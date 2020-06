Frank Baumann begrüßt es, wenn Fußballprofis ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. (nordphoto)

Als Werder gegen Schalke spielte, setzte Weston McKennie mit einer Armbinde ein Zeichen. „Justice for George“ (Gerechtigkeit für George) stand darauf. Damit dokumentierte McKennie seine Solidarität mit dem zuvor in den USA bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd. Auch Jadon Sancho und Achraf Hakimi von Borussia Dortmund, Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach sowie Anthony Modeste vom 1. FC Köln machten auf unterschiedliche Art ihre Position klar. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) prüft diese Fälle nun, denn laut Statuten sind politische Statements während der Spiele verboten. Werders Sportchef Frank Baumann sagte dazu am Dienstag: „Ich glaube daran und hoffe, dass den Spielern keine Strafen drohen. Das wäre überhaupt nicht passend.“

Er finde es richtig, dass Spieler ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht würden, betonte Baumann, zeigte aber auch Verständnis für den DFB: „Der Verband ist dazu verpflichtet, das erst einmal zu prüfen. Die Frage ist auch immer: Muss es während eines Spiels sein oder kann man andere Möglichkeiten dazu nutzen?“

Werder hat jüngst über seine Social-Media-Kanäle eindeutig Stellung gegen jegliche Form von Rassismus bezogen. „Wir haben uns klar gegen Rassismus positioniert, über Jahrzehnte schon“, unterstrich Baumann. Auch Trainer Florian Kohfeldt verwies auf die Statements des Vereins und erklärte: „Das ist auch die Meinung des Teams und des Trainerteams.“ Innerhalb der Mannschaft werde über das Thema George Floyd natürlich viel gesprochen, schilderte Kohfeldt. „Ich finde es gut und richtig, dass Fußballprofis sich mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Der eine oder andere hat ein gutes Zeichen gesetzt. Man sollte aber auch respektieren, wie sich der Verband verhält. Das Thema habe ich nicht zu beurteilen.“