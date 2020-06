Kohfeldt über die Wechsel in der Startelf

„Ich mache das immer situationsabhängig“

Christoph Bähr und Malte Bürger

In jedem Spiel gab es bei Werder zuletzt Veränderungen in der Startelf, manchmal auch überraschende. Dahinter stecke aber kein Rotationsprinzip, sagte Trainer Florian Kohfeldt und führte andere Gründe an.