Herr Baumann, Werder hat die bisherigen Neuverpflichtungen relativ früh perfekt gemacht, seitdem ist nicht mehr viel passiert. Erleben Sie gerade die ruhigste Transferphase als Sportchef?

Frank Baumann: Quantitativ müsste man es nachschauen, das kann ich gar nicht genau sagen. Wir haben den Kader zum größten Teil zusammengehalten. Dazu haben wir vorausschauend den einen oder anderen jungen Spieler über Leihgeschäfte weiterentwickelt und jetzt in den Kader integriert. Felix Agu und Patrick Erras haben wir frühzeitig ablösefrei verpflichtet. Tahith Chong haben wir rechtzeitig zum Trainingslager ausgeliehen, sodass wir mit der Transferphase grundsätzlich zufrieden sind. Trotzdem weiß ich, dass in den letzten drei Wochen vor Transferschluss sowohl in die eine als auch in die andere Richtung noch einiges passieren kann.

Ist Ihr Alltag ruhiger oder telefonieren Sie genauso viel wie sonst in der Transferphase?

Das ist vergleichbar mit den vergangenen Jahren. Diesen Sommer haben wir schon einiges gemacht, aber es gibt auch noch einiges zu tun, gerade auch bei den jungen Spielern, die eventuell erneut ausgeliehen werden sollen

Für das defensive Mittelfeld soll bekanntlich noch ein neuer Spieler kommen. Wie läuft die Suche genau ab?

Was den Entscheidungsprozess betrifft, gibt es zwei Wege. Man hat eine längere Liste, auf der man die Spieler Stück für Stück abarbeitet, durchscoutet und die Machbarkeit prüft. Dabei muss man häufiger mehrgleisig fahren. Es gibt aber auch Situationen, in denen man sich schon auf einen Spieler fixiert hat, mit dem man auch in Kontakt ist. Da ist dann vielleicht schon eine grundsätzliche Bereitschaft von Spieler- und von Vereinsseite vorhanden und man kann die finalen Schritte einleiten.

Welcher der beiden Fälle gilt aktuell bei der Suche nach einem Sechser?

Darauf möchte ich nicht näher eingehen.

Aber der Wunsch nach einer Verstärkung im defensiven Mittelfeld ist weiterhin vorhanden?

Ja, wir würden gerne etwas machen. Wenn es nichts wird, haben wir aber auch jetzt schon eine sehr ordentliche Besetzung im defensiven Mittelfeld.

Im vergangenen Jahr haben Sie dem WESER-KURIER kurz vor dem Bundesliga-Auftakt ebenfalls ein Interview gegeben und dabei angekündigt, dass nach der Saison wahrscheinlich zwei bis drei Stammspieler abgegeben werden. Warum ist es dazu bisher nicht gekommen?

Mit der Corona-Pandemie konnte damals keiner rechnen. Durch Corona und durch unsere schwache Saison hat sich die Situation verändert. Einzelne Spieler haben nicht ihre beste Saison gespielt, zudem gibt der Transfermarkt in diesem Jahr auch nicht so viele Wechselmöglichkeiten her. Daran sieht man wieder, wie schnelllebig das Fußballgeschäft ist. Zwölf Monate vorauszublicken ist sehr schwer. Mit Kevin Vogt ist aber ein Stammspieler gegangen, weil die Ausleihe endete. Und es kann sein, dass wir mit Milot Rashica einen weiteren Stammspieler verlieren.

Werders Saisonziel ist nicht mehr Europa, sondern die Rückkehr zum attraktiven Fußball. Sie haben sich immer für ein höheres Anspruchsdenken stark gemacht. Wie schwer fällt es Ihnen, jetzt die Ansprüche herunterzuschrauben?

Eine Sache ist das, was man nach außen kommuniziert. Die andere Sache ist, wie hoch unsere Ansprüche an uns selbst sind. Vor zwei Jahren hatten wir das Gefühl, dass in der Mannschaft und im gesamten Verein zu schnell Zufriedenheit herrschte. Deshalb haben wir das Ziel Europa ausgegeben. Wenn man nicht nach Höherem strebt, kann man auch nichts Außergewöhnliches erreichen. Aber jetzt müssen wir uns der Realität stellen. Wir haben keine gute Saison gespielt. Andere Klubs haben noch mehr finanzielle Möglichkeiten. Dieses offensive, ambitionierte Ziel nach außen brauchen wir aktuell nicht für die Mannschaft. Und nach der Saison, die wir abgeliefert haben, sollten wir auch demütig auftreten.

