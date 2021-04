Josh Sargent bejubelt seinen vermeintlichen Treffer gegen Mainz. Kurz darauf wird das Tor nach einem VAR-Eingriff nicht gewertet. (Carmen Jaspersen/dpa)

Dass diese 0:1-Niederlage gegen Mainz 05 ein herber Wirkungstreffer für Werder Bremen gewesen ist, dürfte allen Beobachtern sofort klar gewesen sein. Allerspätestens nach dem Auftritt von Frank Baumann am Sky-Mikrofon bestand kein Zweifel mehr: Werder ist angeschlagen, schwer angeschlagen.

Der Sportchef rang regelrecht um die richtigen Worte und hatte vor allem eine Szene noch lange nicht verdaut – die Szene, in der Werder Bremen ein Tor erst zugesprochen und dann doch wieder aberkannt worden war. „Ich kann das absolut nicht nachvollziehen“, sagte Baumann über den Moment aus der 44. Minute. Nach einem Bremer Eckball hatte Kevin Möhwald dem Mainzer Torhüter Robin Zentner den Ball zwischen den geöffneten Armen weg getreten, woraufhin das 1:1 durch Josh Sargent fiel. Dachten zumindest alle, ehe der Video-Schiedsrichter Felix Zwayer eingriff und Marco Fritz den Treffer zurücknahm.

Dass sich der Mann aus dem Kölner Keller überhaupt meldete, konnte Baumann nicht nachvollziehen. Schließlich habe keine klare Fehlentscheidung von Fritz vorgelegen. Was in der Tat stimmte. Die Partie laufen, das Tor also zählen zu lassen, wäre absolut vertretbar, ja sogar die bessere Entscheidung gewesen. „Wenn selbst der Schiedsrichter in der Halbzeitpause zu mir sagt, dass man es so sehen kann, dass es keine klare Fehlentscheidung von ihm war, dann habe ich den Sinn des Video-Schiedsrichters nicht verstanden“, sagte Baumann.

Während Mainz' Keeper Zentner darauf hinwies, dass Möhwald ihn leicht an der rechten Hand berührt hatte, äußerte sich Werders Trainer Florian Kohfeldt überraschend ruhig über die Szene. „Ich mache da jetzt kein großes Fass auf“, sagte der 38-Jährige, erneuerte aber seine Bitte, solche Szenen nicht vom VAR überprüfen zu lassen. „Entscheidet und nehmt es wahr auf dem Platz“, forderte Kohfeldt – und betonte: „Der Videobeweis soll eine Gerechtigkeit über alle Plätze schaffen – das ist der Anspruch.“ Und den sah der Bremer Coach am Mittwochabend nicht erfüllt.