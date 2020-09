Assauers Spruch gelte auch für ihn, sagt Schalkes heutiger Manager Jochen Schneider. (dpa)

Vor dem Kellerduell mit Werder Bremen zeigt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider größten Respekt vor dem langjährigen Manager beider Klubs, dem verstorbenen Rudi Assauer, der einst den Spruch prägte: „Entweder ich schaffe Schalke, oder Schalke schafft mich.“ Nach 18 Monaten im Amt könne er „sehr gut nachvollziehen, wie Assauer das meinte“, sagte Schneider im Interview mit dem WESER-KURIER (Samstag-Ausgabe). Der Spruch gelte durchaus auch für ihn, betonte der heutige Schalke-Macher, „ohne dass ich mir anmaßen möchte, mich mit Rudi Assauer zu vergleichen“.

Während Assauer Schalke „definitiv geschafft hat“, wie Schneider hervorhebt, arbeitet der jetzige Manager nach 17 sieglosen Spielen und einer 0:8-Klatsche am ersten Spieltag in München noch an der Krisenbewältigung – auf eine andere Art als Assauer: Nicht polternd, sondern äußerst ruhig und besonnen. Er gehe auf Schalke „definitiv glücklich zur Arbeit“, betonte Schneider, und gerade in der vergangenen Saison habe er „auch ein paar Mal gehört, wie gut ich Schalke 04 mit meiner Ruhe und Ausgeglichenheit tun würde. Von daher glaube ich durchaus, dass meine Art auch gut zu Schalke passt. Ich bin überzeugt, dass Besonnenheit und Erfahrung mehr helfen als Hektik und Aufgeregtheit".

Was es für den Erfolg braucht

Auch wenn es durch die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise für Traditionsvereine wie Schalke oder Werder nicht einfacher werde, sich in der Bundesliga zu behaupten, sieht Schneider sie im Wettstreit mit alimentierten Vereinen wie Leverkusen, Wolfsburg, Leipzig oder Hoffenheim nicht chancenlos. Schalke 04 etwa sei „für sehr viele Menschen mehr als nur ein Fußballklub, sehr viel mehr“, erklärte Schneider, und wenn man "mittel- und langfristig gut arbeitet, dann hat auch oder gerade ein Traditionsverein eine aussichtsreiche Perspektive. Borussia Mönchengladbach oder Eintracht Frankfurt haben dies in den vergangenen Jahren eindrucksvoll vorgemacht.“

Auch traditionsreiche Bundesligaklubs würden nämlich den „ganz normalen Gesetzmäßigkeiten“ unterliegen: „Auch für einen Traditionsverein ist die Basis für sportlichen Erfolg eine gut funktionierende Scoutingabteilung, eine gute Kaderplanung, ein gutes Trainer-Team und eine effizient arbeitende Nachwuchsabteilung.“

