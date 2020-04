Hubertus Hess-Grunewald meint: Wenn man auf Geisterspiele verzichten würde, könnte es Werder an Weihnachten nicht mehr in der Bundesliga geben. (nordphoto)

Herr Hess-Grunewald, an diesem Donnerstag könnte es den politischen Beschluss geben, dass die Bundesliga ohne Zuschauer zu Ende gespielt wird. Glauben Sie daran?

Hubertus Hess-Grunewald: Ich gehe eher davon aus, dass wir erst in der kommenden Woche eine endgültige Entscheidung bekommen, zumindest deute ich die Zeichen derzeit so.

Und wie wird die Entscheidung ausfallen?

Im Moment habe ich noch das Gefühl, dass die Skepsis vor einer vermeintlichen Sonderrolle des Fußballs noch überwiegt. Die Politik wird eine Fortsetzung der Liga mit einem aufwendigen Hygieneschutzkonzept nur dann befürworten, wenn sie das in der gesellschaftlichen Diskussion aushalten kann. Deshalb ist das politische Klima in der Gesellschaft sehr wichtig. Es gibt ja sehr differenzierte Aussagen. Aber eben auch Sätze, dass man das keinem zumuten könne, Spielplätze geschlossen zu halten, wenn gleichzeitig die Bundesliga spielt.

Das hat die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock gesagt.

Ja, aber ich sage: Doch, das kann man vermitteln. Wenn man erklärt, welcher Aufwand zum Schutz vor Infektionen betrieben wird, damit gespielt werden kann. Man muss anerkennen: Wenn man den Fußball und damit auch Werder Bremen erhalten will, trotz manch kritischer Auswüchse des Profifußballs, muss man sich fragen, ob wir bereit sind, ein vertretbares Risiko einzugehen. Und das muss politisch bewertet werden. Dabei wird man sehen, wie viel Normalität wir in den nächsten Wochen erreichen.

Was heißt denn Normalität?

Werden weitere Geschäfte öffnen? Was ist mit Hotels und Gastronomie, was mit Schulen und Kitas? Was ist mit dem Breitensport und dem Leistungssport in anderen Sportarten? Je größer die gesellschaftliche Normalität, desto größer wird die Akzeptanz sein, dass die Fußball-Bundesliga weiter gespielt wird. Aber natürlich nicht mit den Events, die wir kennen. Die Spiele ohne Zuschauer sind nichts, auf das ich mich freue. Wir würden den nackten Betrieb weiterlaufen lassen, nicht mehr, nicht weniger.

Wie oft mussten Sie sich zuletzt für den Profi-Fußball rechtfertigen?

Ach, das ist ganz unterschiedlich, aber in meinem privaten und auch familiären Umfeld gab es durchaus kritische Diskussionen über den Wunsch nach Fortsetzung des Spielbetriebes. Aber wenn ich unsere Situation erläutere und sage, dass es um unsere Existenz geht, wenn wir keine Bundesligaspiele mehr haben, stößt das schon auf Verständnis. Ich hatte eine Videokonferenz mit unserem Dachverband der Fanklubs und dem Fan-Projekt und habe die Situation sehr transparent erklärt. Da fängt dann schon ein Umdenken an.

Welche Situation haben Sie denn dabei aufgezeigt?

Dass man Werder schon sehr wenig wohlgesonnen sein muss, wenn man auf Bundesligaspiele ohne Zuschauer verzichten will unter der Gefahr, dass es Werder womöglich Weihnachten nicht mehr in der Bundesliga gibt.

Trotzdem bleibt die Frage: Wie wird in der Bundesliga eigentlich gewirtschaftet, wenn schon allein eine verspätete Auszahlung von TV-Geldern dazu führt, dass einem Verein die Insolvenz droht?

Das ist aber eine deutlich verkürzte Wiedergabe. Unser Drohszenario ist das Zusammenkommen vom Wegfall fest eingeplanter Einnahmen und der Erstattung bereits vereinnahmter Gelder. Diese Summe könnte Werder nicht verkraften. Wenn auf einmal 25 Millionen Euro allein schon für diese Saison bis Juni fehlen, dann können wir das nicht einfach so kompensieren. Im Worst-Case-Szenario würde ein Drittel des Gesamtumsatzes wegbrechen. Das würde jedes Unternehmen in Schwierigkeiten bringen.

Haben Sie das Gefühl, dass der Fußball derzeit der Prügelknabe der Nation ist?

