Herr Junuzovic, der Rückrundenstart steht bevor, und vor Werder liegen voraussichtlich fünf Monate Abstiegskampf. Wie gehen Sie als Kapitän diese Herausforderung an?

Zlatko Junuzovic: Ich bin ja nun schon über viele Jahre dabei, und leider stand fast in jedem Jahr Abstiegskampf in der Rückrunde auf dem Programm. Mal konnten wir uns vorzeitig retten, mal waren wir bis zum letzten Spieltag unten drin. Ich glaube, dass wir die Qualität haben, um da rauszukommen, aber natürlich ist nicht nur das Fußballerische wichtig, sondern auch das Mentale. Du musst auf den Punkt voll da sein, denn die Liga ist extrem ausgeglichen, und das macht es brutal schwer.

Wenn es um mentale Stärke geht, spielen Sie als Kapitän eine wichtige Rolle. Was machen Sie jetzt, bevor es wieder losgeht? Stellen Sie sich noch einmal vor die Mannschaft und halten eine Motivationsrede?

In der Hinrunde war das schwierig, weil ich oft nicht dabei war. Durch die Verletzungen hatte ich oft ein individuelles Programm und war nicht in der Kabine. Aber jetzt bin ich körperlich auf dem Weg dahin, wo ich einmal war. Mir geht es sehr gut. Die Vorbereitung im Winter war also für mich etwas anderes als die Vorbereitung im Sommer, die ich fast komplett verpasst habe. Es war viel besser für mich, dass ich bei der Mannschaft sein konnte und gesehen habe, was los ist. Wir haben aber auch drei, vier andere Spieler mit sehr großer Erfahrung, die versuchen, die Mannschaft in die richtige Richtung zu lenken. Wir gehen jetzt mit einem sehr positiven Gefühl in die Rückrunde.

Kommt es denn vor, dass einer der Führungsspieler sich mal vor die Mannschaft stellt und ein paar Worte sagt, sei es vor dem Spiel oder vor dem Training?

Das kommt auf die Situation an. Es gab schon die eine oder andere Aussprache, die wir in der Hinrunde geführt haben, als wir wirklich keinen guten Lauf hatten. Es ist wichtig, dass du hörst, wie jeder in der Mannschaft denkt. Das Trainingslager hat uns jetzt sehr gut getan. Wir sind noch ein Stück näher zusammengerückt. Es wäre sehr wichtig, das erste Spiel zu gewinnen, damit das Selbstvertrauen weiter steigt.

Sind Sie denn gar nicht genervt, dass es für Werder zum x-ten Mal nach der Winterpause gegen den Abstieg geht?

Doch, sicher. Der Abstiegskampf nervt extrem. Das ist ein äußerst unangenehmer Druck. Du nimmst das auch ein Stück weit mit nach Hause, was belastend für die Familie sein kann. Deswegen wollen wir jetzt schnell da unten raus. Es ist natürlich mühsam, das jedes Jahr zu haben. Es wäre auch mal schön, wenn wir eine ruhigere Saison hätten. Wir werden jetzt probieren, so schnell wie möglich da rauszukommen.

In schwierigen Phasen sind Sie jemand, der sich immer den Fragen der Journalisten stellt. Warum machen Sie das und gehen nicht den einfachen Weg des Schweigens?

Durch das Kapitänsamt habe ich in dieser Saison natürlich eine neue Verantwortung, aber ich habe es in den letzten Jahren auch schon so gemacht. Nach Siegen brauchst du nicht viel zu erklären. Dann gehe ich auch nicht unbedingt hin. Aber in schlechteren Phasen habe ich jetzt schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Manchmal lässt es sich allerdings bei den Erklärungen nicht vermeiden, dass man sich wiederholt und dass das den Leuten auf die Nerven gehen kann.

Wie hat sich das entwickelt, dieses Vorangehen?

Durch erfahrenere Spieler konnte ich sehr viel mitnehmen, auch damals schon mit 19, 20. Da war ich zwar noch nicht Kapitän, aber mal zweiter oder dritter Kapitän und durfte ab und zu die Binde tragen.

Von wem haben Sie als junger Spieler gelernt?

Beim Grazer AK hat mich Mario Bazina unter seine Fittiche genommen. Der war Österreichs Fußballer des Jahres. Zu solch einem Spieler schaust du auf. Bei der Austria war es Milenko Acimovic, der vorher bei Tottenham gespielt hatte. Wir telefonieren heute noch ab und zu. Das waren Spieler, von denen ich lernen konnte, wie man sich verhält. Das war für meine Karriere wichtig.

Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic steht noch bis Saisonende in Bremen unter Vertrag. (nordphoto)

Bei Werder sind Sie jetzt der Kapitän, zu dem die jungen Spieler aufschauen …

Ja, ich gebe mein Bestes. Aus meiner Sicht gibt es in einer Mannschaft aber nicht nur einen, sondern mehrere, die verbal die Verantwortung übernehmen müssen und für andere Spieler eine Vorbildfunktion einnehmen. Wir haben Max Kruse, Niklas Moisander, Thomas Delaney, die auch schon bei ihren anderen Vereinen Verantwortung getragen haben.

