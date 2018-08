Naldo in der „Welt“ über Werder-Einstand

„Ich konnte kaum noch die Treppe hochgehen“

Dieser Abend ist Naldo in Erinnerung geblieben. Der Brasilianer schildert in der „Welt am Sonntag“ seine Eindrücke vom Einstandsritual bei Werder – bei dem jede Menge Alkohol floss.