Ja, es fühlt sich tatsächlich so an, und ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Der Fußball ist unglaublich populär, auch der Profi-Fußball. Die Stadien sind voll, die TV-Quoten hoch. Aber wir spüren jetzt einen gesellschaftlichen Gegenwind, der mit dieser Popularität nicht in Einklang zu bringen ist.

Haben Sie denn die kritischen Stimmen in den letzten Jahren überhört?

Nein, aber derzeit werden eben die kritischen Stimmen mehr gehört als die zustimmenden.

Ein Vorwurf lautet: Jetzt rächt es sich, dass der Fußball finanziell völlig aus dem Ruder gelaufen ist, was Gehälter oder Ablösesummen betrifft.

Die sind ja nicht jetzt erst ruchbar geworden, das geht ja schon länger so.

Aber die Fußball-Branche hat sich gefeiert mit immer höheren Umsatzzahlen. Zuletzt wurde in Deutschland die Fünf-Milliarden-Marke geknackt.

Aber das ist keine Frage der Gehälter, sondern der Umsätze. Dort haben sich die Zahlen auch extrem entwickelt. Es gab schon länger ein Unwohlsein, aber die Auswüchse fanden meist woanders statt. Dort, wo Transfersummen über 200 Millionen Euro wie für Neymar gezahlt wurden.

Jetzt trifft die Kritik aber auch die Bundesliga. Nie war eine Diskussion über eine Gehaltsobergrenze näher an der Realität als jetzt in der Krise.

Diese Diskussion würden wir auch positiv begleiten. Aber wie soll die Regelung eingehalten werden? Schon beim Financial Fairplay gibt es Schlupflöcher. Und so lange wir es nicht schaffen, abgesehen von rechtlichen Bedenken, eine Gehaltsobergrenze wirklich sicher und überprüfbar zu gestalten, wird es eine Schein-Diskussion bleiben. Grundsätzlich habe ich aber Sympathie dafür.

Wie groß ist denn überhaupt Ihr Verständnis für die Kritik am Fußball und an den Gehältern, die dort gezahlt werden?

Ich habe sogar großes Verständnis für die Kritik, die wird ja schon länger geäußert. Zum Beispiel der Vorwurf des Kommerzialisierungswahns, die Zersplitterung der Spieltage, das Abschaffen von Stehplätzen. Aber ich bitte dann auch darum, mal genau hinzuschauen, wie sich die einzelnen Klubs positioniert haben.

Wie hat Werder sich denn positioniert?

Immer nah an den Fans. Es gibt hier im Stadion noch viele Stehplätze, wir haben keine personalisierten Tickets, wir haben uns politisch klar positioniert, wir haben Proteste zugelassen. Wir zeigen soziale und gesellschaftliche Verantwortung, waren schon früh für die Abschaffung der Montagsspiele. Werder gehört zu den Vereinen, in denen der Fußball noch menschlich gestaltet wird. Wir heben uns schon von einigen Vereinen ab, von denen man in gesellschaftlichen Fragen nichts hört, sondern nur von hohen Transfersummen.

Und trotzdem haben Sie den Kontakt zu einigen Fangruppen verloren.

Das stimmt, die Ultras haben den Kontakt im Zuge des Engagements von Wohninvest zu uns abgebrochen und stehen für den regelmäßigen Austausch, den wir sonst pflegen, nicht zur Verfügung. Das ist bedauerlich, weil die Ultras zwar fordernd sind, aber auch aktiv. Es gibt aber auch einen Dachverband der Fanklubs, mit dem wir weiter im Austausch sind. Aber einen konstruktiv kritischen Umgang mit den Ultras gibt es derzeit leider nicht.

Wird der Fußball sich denn ändern nach der Krise? Oder wird dann bald alles so wie immer sein?

Bayern München hat ja gerade Verträge verlängert und kündigt einen Top-Transfer an, das ist schon erstaunlich in dieser Zeit. Dabei gäbe es jetzt eine Chance, einige Dinge wirklich zu verändern, denn wir sind ja hier in Deutschland nicht isoliert mit den Problemen, die gibt es in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Wir können einen Prozess einleiten, der uns ein paar Dinge des Fußballs wieder zurückbringen könnte.

Welche Dinge könnten das sein?

