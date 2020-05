Eindeutig zu erkennen: Christoph Kramer berührt Davy Klaassen innerhalb des Strafraums am Fuß. (nordphoto)

Wenn diese unsäglichen Spiele ohne Zuschauer etwas Gutes haben, dann sind es wohl die neuen akustischen Möglichkeiten im leeren Stadion. So war in der 18. Minute des Spiels zwischen Werder und Gladbach (0:0) auf der Tribüne klar zu hören, dass Christoph Kramer Davy Klaassen am Fuß berührte. Der Bremer Mittelfeldspieler fiel aufgrund dieser leichten Berührung hin, und da die Szene sich gerade noch so innerhalb des Strafraums abspielte, hätte es einen Elfmeter für Werder geben können. „Ganz Deutschland hat das gesehen“, rief Werder-Trainer Florian Kohfeldt dem vierten Offiziellen Daniel Siebert an der Seitenlinie zu. Auch diesen Spruch hätte in einem ausverkauften Weserstadion wohl kaum jemand gehört.

Wer nun aber erwartete, Kohfeldt würde seiner Wut über den nicht gegebenen Strafstoß nach dem Abpfiff weiter Luft machen, der sah sich getäuscht. Bemerkenswert sachlich erklärte der Bremer Coach: „Wenn man es im Fernsehen sieht, ist ein Kontakt da. Wir brauchen jeden Punkt, und der Elfmeter wäre vielleicht das 1:0 gewesen. Aber der Schiedsrichter hat eine Linie gehabt, die ich richtig gut fand. Er hat viel laufen gelassen, nur deshalb kam solch ein gutes Fußballspiel zustande.“

Gespräch mit Gräfe

Statt Kritik äußerte Kohfeldt also Lob für den Unparteiischen Manuel Gräfe. Die beiden tauschten sich schon während der ersten Halbzeit kurz aus und dann noch einmal auf dem Weg in die Kabine. Gräfe erklärte Kohfeldt dabei, dass Kramers Aktion aus seiner Sicht nicht für einen Elfmeter ausgereicht habe und dass Klaassen zu leicht gefallen sei. „Ich kann das akzeptieren“, betonte Kohfeldt. „Lasst uns dauerhaft so mit solchen Szenen umgehen anstatt rauszurennen und forensisch nach einem Vergehen zu suchen.“

Dass der Video-Assistent nicht eingriff und Gräfe sich die Szene nicht noch einmal am Monitor ansah, war für Werders Trainer also vollkommen in Ordnung. „Er hat das so gesehen, dann hat er es so gesehen.“ Deutlich weniger entspannt als sein Trainer äußerte sich Klaassen zu der Aufreger-Szene: „Wie klar willst du es haben? Viel klarer geht es nicht. Ich verstehe, dass es der Schiedsrichter nicht sehen kann, aber da ist doch noch der Video-Schiri.“ Sogar Klaassens Gegenspieler Kramer gab übrigens zu, dass er in der Szene Glück gehabt hatte. Bei Sky sah der Gladbacher die TV-Bilder von der Aktion und sagte: „Bis eben hätte ich geschworen, dass ich ihn nicht berührt habe. Doch jetzt sehe ich, dass ich ihn berühre - auch wenn er etwas leicht fällt.“