Florian Kohfeldt hat die Niederlage gegen Mainz ziemlich mitgenommen. (nordphoto/gumzmedia)

Wenn Florian Kohfeldt ein Spiel nicht analysieren möchte, dann ist die Lage verdammt ernst. Normalerweise redet der Werder-Trainer selbst nach Niederlagen gerne über fußballerische Dinge, doch am Sonnabend nach der 1:3-Pleite in Mainz war er einfach nur sprachlos. „Ich muss jetzt kein Spiel bewerten. Es ist eine große Leere da“, sagte ein sichtlich mitgenommener Kohfeldt. Durch das Düsseldorfer Remis sei eine große Chance im Abstiegskampf vorhanden gewesen, die Werder jedoch nicht genutzt habe.

Vorne fehlte die letzte Konsequenz, die Joker brachten kaum frischen Wind, die Gegentore fielen zu einfach, zum Beispiel nach einer Standardsituation, und die Führungsspieler tauchten ab – die Probleme, die sich durch die gesamte Saison ziehen, brachen Werder auch in Mainz das Genick. Florian Kohfeldt klang fast schon resignierend, als er sich doch an einer kurzen Analyse versuchte: „Wir müssen die Gegentore verhindern. Du kannst ihn nicht durchlaufen lassen durch acht Mann vor dem zweiten Gegentor. Wir müssen da sein in solchen Momenten. Aber das haben wir 33 Spieltage lang nicht geschafft.“

Warum also sollte Werder es nun ausgerechnet am 34. Spieltag schaffen? Gegen Köln muss ein Sieg her, während Düsseldorf bestenfalls bei Union Berlin verliert, dann könnten die Bremer noch die Relegation erreichen. Wie die Vorbereitung auf das entscheidende Spiel aussieht, will Kohfeldt mit seinem Trainerteam jetzt besprechen. „Ich kann direkt nach dem Spiel keine Zuversicht verbreiten. Wir müssen aus darauf konzentrieren, dass wir dieses Spiel gegen Köln gewinnen“, sagte der Chefcoach und bat: „Gebt mir ein bisschen Zeit. Wir müssen uns sammeln und alles auf dieses Spiel ausrichten. Es ist nur eine geringe Chance, aber es ist eine Chance. Wir sind es jedem Mitarbeiter und Fan dieses Vereins schuldig, alles zu tun, um den Sieg zu holen.“

Appell an Union Berlin

Wenn das gelingen sollte, „müssen wir darauf hoffen, dass eine Mannschaft, die bundesweit für ihren großen Sportsgeist gerühmt wir, alles versucht“, sagte Kohfeldt in Richtung Union Berlin. Für die Eisernen geht es allerdings tabellarisch um nichts mehr, gegen Hoffenheim kassierten sie eine klare 0:4-Niederlage.

Werders Ausgangslage ist also denkbar miserabel, und auch die Personalsituation hat sich noch einmal verschlechtert. Theo Gebre Selassie, der seit 2012 für Werder spielt und für den Verein steht wie nur wenige Spieler, versuchte zwar alles, doch er musste gegen Mainz ausgewechselt werden. Nachdem er gegen Ende der ersten Hälfte umgeknickt war, schleppte sich der Rechtsverteidiger humpelnd wieder aufs Feld, aber es ging einfach nicht mehr. Kohfeldt: „Wenn Theo, der diesem Verein so verbunden ist und ihn so liebt wie kaum jemand anders, sich auswechseln lässt, kann man davon ausgehen, dass es schwierig wird, dass er im nächsten Spiel auf dem Platz steht.“

Es droht also der Ausfall des Stamm-Rechtsverteidigers. Einen gleichwertigen Ersatz hätte Werder nicht. Leihspieler Michael Lang sollte ursprünglich Gebre Selassies Stellvertreter sein, stand aber zuletzt gar nicht mehr im Kader. Gegen Mainz rückte Marco Friedl von der linken auf die rechte Seite, um Gebre Selassies Rolle einzunehmen. Auch Abwehrchef Kevin Vogt könnte gegen seinen Ex-Klub Köln wegen Adduktorenproblemen weiterhin ausfallen. „Ob er spielen kann, ist jetzt nicht seriös zu beantworten. Das Laufen ging am Freitag im Training, aber einen Pass spielen konnte er nicht. Wir müssen sehen“, sagte Kohfeldt.