie schon oft bei Ihren Toren. Dieses Mal haben Sie den Ball jedoch mit links ins Netz befördert. Wie kam es dazu?

Weil jeder das dachte, habe ich es anders gemacht. Es war eine spontane Entscheidung, und ich bin froh, dass der flache Schuss mit links reingegangen ist. Ich wollte genau dorthin schießen, aber das klappt ja nicht immer. Im Nachhinein war es eine gute Entscheidung, mit links zu schießen.

Nach dem Tor sind Sie und Passgeber Maxi Eggestein kurz nebeneinander stehen geblieben und haben miteinander gesprochen. Worum ging es in dem Gespräch?

Wir waren glücklich über den Treffer. Es waren aber noch rund zehn Minuten zu spielen. Also haben wir gesagt: Lass uns konzentriert bleiben und das Spiel gewinnen! Wir wollten uns am Ende auch belohnen. Maxi und ich haben abgemacht, den anderen noch einmal zu sagen, dass sie fokussiert bleiben sollen.

Vor dem Wolfsburg-Spiel hatte Werder acht Ligapartien nicht gewonnen. Das hinterließ auch Spuren bei Leistungsträgern wie Jiri Pavlenka oder Maxi Eggestein. Nur Sie sind ohne Formtief durch die Krise gekommen und haben einfach weiter getroffen. Wie haben Sie das hingekriegt?

Für mich waren die ersten zwei, drei Spiele nach meiner Verletzungspause auch nicht einfach. Ich musste mich erst wieder an die Intensität gewöhnen. Wir haben nicht gewonnen, aber wir haben ja auch nicht alle Spiele verloren. Ich bin froh, dass ich mit meinen Toren dem Team helfen konnte. Wir sind alle zusammen durch diese Situation gegangen. Ich konnte auch nur treffen, weil mir die Mitspieler geholfen haben. Und wenn man regelmäßig Tore schießt, hat man als Stürmer natürlich mehr Selbstvertrauen.

Mit jedem Tor, das Sie erzielen, gibt es mehr Werder-Fans, die glauben: Im kommenden Sommer ist Milot Rashica nicht mehr zu halten. Was sagen Sie diesen Fans?

Erst einmal hoffe ich, dass ich weiterhin so viele Tore wie möglich schießen kann, um der Mannschaft zu helfen und in der Tabelle nach oben zu klettern. Ich denke auch, dass die Fans glücklich sind, wenn ich treffe. Und ich fühle mich sehr wohl in Bremen. Im Moment gibt es nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste.

Denken Sie manchmal an den kommenden Sommer und einen möglichen Vereinswechsel?

Nein, dafür ist es zu früh. Mein Job ist es, gut zu spielen und Tore zu schießen. Für das, was außerhalb des Platzes passiert, gibt es Leute, die sich darum kümmern.

Ihr Berater ist Ex-Profi Altin Lala. Was rät er Ihnen in der aktuellen Situation?

Wir sprechen sehr oft miteinander, aber nicht nur über Fußball, sondern auch über alles andere. Er sagt zu mir, dass ich mich auf das Fußballspielen konzentrieren soll. Ich stehe nicht unter Entscheidungsdruck und muss jetzt unbedingt etwas machen. Wir gehen es immer Schritt für Schritt an. Er macht seinen Job außerhalb des Platzes, und ich mache meinen Job auf dem Platz. Damit fahren wir sehr gut.

Es gibt auch die Möglichkeit, Ihren Vertrag bei Werder vorzeitig zu verlängern. Dann könnte Ihr Gehalt angepasst werden, denn Sie sind zu einem der wichtigsten Spieler im Kader geworden. Was halten Sie von dieser Option?

Die Idee gibt es. Wenn wir in nächster Zeit eine Lösung finden können, die gut für mich und für Werder ist, dann setzen wir uns zusammen und sprechen darüber. Allerdings habe ich auch einen Vertrag, der bis 2022 läuft. Deshalb gibt es keinen Grund zur Eile, weder für mich noch für den Klub.

Richtig eilig hatten Sie es dagegen in der Schlussphase des Wolfsburg-Spiels, als Sie fast über den ganzen Platz sprinteten, um in der eigenen Hälfte zu klären. Sie begingen dann zwar ein Foul, aber diese Szene verdeutlicht trotzdem sehr gut, wie stark sich Ihr Defensivverhalten verbessert hat. Wie kommt das?

