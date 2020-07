In Werders Geschäftsstelle im Weserstadion gab es in den vergangenen Monaten eine Menge zu tun. (nordphoto)

Interessante Einblicke hinter die Kulissen von Werder Bremen hat nun Dr. Henning Hofmann gewährt, einer von zwei Justiziaren des Vereins. In einem Interview mit dem Fach-Internetportal „Legal Tribune Online“ sprach der Jurist über Vorkehrungen für den Abstiegsfall, die Coronakrise, die Vertragsverlängerungen für die beiden letztlich rettenden Relegationsspiele sowie über seine Erwartungen an den Transfersommer.

„Es war eine sehr intensive Zeit“, sagte Hofmann über die zurückliegenden Monate, „zum drohenden Abstieg kam ja auch noch die Coronakrise hinzu. Mit dem Zweitliga-Szenario haben wir uns ehrlich gesagt schon frühzeitig befasst und entsprechende Vorkehrungen getroffen. So enthielten bzw. enthalten die Spielerverträge Klauseln auch für den Abstiegsfall. Insoweit mussten wir hier nichts weiter vorbereiten oder uns auf Nachverhandlungen einstellen.“ Arbeit habe eher der Umstand gemacht, dass „diverse Verträge bereits am 30. Juni endeten, wir aber noch Anfang Juli die Relegationsspiele bestreiten mussten“. Deshalb habe Werder hier konsequent agiert: „Wir wollten da nichts anbrennen lassen und haben bei den acht Spielern, die es betraf, schriftliche Ergänzungen des Arbeitsvertrages vereinbart. Die Verträge wurden bis zum Tag des Rückspiels der Relegation verlängert. Das betraf übrigens auch die Leihverträge der vier von anderen Vereinen entliehenen Spieler. Hier mussten wir dann auch das Einvernehmen mit dem entleihenden Verein sichern. Bei der Registrierung der entsprechenden Spieler hat uns dann die DFL mit ihrem Know-How unterstützt.“

Viele Gespräche mit Sponsoren

Die Auswirkungen der Coronakrise hätten auch Werder vor große Herausforderungen gestellt, betonte Hofmann in dem Interview, sendete aber auch positive Signale: „Etliche Mitarbeiter der Geschäftsstelle mussten in Kurzarbeit. Aber seit dem 1. Juli pendelt sich langsam der Normalzustand auf unserer Geschäftsstelle wieder ein.“ Seit der coronabedingten Bundesliga-Unterbrechung und auch in Vorbereitung auf die Geisterspiele habe man „eine Vielzahl Gespräche mit unseren rund 150 Partnern führen und durchaus auch in die ein oder andere zähe Verhandlung eintreten“ müssen, berichtete Hofmann, „der Verein konnte einigen Partnern entgegenkommen und die Vertragsinhalte wegen der besonderen Bedingungen abändern“. Als Beispiel nannte der Justiziar eine Bandenwerbung am Oberrang des Weserstadions, „die nicht im Fernsehen zu sehen ist, sondern darauf abzielt, von den rund 42.000 Zuschauern in der Arena wahrgenommen zu werden. In Zeiten von Geisterspielen fällt da natürlich jeglicher Werbeeffekt aus. Hier sind wir dann kreativ geworden und sind den betreffenden Unternehmen mit einer zweiten LED-Bande am Spielfeldrand entgegengekommen“.

Aber nicht nur wegen der Coronakrise, auch wegen des drohenden Abstiegs mussten zahlreiche Gespräche mit Sponsoren geführt werden. Hofmann: „Werder Bremen generiert knapp 20 Prozent des Umsatzes mit Sponsoring-Einnahmen. Bei einem Abstieg hätten wir hier sicher Abstriche zu verzeichnen gehabt. Zum Glück ist das jetzt vom Tisch.“

Vorerst kein Urlaub

In den Urlaub geht Hofmann trotz der anstrengenden Zeit erst einmal nicht. „Mit meinem Kollegen Tarek Brauer sind wir ja zum Glück zwei im Verein, die rechtsberatend tätig sind. Unabhängig davon habe ich für mich entschieden, in den kommenden Wochen verfügbar zu sein und gehe daher erst im Oktober in Urlaub“, sagte Hofmann. Er glaubt aber nicht, dass er in diesem Transfersommer überdurchschnittlich viele Verträge von neuen Werder-Profis mitgestalten muss. Hofmann: „Ich rechne nicht mehr mit vielen Spielerverträgen, die es zu prüfen gilt. Die sportlichen Verantwortlichen sind mit ihren Planungen schon weit fortgeschritten und große Transfer-Sprünge können sich aktuell nur sehr wenige Vereine leisten. Aber bekanntlich weiß man im Fußball ja nie genau, was noch passieren kann.“