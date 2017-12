Herr Pavlenka, im Sommer gab es Kritik, dass Werder viel Geld in einen Torwart investiert, obwohl ein Stürmer als viel notwendiger erachtet wurde. Haben Sie diese Diskussion mitbekommen?

Jiri Pavlenka: Zu Beginn meiner Zeit habe ich davon nichts mitbekommen, aber im Nachhinein habe ich erfahren, dass es diese Diskussion gab. Für mich war das eine besondere Motivation. Ich wollte zeigen, dass ich Werder helfen kann.

Selbst in Tschechien gab es laut Peter Rada, ehemaliger Nationaltrainer, Verwunderung über das Interesse von Werder an Ihnen. Was haben Sie gedacht, als das Angebot von Werder kam?

Für mich war es auch eine Überraschung, und ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Ungefähr fünf Sekunden habe ich überlegt, ob ich es annehme. (lacht)

Nach anfänglicher Skepsis haben Sie zuletzt sehr viel Lob für Ihre Leistungen bekommen. Registrieren Sie, was über Sie geschrieben wird?

Einige Dinge erfahre ich vom Trainer, aber im Großen und Ganzen beschäftige ich mich damit nicht. Es liegt zum Teil an der Sprache, ich verstehe immer noch nicht alles. Ich lese aber auch sehr wenig Zeitung. Maßgeblich ist, was der Trainer über meine Leistung sagt, das nehme ich mir zu Herzen.

Was sagt der Trainer denn?

Wir unterhalten uns über meine Leistung. Die Dinge, die gut gelaufen sind, und die, die weniger gut gelaufen sind. Was ich verbessern kann. Mit Torwart-Trainer Christian Vander analysiere ich jedes Spiel noch mal gesondert bis ins kleinste Detail.

Dann wissen Sie gar nicht, dass sich die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Person verändert hat?

Doch, doch, das habe ich mitbekommen. Ich werde mittlerweile auf der Straße oder beim Einkaufen angesprochen. Und wenn das in einem positiven Ton ist, gefällt es mir natürlich.

Wie gehen Sie mit diesem öffentlichen Respekt um?

Es freut mich, aber ich widme dem keine besondere Aufmerksamkeit. Mir war vor meinem Wechsel nach Bremen schon bewusst, dass die ganze Stadt Werder-Fan ist. Die Aufmerksamkeit, die ich nun bekomme, verdanke ich meiner Leistung.

Wo liegen für Sie die größten Unterschiede zwischen Bundesliga und tschechischer Liga?

Mir war bewusst, dass es qualitativ eine ganz andere Liga ist. Alles ist viel schneller, die Spieler sind technisch stärker. Und es gibt medial ein ganzes anderes Interesse, auch von der Öffentlichkeit. Ich bin einfach froh, hier spielen zu dürfen.

Sind Sie mit Ihrer persönlichen Entwicklung zufrieden?

Persönlich fühle ich mich schon sehr wohl. Ich mache alles dafür, mich zu verbessern und der Mannschaft zu helfen. Noch wohler wäre mir, wenn wir in der Tabelle ein bisschen nach oben rücken würden.

Hat es Ihre Integration erschwert, in eine Mannschaft zu kommen, ohne sich richtig verständigen zu können?

Am Anfang habe ich Englisch gesprochen. Aber um sich richtig wohlzufühlen und anzukommen, ist es wichtig, die Landessprache zu sprechen. Ich verstehe, was den Fußball betrifft, schon ziemlich viel.

Sie nehmen Deutschstunden, um die Sprache zu lernen. Sind Sie dabei ein fleißiger Schüler?

Richtig diszipliniert bin ich nicht immer. (lacht) Manchmal bin ich müde, manchmal nicht in der Stimmung zu lernen. Aber ich versuche es. Meine Freundin lernt auch Deutsch. Zu Hause unterhalten wir uns aber auf Tschechisch.

Sprechen wir über Sportliches. Wussten Sie vor Ihrem Wechsel, dass Werder fast traditionell jede Saison sehr viele Gegentore kassiert?

Davon habe ich erfahren, ja. Dass es jetzt nicht mehr so ist, ist die Arbeit der ganzen Mannschaft, nicht nur meine.