Ich habe alles gegeben bei diesem Sprint. Ein Foul zu begehen war dann sicher nicht die beste Lösung, und ich bin froh, dass nach dem folgenden Freistoß nichts passiert ist. Für mich war es keine Frage, dass ich diesen Sprint auch kurz vor Schluss noch mache. Natürlich war ich müde, aber ich lasse die Abwehrspieler nicht allein. In der Offensive und in der Defensive machen wir alles zusammen.

Ihr Trainer Florian Kohfeldt hat Sie nach dem Wolfsburg-Spiel nicht in erster Linie für Ihre zwei Tore, sondern für Ihr starkes Defensivverhalten gelobt. Daran hat er mit Ihnen in Ihrer Anfangszeit bei Werder hart gearbeitet.

Ja, am Anfang war es nicht leicht für mich. Alles war anders. Aber jetzt arbeite ich viel in der Defensive. Es hängt natürlich auch von meiner Position ab. Als Stürmer muss ich nicht so viel nach hinten arbeiten wie auf der linken Seite. Ich bin fit und fühle mich gut, deshalb ist das kein Problem.

In Wolfsburg haben Sie Ihren dritten Elfmeter in der Bundesliga verwandelt. Trainieren Sie Elfmeter regelmäßig?

Manchmal machen wir das nach dem Training. Oder ab und zu können wir 10, 15 Minuten frei trainieren, dann übe ich Flanken oder Elfmeter.

Vor dem Elfmeter haben einige Wolfsburger Spieler versucht, Sie aus dem Konzept zu bringen. Hat Sie das nicht wütend gemacht?

Nein, ich habe einfach meine Schuhe fest zugebunden und darüber nachgedacht, wohin ich schieße. Ich habe gesehen, dass vor mir mehrere Spieler waren und dass es Diskussionen gab, aber ich habe sie gar nicht beachtet und mich auf meine Aufgabe konzentriert.

Diese Ruhe zeigen Sie auch vor dem Tor. Sie vergeben kaum noch eine Großchance. Lässt sich diese Coolness im Abschluss erlernen?

Man kann das schon trainieren, aber manchmal versucht man alles und der Ball geht trotzdem nicht rein. Ich weiß nicht, wie das zu erklären ist. Klar ist: Wenn man regelmäßig trifft, fühlt man sich viel besser vor dem Tor.

Im Abschluss hilft Ihnen die exzellente Schusstechnik. Wo haben Sie die erlernt?

Die habe ich eigentlich schon, seit ich angefangen habe. Als ich jung war, haben wir im Kosovo gar nicht so speziell daran gearbeitet. In den Niederlanden bei Vitesse Arnheim habe ich mich dann sehr verbessert. Und jetzt bei Werder trainieren wir es oft, von der Außenbahn nach innen zu ziehen, um dann mit dem rechten oder linken Fuß zu schießen.

Überhaupt arbeitet Florian Kohfeldt viel mit Ihnen. Wie schafft er es, Sie besser zu machen?

Nicht nur er, das ganze Trainerteam hilft mir sehr. Mithilfe von Videos zeigen sie mir, was ich falsch gemacht habe und was ich gut gemacht habe. Je mehr Spiele man macht, desto besser versteht man die Taktik. Flo und sein Trainerteam waren immer für mich da.

Zuletzt hat Sie der Trainer immer mal wieder im Sturm statt auf dem linken Flügel aufgestellt. War das eine Umstellung?

In den Niederlanden habe ich schon ein paar Mal im Sturm gespielt. Auf der linken Seite kommt mir entgegen, dass ich nach innen ziehen und mit rechts schießen kann. Aber ich spiele auch gerne im Sturm, dann bin ich näher am Tor. Wenn der Gegner sehr tief steht, ist es besser, über den Flügel zu kommen. Wenn er höher verteidigt, ist die Position im Sturm besser.

Im Verein heißt es über Sie, dass Sie einige Eigenschaften besitzen, die als typisch deutsch gelten, zum Beispiel Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit. Woher kommt das?

Ich war schon immer so, denn ich wurde so erzogen. Wenn ich Termine habe, versuche ich immer, pünktlich zu sein. Und wenn man etwas sagt, muss man es auch machen. Das ist wichtig.

