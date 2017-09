Werder-Stürmer Max Kruse. (nordphoto)

"Ich versuche, so schnell wie möglich fit zu werden, um der Mannschaft so schnell wie möglich wieder zu helfen", sagte Kruse, der sich vor gut einer Woche im Heimspiel gegen Schalke das Schlüsselbein gebrochen hatte, in einem Video auf seiner Facebook-Seite. "Mir geht’s super, der Heilungsprozess ist sehr gut." Den Arm der lädierten Schulter könne er schon wieder im Winkel bis zu 90 Grad bewegen. Kruse verwies darauf, dass bei seiner vergangenen Knieverletzung keiner damit gerechnet habe, dass er so schnell wieder zurückkehre. "Ich hoffe, ich kann euch auch diesmal wieder überraschen", sagte der 29-Jährige zu seinen Fans.

Seiner Schulter gönnte Kruse am Sonntag ein bisschen Ruhe. Ab Montag stehen dann wieder Behandlungen an. Das Wochenende nutzte er, um nach Werders Nullnummer gegen Freiburg mit seinen Freunden nach Berlin zu fahren. Am Sonntag schaute er dann in seiner alten Heimat Wolfsburg vorbei. (fel)