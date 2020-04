Josh Sargent beschäftigt die aktuelle Lage in seinem Heimatland USA sehr. (nordphoto)

Wenn er gerade nicht trainiert, tut Josh Sargent aktuell das, was so viele in Zeiten der Corona-Krise tun. „Ich bleibe viel zu Hause, schaue viel Netflix und warte darauf, dass diese merkwürdige Zeit vorbeigeht“, erzählte der Werder-Stürmer am Donnerstag in einer Online-Medienrunde. Völlig entspannt und unbeschwert sind diese Tage für den US-Amerikaner aber nicht. In Gedanken ist er oft in seinem Heimatland, dass von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen wurde. „Die Situation in Amerika ist nicht besonders gut“, sagte der 20-Jährige. „Ich mache mir natürlich etwas Sorgen um meine Familie und meine Freunde. Ich spreche mit ihnen viel über Facetime. So weit ich weiß, geht es allen gut.“

Sargents ältere Schwester arbeitet als Krankenschwester in St. Louis und erlebt die Folgen der Pandemie hautnah mit. Er spreche mit ihr regelmäßig darüber, wie es in der Klinik ablaufe, schilderte der US-Nationalspieler. „Es gibt viele Regeln, sie müssen sehr vorsichtig sein. Jeden Tag wird bei ihnen Fieber gemessen, Schutzkleidung ist natürlich wichtig. Meine Schwester sagt, dass alles okay ist und alle ihr Bestes tun. Ich bin sehr stolz auf sie.“ Sargent betet derzeit viel, wie er verriet - nicht nur für sein Heimatland, sondern für die ganze Welt. „Es ist eine schwierige Zeit für alle. Ich hoffe, dass das alles bald vorbei ist.“

Besondere Situation beim Training

Wenn sich die Lage irgendwann wieder normalisiert, freue er sich einfach darauf, mal wieder mit Freunden in die Stadt zu gehen und einen Kaffee zu trinken. Aktuell fokussiere er sich voll auf das Werder-Training in Kleingruppen, betonte Sargent. „Es ist eine besondere Situation beim Training. Am wichtigsten ist, dass alle gesund bleiben. Wir versuchen, fokussiert zu bleiben, falls es weitergeht. Die Gruppen wechseln von Tag zu Tag. Es geht ums Schießen, ums Passen, um die Fitness und ums Laufen.“

Werder könne die Spielpause nutzen, um die verletzten Spieler wieder fit zu bekommen. „Hoffentlich sind wir alle auf einem Level, wenn es wieder losgeht“, sagte Sargent. Dass die Saison zu Ende gespielt wird, hofft der Stürmer. „Aber das entscheiden die Verantwortlichen.“ Darüber, wie es für ihn persönlich nach der Spielzeit weitergehe, denke er momentan überhaupt nicht nach. Würde er auch in der zweiten Liga in Bremen bleiben? Sargents Antwort lautete: „Wir alle wollen in der ersten Liga bleiben und werden dafür bis zum Ende kämpfen.“