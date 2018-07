Genau davon hatte Milos Veljkovic geträumt, bevor er mit der serbischen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Russland gefahren war: von einem Einsatz gegen den Rekordweltmeister. Nachdem der 22-Jährige in den ersten zwei Gruppenspielen auf der Bank gesessen hatte, spielte er bei der 0:2-Niederlage gegen Brasilien durch. "Es war eine super Erfahrung für mich – man spielt nicht immer gegen Brasilien. Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben", betonte Veljkovic am Dienstag in einer Medienrunde.

Bei allem Ärger über das Ausscheiden habe er in Russland auch viele neue Erfahrungen gesammelt. "Ich habe gelernt, dass mein Spiel noch schneller werden muss und ich dieses Tempo, auch mental, über 90 Minuten gehen können muss", betonte der Innenverteidiger. Das wolle er nun bei Werder umsetzen – mit dem klaren Anspruch, weiterhin Stammspieler zu sein.

Noch vor der WM hatte Veljkovic seinen Vertrag in Bremen verlängert. "Ich bin sehr glücklich hier und sehe eine gute Zukunft für Werder", unterstrich der Serbe. "Mein Wunsch wäre, dass wir jedes Jahr in der Tabelle, aber auch als Mannschaft Fortschritte machen. Wir wollen eine bessere Saison spielen."

Veljkovic kann ab sofort wieder dabei mithelfen. Nach den Leistungstests am Wochenende fühle er sich fit, betonte der Abwehrspieler, der ja am Dienstagvormittag auch schon mit der Mannschaft trainierte. "Jetzt will ich mich wieder beweisen", kündigte Veljkovic an. Der Nationalspieler war also bester Dinge, nur eine Sache gefiel ihm nicht so richtig: "Das Wetter ist momentan viel zu heiß für Fußballer."