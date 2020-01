Werder-Keeper Jiri Pavlenka hat in dieser Saison so häufig wie kein anderer Bundesliga-Torhüter hinter sich greifen müssen. (nordphoto)

Es ist Jiri Pavlenkas dritte Saison bei Werder - und es ist auch seine schwierigste. Während der Hinrunde hatte der tschechische Keeper lange Zeit mit sich selbst zu kämpfen, erreichte nicht das Niveau der vorherigen starken Jahre. Und zu allem Überfluss läuft es im gesamten Team nicht, im Abstiegskampf steht die Schießbude der Liga mal wieder in Bremen. „Es ist nicht einfach. Ich hatte noch nie eine Saison wie diese, vorher habe ich immer mindestens einmal zu Null gespielt“, sagte Pavlenka am Donnerstag. „Ich hoffe, dass das jetzt besser wird.“

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit musste Werders Nummer eins bereits 41 Mal den Ball aus dem Netz fischen, in der Serie 2017/2018 waren es nach 34 Spieltagen nur 40 Gegentreffer gewesen. Wettbewerbsübergreifend hat Pavlenka seit seinem Wechsel an die Weser sogar schon 144 Tore kassiert. Werte, die schnell für ein gewisses Schwindelgefühl sorgen können. „Damit kann ich nicht zufrieden sein, das ist natürlich nicht gut“, sagte der 27-Jährige. Ein Grund für die schlechte Bilanz der jüngsten Hinrunde sieht Pavlenka auch im Personal direkt vor ihm. „Jedes Spiel hatten wir eine andere Aufstellung wegen der vielen Verletzungen, das war sehr hart für uns“, sagte er. „Ich bin froh, dass Niklas Moisander jetzt zurück ist und Ömer Toprak auch. In diesem Moment ist jeder Spieler für das Team sehr wichtig.“

Aus Fehlern lernen

Jiri Pavlenka hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis er wieder so richtig wichtig wurde. „Ich weiß, dass ich einige Fehler gemacht habe“, sagte er, auf schlechte Kritiken wie nach dem Spiel gegen den SC Freiburg gibt er aber nicht viel. „Ich lese keine Artikel in den Zeitungen“, sagte Pavlenka. „Ich versuche einfach, aus meinen Fehlern zu lernen, aber auch nicht zu viel darüber nachzudenken. Als ich jünger war, hat mich das länger beschäftigt.“

Und trotzdem ist auch Jiri Pavlenka kein Freund von Stillstand, er will seine Leistungen für sich selbst, aber auch für seinen abstiegsbedrohten Verein optimieren. „Ich mache mir selbst den größten Druck, weil ich jeden Tag und jedes Jahr besser werden will“, sagte er. „Vielleicht war es manchmal zu viel, aber wenn du eben besser werden willst, dann musst du dir auch selbst Druck machen.“

Hoffen auf einen Topstart

Sportlichen Druck hat die gesamte Mannschaft in diesen Tagen genug. Pavlenka geht dennoch positiv das „Projekt Klassenerhalt“ an. „Wir haben Qualität im Team, das haben wir auch im letzten Jahr gezeigt. So viel hat sich nicht verändert“, sagte er. „Ich denke, wenn wir gut starten gegen Düsseldorf und Hoffenheim und aus den ersten Spielen vielleicht neun oder zwölf Punkte holen, dann sieht es schon ganz anders aus.“ Mit guten Paraden kann Jiri Pavlenka seinen Teil zu einem möglichen Aufschwung leisten - und sich womöglich auch für die Nationalelf positionieren, bei der er im Vorfeld der EM im Sommer nicht die Nummer eins ist. Vielleicht auch deshalb, weil er aktuell eben nicht dauerhaft international, sondern in den Niederungen der Bundesliga spielt. „Es ist mit Sicherheit besser für die Nationalmannschaft, wenn du in der Champions League spielst, aber darüber mache ich mir im Moment überhaupt keine Gedanken“, betonte Pavlenka. Seine persönliche Zukunft sei derzeit nicht wichtig, „ich fokussiere mich voll auf Werder“.