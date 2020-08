Ömer Toprak hat schon viel erlebt in seiner langen Karriere, national und international, in der Bundesliga, im türkischen Nationalteam und in der Champions League. Und doch machte der Abwehrspieler in seiner ersten Saison bei Werder ganz neue Erfahrungen. „Das vergangene Jahr war für mich eine Ausnahmesituation“, sagte Toprak am Dienstag im Trainingslager der Bremer im Zillertal, „für mich persönlich war es mit den Verletzungen wirklich eine sehr schwierige erste Saison bei Werder. Als ich dann fit war, gab es im Pokalspiel in Frankfurt wieder eine schwierige Verletzung. Aber das war ein Foulspiel, da kannst du nichts machen."

Rein körperlich seien die ersten zwölf Monate bei Werder für ihn „wirklich vielleicht mit die schlechteste oder unglücklichste Saison meiner Karriere“ gewesen. Doch für ihn gelte jetzt: „Gesund bleiben, Training mitmachen. Ich habe auch in der Sommerpause gut gearbeitet und viel trainiert, ich bin froh, dass ich jetzt eigentlich fast alles mitmachen kann.“

„Ich weiß, was ich investiere“

Am Dienstag trainierte Toprak zwar nur individuell und nicht mit der Mannschaft, doch deshalb müsse man sich keine Sorgen machen: „Das gehört einfach zur Belastungssteuerung. Ich war ja seit März raus und habe viel individuell trainiert. Mir geht es gut, ich habe keinerlei Probleme. Wichtig ist einfach, dass ich jetzt die Vorbereitung komplett mitmache.“

Ein Kopfproblem sei durch die vielen Verletzungen im Werder-Dress bei ihm nicht entstanden, erklärte der 31-Jährige: „Ehrlich gesagt, habe ich sogar sehr viel Vertrauen in meinen Körper, weil ich weiß, was ich alles investiere und zusätzlich mache.“