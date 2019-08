Marco Friedl begann den Satz und hielt dann kurz inne. Er wusste offenbar genau, dass er jetzt bloß nichts Falsches sagen durfte. Also überlegte der 21-Jährige einen Moment und wog seine Worte genau ab. „Ich musste schon einen Moment darüber nachdenken“, gab Friedl am Mittwoch in einer Medienrunde zu, als er seine Meinung zur Verpflichtung Ömer Topraks kundtun sollte. „Aber dann war mir unsere Situation bewusst. Ich wusste, dass wir Verstärkung brauchen.“

Die Verletzungen der Abwehrspieler Ludwig Augustinsson, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp seien eben nicht eingeplant gewesen, betonte der österreichische U21-Nationalspieler. Aufgrund ebendieser Ausfälle hatte es allerdings lange Zeit so ausgesehen, als könnte Friedl erst einmal in der Innenverteidigung neben Niklas Moisander spielen und Argumente für einen Stammplatz sammeln. Doch jetzt ist Toprak da, und der erfahrene Innenverteidiger ist neben Moisander sofort gesetzt. „Er ist eine Verstärkung für uns“, sagte Friedl über den prominenten Zugang.

Tipps von Alaba

Für den 21-Jährigen, den Werder nach einer Ausleihe in diesem Sommer fest vom FC Bayern verpflichtete, bedeutet der Toprak-Transfer, dass er seine Chance wieder vermehrt als Linksverteidiger suchen muss. Als er im Winter 2018 aus München nach Bremen kam, war das auch noch Friedls Wunschposition. Schließlich hatte er viele Tipps bekommen von David Alaba, der nicht nur ein guter Kumpel Friedls ist, sondern auch ein Top-Linksverteidiger. Werder-Trainer Florian Kohfeldt sah den Ex-Bayern aber eher als Innenverteidiger, inzwischen meint auch Friedl: „Ich sehe mich einen Tick mehr in der Innenverteidigung.“

Zum Bundesliga-Auftakt gegen Düsseldorf am Sonnabend ist der Österreicher nun jedoch wieder fest auf der linken Seite eingeplant, weil Augustinsson fehlt. „Wo ich die Spiele mache, ist nicht entscheidend. Wichtig ist, dass ich viel spiele“, sagte Friedl, der schon im Pokal gegen Atlas Delmenhorst auf der linken Seite zum Einsatz kam. Er habe sich schließlich viel vorgenommen für die Saison, wolle den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen. „Ich will noch erwachsener und reifer werden, in bestimmten Situationen abgezockter agieren“, zählte Friedl auf.

Seine Chance, diese Attribute zu zeigen, bekommt er jetzt erst einmal. Darüber, ob ihm wieder die Bank droht, wenn Stammlinksverteidiger Augustinsson genesen ist, will Friedl sich nicht den Kopf zerbrechen. „Ich schaue von Spiel zu Spiel und will meine Leistung bringen. Ich habe in der Vorbereitung gut trainiert, das muss ich jetzt in den Pflichtspielen bestätigen. Daran, was in ein paar Wochen sein könnte, denke ich jetzt nicht. Ich bin der Meinung, dass ich meinen Beitrag zum Erfolg leisten kann, auch wenn alle fit sind.“