Ich hoffe, dass wir die 50+1-Diskussion jetzt nicht in die Richtung führen, dass der Fußball sich den Investoren öffnen muss, um neues Geld zu bekommen. Nein, Fußball darf nicht nur als Invest betrachtet werden. Zweitens brauchen wir eine größere Nachhaltigkeit, der Fußball muss sich seiner Rolle in der Gesellschaft noch mehr bewusst werden, er muss sich auch für folgende Generationen wirtschaftlich nachhaltig verhalten. Natürlich muss im Fußball auch weiter Geld verdient werden. Aber nicht so viel, dass sich die Menschen in dem Business von der Lebensrealität der meisten Menschen mehr und mehr entfernen.

Viele Profi-Fußballer haben öffentlichkeitswirksam auf Teile der Gehälter verzichtet. Ist das nicht eine Selbstverständlichkeit? Das müssen doch Millionen Menschen in diesem Land machen.

Niemand feiert sich dafür. Wir haben deutlich gemacht, dass Spieler, Trainer und Geschäftsführung bereit sind, ihren Teil zur Lösung der Probleme beizutragen. Ob das reicht, müssen wir sehen, wir sind da noch nicht am Ende der Fahnenstange. Es kann durchaus sein, dass wir das Thema Gehaltsverzicht noch mal diskutieren. Aber selbst wenn die Spieler auf einen Großteil ihrer Gehälter verzichten würden, könnten wir unsere Probleme damit allein nicht lösen. Wir müssen auch schauen, wie solidarisch die Fans sich verhalten. Jeder Euro, den wir bei Ticketverkäufen eingenommen haben und wieder zurückzahlen müssen, würde uns weh tun.

Werders früherer Manager Willi Lemke hat das kritisiert. Wer einen Termin beim Frisör habe und den derzeit nicht wahrnehmen könne, müsse ja auch nichts zahlen.

Um im Bild zu bleiben: Das stimmt, aber vielleicht will er den Friseur trotzdem unterstützen, damit er künftig nicht in die Nachbarstadt zum Haareschneiden fahren muss. Und so gibt es auch bei uns Fans, die von sich aus einen Beitrag leisten möchten, weil es dem Verein hilft. Und wir haben das ja ganz transparent gemacht, dass es uns hilft, wenn die Gelder nicht zurückgefordert werden. Das beruht auf Freiwilligkeit, ich finde das legitim. Aber natürlich zahlen wir jedem Besucher sein Geld zurück, wenn er es erstattet haben möchte.

In Bremen haben Sie mit Innensenator Ulrich Mäurer einen Kritiker, der sich beispielsweise sogenannte Geisterspiele in Bremen nur schwer vorstellen kann und den Profi-Fußball öfter auch mal deutlich kritisiert. Fragen Sie sich manchmal: Was hat der Mann eigentlich gegen den Fußball?

Uli Mäurer hat nichts gegen Fußball, er ist aber dafür verantwortlich, dass die Aufgaben, für die er Verantwortung trägt, auch eingehalten werden. Im Moment geht es um die Frage, ob Spiele ohne Zuschauer daran scheitern, dass wir Menschenansammlungen vor den Stadien haben. Uli Mäurer möchte gerne eine Art Garantieerklärung aller Fan-Klubs, dass keiner kommt. Aber das ist nicht realistisch. Ich glaube, dass wir bei den Fangruppen ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung haben, so dass es keine Ansammlung vor dem Wohninvest Weserstadion geben wird. Jedenfalls daran wird eine Durchführung der Spiele in Bremen nicht scheitern.

Versucht Mäurer nicht, sich über Werder und den Fußball ein Profil zu verschaffen?

Das ist ihm auch geglückt, die Polizeikosten-Debatte ist bundesweit sehr auf ihn zugeschnitten, weil er als Innensenator im Fokus steht. Aber er hat das ja nicht in Gang gesetzt, sondern hat das von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz vollzogen. Dennoch ist das eine Frage, bei der ich mit Uli Mäurer nicht zusammen komme. Wir haben bei den Polizeikosten unterschiedliche Ansichten, arbeiten aber trotzdem sehr professionell zusammen.

Obwohl er schon versucht, dem Fußball so oft es geht eine mitzugeben.

Das ist Ihre Sichtweise. Aber die Kostendebatte ruht derzeit, weil es ja keine Risikospiele gibt.

Zur Person

Hubertus Hess-Grunewald (59) ist seit 2014 Präsident und Mitglied der Geschäftsführung von Werder Bremen. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und seit 1970 Mitglied im Verein.