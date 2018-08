Marco Friedl sitzt bei Werder ein wenig zwischen den Stühlen: Die Leihgabe vom FC Bayern zeigte in seinem ersten halben Jahr an der Weser bereits einige gute Ansätze und spielte einen soliden Part, wenn er gebraucht wurde. In der kommenden Saison will der Österreicher mehr. "Ich muss Stammspieler werden", gibt Friedl sich zielstrebig. Entweder als linker Verteidiger oder als Innenverteidiger. "Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl", betont der 20-Jährige, sieht aber auch das Problem bei seinem Vorhaben: "Auf beiden Positionen gibt es hier sehr gute Spieler."

Gemeint sind Ludwig Augustinsson und Niklas Moisander. Beide sind unumstritten, der Schwede auf der Außenbahn, der Finne als Abwehrchef und erster Aufbauspieler im Zentrum. Friedls Lösung: Er schaut nur auf sich und seine Leistung. Auch, was seine Zukunft angeht, möchte der Österreicher noch keine Prognosen abgeben: "Ich will eine super Saison spielen, dann schauen wir weiter", macht der Leihspieler klar. Werder besitzt keine Kaufoption, der FC Bayern aber womöglich nicht die Notwendigkeit, Friedl auf Sicht in die erste Mannschaft einzubauen.

Derzeit ist Friedl Werderaner und fühlt sich auch wohl damit. Das liegt auch an Trainer Florian Kohfeldt. "Ich merke, dass Flo mich schätzt", berichtet Friedl. "Ich werde im Training Gas geben, um auf meine Einsätze zu kommen." Und wenn die Leistung passt, traut Friedl sich und der Mannschaft auch im Ligavergleich eine Menge zu: "Es muss alles stimmen, dann ist auch Europa möglich."