Ihr Vorgänger als Werder-Kapitän, Clemens Fritz, hat 2016 ein Zeichen im Abstiegskampf gesetzt, indem er sein bereits angekündigtes Karriereende um ein Jahr nach hinten verschoben hat. Am Ende hat Werder den Klassenerhalt geschafft. Sie könnten jetzt etwas Ähnliches tun, indem Sie Ihren auslaufenden Vertrag verlängern …

Ja, aber ich kann mir ja nicht selber einen Vertrag anbieten. (lacht)

Also gibt es aktuell kein Angebot für eine Vertragsverlängerung von Werder?

Mein Berater ist im Austausch mit unserem Sportchef Frank Baumann. Die hatten im Trainingslager ein Gespräch, aber momentan liegt kein Angebot vor. Das wird auch noch eine Weile dauern.

Haben Sie denn einen Zeitpunkt definiert, bis zu dem Sie Klarheit haben möchten?

Nein, ich konzentriere mich jetzt auf die Liga und bin froh, dass ich alle Trainingseinheiten ohne Schmerzen mitmachen kann. Da lasse ich mich von Nebengeräuschen nicht ablenken. Ich kenne das und war schon einmal in der Situation vor drei Jahren. So ist das Geschäft eben.

Also denken Sie auch noch nicht darüber nach, den Verein im Sommer zu verlassen?

Nein, wir sind in einer schwierigen Situation, und ich muss meine Leistung bringen und im Spiel Verantwortung übernehmen. Dafür muss ich vom Kopf her voll da sein.

Sie haben eben die Situation Anfang des Jahres 2015 angesprochen. Damals haben die Werder-Fans die große Aktion „Juno bleibt Bremer“ initiiert, damit Sie Ihren Vertrag verlängern. Wie präsent sind Ihnen die Bilder von damals noch?

Solche Sachen wirst du nie vergessen. Man nimmt in seiner Karriere viele Sachen mit. In ein paar Jahren werde ich mir mal die Zeit nehmen, alles Revue passieren zu lassen. Und dann werde ich mir wahrscheinlich denken, wie cool diese Zeit war. Aber erst einmal fokussiere ich mich auf die Gegenwart, und die heißt Abstiegskampf.

Spüren Sie die Zuneigung der Fans aktuell denn noch genauso wie vor drei Jahren? Als es vor der laufenden Saison immer wieder Wechselgerüchte um Sie gab, vermissten einige Anhänger ein klares Bekenntnis zum Verein.

Die spüre ich noch. Wenn die Leute mich in der Stadt ansprechen, ist das immer sehr aufbauend und respektvoll. Vieles, was diskutiert wird, steht ja nicht im direkten Zusammenhang mit mir. Dass es mal Spekulationen gibt, ist normal. Mein Vertrag läuft ja auch aus. Da ist jeder am Überlegen. Auch der Verein überlegt, wie er das handhaben will. So lange ich einen Vertrag habe, stehe ich aber 100 Prozent dahinter. Das ist meine Pflicht, und so bin ich auch gestrickt.

Das klingt zumindest nicht so, als würden Sie Werder noch in dieser Transferperiode bis Ende Januar verlassen. Bis zum Saisonende bleiben Sie also in jedem Fall?

Ja, ich habe nie etwas anderes angedeutet. Mit dem Trainerteam habe ich auch schon darüber geredet, dass ich davon ausgehe, zumindest bis Sommer hier zu bleiben.

Stichwort Transfers: Wie stark ist Werders Kader aus Ihrer Sicht? Mehrere Konkurrenten im Abstiegskampf haben in der Winterpause aufgerüstet. Macht Sie das nervös?

Sehr bitter ist der Ausfall von Fin Bartels. Ich hoffe, dass andere Spieler in die Rolle schlüpfen können. Wir haben keinen Eins-zu-eins-Ersatz für Fin. Jeder Spieler hat seine eigenen Stärken, wie zum Beispiel Florian Kainz, der zuletzt im Testspiel gegen Enschede erneut gezeigt hat, was er kann. Oder Ishak Belfodil, der einen super Körper und eine sehr gute Technik hat. Wir haben genügend Qualität im Kader, um Spiele zu gewinnen.

Gegen Hoffenheim fällt jetzt allerdings auch noch Thomas Delaney aus. Lässt sich dieser Ausfall kompensieren?

Der Ausfall ist bitter. Thomas ist einer der Leistungsträger, und wir könnten ihn gut gebrauchen, aber es ist nicht unmöglich, ihn zu ersetzen. Gerade im Zentrum sind wir gut besetzt.

Abschließend möchte ich Sie noch bitten, folgenden Satz zu vervollständigen: Werder gewinnt gegen Hoffenheim, weil …

… wir uns gut vorbereitet haben. Weil wir bereit sind. Und weil wir zu Hause mit den Fans im Rücken das Spiel unbedingt gewinnen wollen und auch gewinnen werden.

Das Gespräch führte Christoph Bähr.

Zlatko Junuzovic

spielt seit Januar 2012 für Werder. Der Mittelfeldspieler bestritt für die Bremer bisher insgesamt 173 Bundesliga-Partien und erzielte dabei 19 Tore. Seit Saisonbeginn ist der 30-jährige Österreicher der Mannschaftskapitän.