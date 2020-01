Was Werders Fans über die Krise denken

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Ich mache mir sehr große Sorgen“

Christoph Bähr

Schafft Werder die Rettung? Oder geht es am Ende tatsächlich runter in die zweite Liga? Werder-Fans sprechen über die Krise und wie sehr sie darunter leiden. Eine Umfrage am Trainingsplatz.