Waren Sie darauf eingestellt, dass es in Bremen eine schwere Saison mit Abstiegskampf werden wird?

Ich wusste, dass Werder in den vergangenen Jahren in der Tabelle oft unten stand. Aber ich wusste auch, dass sie vergangene Saison eine sehr gute Rückrunde gespielt haben und auf Platz acht gelandet sind. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, deshalb bin ich überzeugt, dass wir in der Tabelle noch weiter oben landen. Wir haben zu wenig Tore geschossen, das ist uns bewusst.

Wird es zum Klassenerhalt reichen?

Davon bin ich überzeugt. Die letzten Spiele haben gezeigt, zu welchen Leistungen wir fähig sind.

Unter Alexander Nouri wurde mit einer Dreierkette verteidigt, nun steht eine Viererkette vor Ihnen. Was ist für Sie als Torwart die bessere Variante?

Ich konzentriere mich auf mich. Die Taktik bestimmt der Trainer, er bereitet uns entsprechend vor.

Wird Ihre Leistung in der Bundesliga in Tschechien registriert?

Es gibt ja keine tschechische Zeitung hier. (lacht) Manchmal schicken mir meine Eltern Artikel, damit ich weiß, was in Tschechien geschrieben wird. Das interessiert mich aber nur am Rande, ich konzentriere mich darauf, was hier in Deutschland passiert.

Was schreiben die tschechischen Zeitungen?

In den letzten Monaten wurde dort hauptsächlich die Position im Nationalteam diskutiert.

Und wie sind Ihre Chancen?

Eine Chance gibt es immer, es liegt nur an mir. Ich muss in Bremen gute Leistungen bringen, dann trifft der Nationaltrainer die Entscheidung.

Jeder Spieler des Kaders hatte im Verlauf der bisherigen Saison Leistungsschwankungen, nur Sie spielen konstant auf einem hohen Level. Und das, obwohl sich für Sie viel verändert hat: neues Land, neuer Klub, neue Sprache. Wie ist das möglich?

Die ersten zwei Monate nach dem Wechsel waren schon ein bisschen schwierig, ich musste mich zunächst an vieles gewöhnen. Mittlerweile verstehe ich die Sprache ein wenig, habe Bremen kennengelernt und fühle mich wohl. Konstanz ist das, was alle Fußballer anstreben, eine sehr wichtige Eigenschaft. Da spielt der Kopf eine große Rolle.

In Tschechien haben Sie mit Slavia Prag im oberen Tabellendrittel gestanden, hier in Bremen geht es um den Klassenerhalt. Wie unterscheidet sich das für Sie?

Es ist ein Unterschied, aber letztlich gibt man in jeder Situation sein Bestes für den Klub. Ganz unbekannt ist mir der Abstiegskampf nicht, ich kenne ihn aus meiner Zeit bei Banik Ostrau.

Sie wirken sehr ruhig. Gibt es etwas, das Sie aus der Ruhe bringen kann?

Man kann mich schon aus der Ruhe bringen, das passiert auf dem Platz manchmal. Aber ich versuche immer, auf die Mannschaft Ruhe auszustrahlen. Insgesamt bin ich eher ein ruhiger Typ.

Sie haben die Angewohnheit, sich beim Stellen der Mauer in der Hocke an den Pfosten zu lehnen. Woher kommt diese Eigenart?

Mir war nie bewusst, dass ich das tue. Deshalb weiß ich auch nicht, wann ich damit begonnen habe. Offenbar tut es mir gut, sonst würde ich damit aufhören.

Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Sie haben vor einiger Zeit verraten, dass Sie nach einem Wechsel stets Ihren Eltern vom ersten Gehalt etwas schenken. Was ist es geworden?

Ich habe Ihnen Geld geschenkt, damit sie ihr Haus in Tschechien renovieren können.

Die Fragen stellte Christoph Sonnenberg.

Jiri Pavlenka

spielt seit dem Sommer für Werder. In 14 Bundesliga-Spielen ist er bisher fünfmal ohne Gegentor geblieben. Der 25-Jährige, der 1,96 Meter groß ist, zählt zum Kader der tschechischen Nationalmannschaft und hat bei Werder einen Vertrag bis 2020.