Die schwache Saison, die finanziellen Probleme durch die Corona-Krise, keine großen Namen bei den Neuverpflichtungen – was spricht trotz allem dafür, dass Werder eine bessere Spielzeit hinlegt?

Wir haben einen sehr spannenden, entwicklungsfähigen Kader zusammen mit den externen Neuzugängen, mit den Spielern, die wir aus Leihgeschäften zurückgeholt haben, und mit internen Neuzugängen aus dem Leistungszentrum wie Nick Woltemade oder Ilia Gruev. Auch Kevin Möhwald, Niclas Füllkrug und Ömer Toprak sind eigentlich Neuzugänge, weil sie uns ein Jahr lang kaum zur Verfügung standen. Selbst Ludwig Augustinsson hat aus Verletzungsgründen nur wenige Spiele gemacht. Jetzt haben wir viel weniger Verletzte als im vergangenen Sommer. Das hat die Vorbereitung unter anderem im Vergleich zum Vorjahr sehr begünstigt.

Der angesprochene Ömer Toprak wurde genauso wie Leo Bittencourt vor einem Jahr mit einer Kaufverpflichtung ausgeliehen. Beide mussten jetzt bezahlt werden, was Werders wirtschaftliche Lage nach der Corona-Krise noch verschlimmert hat. Waren die Kaufverpflichtungen rückblickend falsch?

Nein, wir sind vor der vergangenen Saison ein überschaubares finanzielles Risiko eingegangen. Das war vertretbar, wir waren nicht unvernünftig. Wir hätten die Kaufverpflichtungen durch Verkäufe locker ausgleichen können. Durch die Pandemie, durch unsere Leistungen und auch durch die Verschiebung der Saison und des Transferfensters nach hinten hat sich solch ein Verkauf bis jetzt nicht realisieren lassen. Vom Timing her waren diese Kaufverpflichtungen daher nicht gut, aber dass eine Pandemie in diesem Ausmaß Mindereinnahmen von rund 30 Millionen Euro verursachen würde, war definitiv nicht absehbar.

Nach der Saison tritt im Falle des Klassenerhalts die nächste Kaufverpflichtung für Davie Selke in Kraft. Bereitet Ihnen das Kopfschmerzen?

Nein, weil wir von Davie überzeugt sind und weil wir uns auch auf diese Situation vorbereiten können.

Gibt es aufgrund der besonderen Situation mit der Corona-Pandemie juristische Möglichkeiten, die Kaufverpflichtung für Davie Selke anzufechten oder die Summe zu minimieren?

Es gibt einen Vertrag, der abgeschlossen wurde. Und Verträge werden natürlich auch erfüllt.

Wenn ein neuer Spieler wie Davie Selke nicht sofort einschlägt, stehen Sie als Sportchef schnell in der Kritik. Während der vergangenen Saison wurde die Kritik an Ihnen immer lauter. Wie gehen Sie damit um?

Wir hatten sportlich und finanziell eine schwierige Situation, aber der Fokus gilt immer der Gegenwart und der Zukunft. Die vergangene Saison hat natürlich sehr viel Energie gekostet. Dass Kritik kommt, wenn es sportlich nicht läuft, ist normal. Da bin ich zu lange im Geschäft dabei, als dass mich das überrascht hätte.

Dann schauen wir auf die Gegenwart und den aktuellen Kader. Die Mannschaft wurde verjüngt. Wie groß ist das Risiko dabei?

Wir laufen ja nicht nur mit 21-Jährigen auf. Wichtig ist, dass es eine Achse mit erfahrenen Spielern gibt. Die haben wir, auch wenn uns einige ältere Spieler verlassen haben. Die Mischung in der Mannschaft stimmt. Die jüngeren Spieler beleben den Konkurrenzkampf.

Ein wichtiger Punkt Ihrer Fehleranalyse in der Winterpause war das Fehlen eines dominanten Typen im Kader. Der ist auch heute nicht zu finden, zumal Kevin Vogt wieder weg ist. Wer soll vorangehen, wenn es mal nicht läuft?

