Na, denn Prost: Auf diesem Bild von 1986 verstehen sich Bayern-Manager Uli Hoeneß (links) und Willi Lemke (rechts) offenbar noch ganz gut. Damals mit am Tresen: Werder-Präsident Franz Böhmert und Bayern-Präsident Fritz Scherer. (dpa)

Willi Lemke: Nein. Ich gucke die Sendung seit gut zehn Jahren nicht mehr regelmäßig. Ich habe meinen sonntäglichen Tagesablauf umgestellt, ich gehe jetzt um diese Zeit immer mit meiner Frau zehn Kilometer laufen.

Na klar, auf Ulis Anruf mitten in der Sendung.

Ich glaube, dass er das in den letzten 20 Jahren schon zwei-, dreimal gemacht hat. Das findet die Redaktion natürlich toll, aber ich halte das nicht für klug.

Das verstehe ich. Uli sieht den FC Bayern als sein Lebenswerk an. Zurecht auch, er hat unheimlich viel für den Klub getan.

Aber es bringt nichts, öffentlich auf Journalisten zu schimpfen. Damit ändert man ja an der Sache nichts.

Doch natürlich. Das kam immer wieder vor. Aber dann ging es nicht gegen die Medien oder gegen die öffentliche Meinung, sondern immer gegen etwas, das zum Beispiel Uli gegen uns gesagt hat. Es war damals doch so: Otto Rehhagel hat jeden Morgen im Cafe Engel gesessen und alle Zeitungen und jeden Werder-Bericht gelesen. Er hat zwar immer gesagt: Interessiert mich nicht, was in der Zeitung steht. Aber in Wahrheit wusste er morgens um halb zehn, wer was in Deutschland über Werder geschrieben hat. Und wenn sich die Bayern mal wieder negativ über Werder geäußert hatten, hat Otto gesagt: ,Herr Lemke, holen Sie die Kalaschnikow raus und schießen zurück. Das können wir uns nicht gefallen lassen‘.

Gar keine. Wir haben natürlich beide gewusst, dass die Medien sehr darauf abfahren. Aber gespielt war da nichts. Heute fiebern alle Fußballfans auf Bayern gegen Dortmund hin, zu meiner Zeit als Manager war Werder gegen Bayern das größte Spiel der Saison. Wenn ich mit Uli Streit hatte, ging es mir immer um konkrete Anliegen.

Zum Beispiel um die Verteilung des Fernsehgeldes. Es gab und gibt da eine Dominanz der Bayern zu Lasten der Liga. Bayern kriegt bis heute am meisten. Es hieß früher immer, Willi, der Klassenkämpfer. Aber das war Quatsch. Richtig ist, dass es mir um eine gerechtere Verteilung der Gelder ging, dass die Schere zwischen arm und reich nicht weiter auseinanderging. Das hat der Liga insgesamt geschadet. Es gab damals nur wenige, die sich getraut haben, dem großen Uli Hoeneß Contra zu geben. Ich habe zu den Wenigen gehört, und das hat ihnen in München natürlich nicht gefallen.

Ich habe 2016 einen anderen Uli Hoeneß kennenglernt.

Genau. Uli war sehr kollegial, demütig, menschlich. Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass er damals zu meinem Geburtstag gekommen ist. Ich habe das ja nicht angebahnt. Die Initiative ging von ihm aus. Das fand ich toll. Wir haben sogar Brüderschaft getrunken.

Er hat Anfang dieses Jahres diese unsägliche Pressekonferenz gegeben, in der er von der Würde des Menschen geredet hat, die er von der Öffentlichkeit und den Medien für seine Spieler eingefordert hat. Und gleichzeitig ist er in der Pressekonferenz über ehemalige Spieler hergezogen. Das fand ich nicht gut. Das habe ich so auch gesagt, und dazu stehe ich bis heute.

Ich sag’s mal so: Wir haben seit über einem Jahr nicht mehr telefoniert. Ich schreibe seiner Frau regelmäßig E-Mails, in denen ich über den Stand unseres gemeinsamen Projektes informiere. Wir ermöglichen jungen Frauen in Simbabwe, die Hochschulreife zu erlangen, und neben anderen ist auch Uli Hoeneß dabei.

Auf jeden Fall. Es ist doch so: Er wird nach wie vor ausführlich befragt werden, vor allem wenn es bei den Bayern nicht läuft. Und so wie ich ihn kenne, wird er sich dann äußern. Davon würde ich ihm aber abraten.

Ich würde sagen: Uli, cool down! Ich drücke ihm die Daumen, dass er ruhiger wird, dass er sich wirklich löst vom Alltagsgeschäft. Ich rate ihm: Geh ins Stadion. Halte deine Vorträge. Mache Smalltalk. Und mache dich insgesamt rar.

Dass ich mehr Zeit habe für meine Familie und die Freunde, und Zeit für karitative Projekte, die mir am Herzen liegen.

Die hat er ganz gewiss auch. Man denke nur daran, wie er gefallenen Stars wie Gerd Müller geholfen hat. Ich weiß auch, dass er viel von dem Geld, das er für Vorträge bekommt, in karitative Projekte steckt. Er hat eine liebenswerte soziale Seele. Und wir müssen auch ehrlich zu uns sein: Uli und ich sind beide nicht mehr die Jüngsten, uns bleibt nicht mehr unendlich viel Zeit auf dieser schönen Welt. Diese Zeit sollten wir sinnvoll nutzen.