Im März 2020 können Sie sich mit der kosovarischen Nationalmannschaft in den Play-offs für die Europameisterschaft qualifizieren. Erst geht es gegen Nordmazedonien. Im Falle eines Sieges würden Georgien oder Weißrussland als Gegner warten. Wie schätzen Sie die Chancen auf die EM-Qualifikation ein?

Wir haben eine gute Mannschaft. Dass wir guten Fußball spielen können, haben wir bewiesen. Wenn wir uns für die EM qualifizieren würden, wäre das etwas Großartiges. Unsere Fans hätten das wirklich verdient, hoffentlich können wir diese zwei Spiele gewinnen.

Sie spielen in einer Topliga und sind der Star im Nationalteam. Lastet dadurch ein besonders großer Druck auf Ihnen?

Wir als Spieler wollen es ja auch unbedingt schaffen. Und wir haben viele gute Spieler, die in guten Vereinen spielen. Es geht nicht nur um einen einzelnen Spieler. Zusammen können wir es schaffen.

Im Internet sieht man aber besonders oft Bilder von kosovarischen Kindern, die Ihr Trikot tragen. Wie fühlt sich das an?

Das fühlt sich natürlich sehr gut an. Bevor es das kosovarische Nationalteam gab, trugen die Kinder Trikots von anderen Mannschaften. Jetzt tragen die Kinder und auch die Erwachsenen alle das Trikot unseres Nationalteams, wenn sie ins Stadion gehen. Das macht mich sehr stolz, und wir versuchen alles, um sie stolz zu machen.

Welches Trikot haben Sie denn getragen, als Sie ein Kind waren?

Kein bestimmtes Trikot. Ich habe sicherlich verschiedene Trikots getragen. Meistens habe ich meinen Namen hinten aufdrucken lassen.

Im November haben Sie ein besonderes EM-Qualifikationsspiel erlebt. England gewann im Kosovo mit 4:0, und die kosovarischen Fans haben beide Teams angefeuert. Was war das für eine Erfahrung?

Vorher hatte die englische Mannschaft bei vielen Spielen auf dem Balkan Rassismus erlebt. Unsere Fans wollten zeigen, dass wir nicht so sind. Der Kosovo und England haben außerdem ein gutes Verhältnis. Vor 20 Jahren haben sie uns im Krieg geholfen. Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen, aber unsere Fans waren vor allem glücklich, dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Vor drei oder vier Jahren durften wir nicht einmal Freundschaftsspiele bestreiten und jetzt ging es in einem Qualifikationsspiel gegen England.

Viele Spieler träumen davon, einmal in England in der Premier League zu spielen, der vermeintlich stärksten Liga der Welt. Haben Sie diesen Traum auch?

Traum würde ich nicht sagen. Natürlich wäre es schön, mal dort zu spielen. Es ist eine Topliga mit vielen guten Mannschaften. Aber es ist auch etwas Besonderes für mich, in der Bundesliga zu spielen. Momentan habe ich nichts anderes im Kopf.

Beim Spiel in Wolfsburg haben Sie gezeigt, dass das Erdbeben in Albanien Sie derzeit sehr beschäftigt. Beim Jubeln formten Sie mit Ihren Händen den albanischen Doppeladler. War das geplant oder geschah das spontan?

Ich hatte mir vorgenommen, so zu jubeln, weil ich jeden Tag die schlimmen Nachrichten mitbekommen hatte. Nach dem Tor war es ein spezieller Moment für mich mit einer Mischung aus Freude und Trauer. Die Situation in Albanien ist wirklich dramatisch. Mehr als 50 Menschen sind gestorben, viele Gebäude sind zerstört. Viele Menschen im Kosovo haben ihre Häuser für die Menschen aus Albanien geöffnet. Vor 20 Jahren im Krieg haben sie das Gleiche für uns getan. Jetzt können wir ihnen etwas zurückgeben. Was die Leute dort füreinander tun, ist beeindruckend.

Für die Erdbebenopfer gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft. Können Sie auch etwas tun, um zu helfen?

Ja, ich habe auch geholfen. Als Nationalteam wollen wir außerdem zusammen etwas tun.

Geht es dabei um Geldspenden?

Wir wollen gar nicht groß darüber sprechen, aber es versteht sich von selbst, dass wir etwas tun werden, um zu helfen.