Auch damals habe ich schon gesagt, dass wir bewusst Niclas Füllkrug oder Kevin Möhwald dafür geholt haben, sie uns in der Hinrunde aber gefehlt hatten. Wir wussten, dass sie zumindest für den Beginn der Rückrunde weiterhin ausfallen würden, weshalb es auch wichtig war, Kevin Vogt hinzuzuholen. Jetzt ist es aber so, dass wir als Mannschaft grundsätzlich mit solch einer Situation besser umgehen könnten. Ich hoffe aber natürlich, dass es uns nicht noch einmal so schlimm trifft.

Sind Niclas Füllkrug und Kevin Möhwald wirklich derart dominante Typen?

In der Mannschaft, in der Kabine, auf dem Platz absolut.

Vorerst soll es keine Gespräche über Vertragsverlängerungen geben. Wie haben die Spieler das aufgenommen?

Meine Aussage zu dem Thema galt für die Endphase der Saison. Grundsätzlich wollen wir auch jetzt erstmal die Entwicklung der Spieler, der Mannschaft abwarten. Es gibt trotzdem die eine oder andere Ausnahme, bei der wir über eine Verlängerung sprechen. Nick Woltemade zum Beispiel. Ansonsten haben wir durch die Vertragslaufzeiten aktuell nicht den ganz großen Druck, deshalb ist es auch kein Problem innerhalb der Mannschaft.

Ein Vertrag, über den man auch sprechen muss, ist Ihr eigener, der im kommenden Jahr ausläuft. Warum wurde der Vertrag noch nicht verlängert?

Weil wir eine besondere Situation haben. Sportlich, aber auch durch Corona. Darüber hinaus steht im Herbst die Wahl des Aufsichtsrates an, vielleicht ergeben sich also Veränderungen. Auf meiner Seite ist überhaupt kein Druck vorhanden, deshalb gibt man sich auch die Zeit. Ich gehe davon aus, dass wir uns im Winter zusammensetzen und dann über den neuen Vertrag sprechen.

Sie sind aber nicht abgeneigt, Ihren Kontrakt zu verlängern?

Die Frage werde ich zuerst mit meiner Familie besprechen, dann mit dem Aufsichtsrat. Ich habe immer gesagt, dass ich diese Arbeit hier sehr gerne mache und dass wir in verschiedenen Bereichen noch einiges zu tun haben. Ich bin gerne bereit, weiter daran zu arbeiten, dass wir die Rahmenbedingungen bei Werder verbessern. Da waren wir drei Jahre auf einem sehr guten Weg, jetzt haben wir aber ein Jahr gehabt, das definitiv schlecht war. Wir müssen zeigen, dass dies ein Ausrutscher war und dass die Entwicklung, die wir zuvor angeschoben haben, nun weitergeführt werden kann.

Themenwechsel: Zuschauer dürfen wieder in die Stadien, früher als gedacht. Verändern die zugelassenen 8500 Zuschauer im Weserstadion die wirtschaftliche Kalkulation entscheidend?

Es ist keine große Einnahmequelle. Die Abwicklung eines solchen Spiels ist organisatorisch allein aufgrund des Personals mit einem hohen Aufwand verbunden. Bei einer derartigen Auslastung rentiert es sich also nicht wirklich. Zusätzlich entstehen durch das Hygienekonzept noch einmal Mehrkosten. Trotzdem ist es ein erster Schritt, um dann in den nächsten Monaten hoffentlich wieder mehr Zuschauer im Stadion zu haben. Wer als Spieler, Fan oder Verantwortlicher die Atmosphäre in der Bundesliga und ganz besonders bei unseren Heimspielen erlebt hat, der vermisst natürlich etwas, wenn die Zuschauer fehlen.

Blicken wir zum Abschluss voraus auf den kommenden Sommer: Wie muss die Saison für Werder verlaufen, damit Sie dann vollkommen zufrieden in den Urlaub fahren können?

Ich habe es als Spieler schon so gehandhabt, dass man immer versucht, das Bestmögliche aus der Situation und der Saison zu machen. Dann kann man sich hinterher auch nicht vorwerfen lassen, dass man nicht alles gegeben hat. Das ist genau das, was das Trainerteam, die Mannschaft und auch die Geschäftsführung beherzigen sollte. Wenn wir am Ende der Saison sagen können, dass wir alles dafür getan haben, um das bestmögliche Ergebnis für Werder zu erreichen, dann kann man beruhigt in den Urlaub gehen.