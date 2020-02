Dietmar Hamann analysiert für den Bezahlsender Sky die Spiele der Bundesliga. (imago images)

Herr Hamann, Sie haben bereits vor der Saison im WESER-KURIER-Interview zum Thema Werder Bremen prognostiziert: „Max Kruse ist kaum zu ersetzen.“ Jetzt lässt sich festhalten: Mit dieser Aussage lagen Sie goldrichtig.

Dietmar Hamann: Ob ich Recht behalten habe oder nicht, ist zweitrangig. Die Frage ist eher, ob die Vereinsführung den Verlust Max Kruses etwas unterschätzt hat. Mit ihm hatte Werder jemanden, der eine Führungsrolle übernommen hat. Er hat andere besser gemacht, an ihm konnten sich die anderen aufrichten. Dass er Werder verlässt, war ziemlich früh klar. Und man hat es nicht verstanden, diese Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Werder ist in der laufenden Saison tief in den Abstiegssumpf gerutscht, und es fehlten Spieler, die in schwierigen Zeiten vorangehen. Wäre Max Kruse solch ein Spieler gewesen?

Es gibt immer mal eine Phase, in der es nicht so läuft. Wenn du am Samstagnachmittag um 15.25 Uhr da rausgehst, brauchst du in solch einer Lage einfach einen Spieler, von dem du weißt: Auf den kann ich mich verlassen, wenn ich mal ein Problem habe. Dem kann ich immer den Ball geben, auch wenn er drei Leute um sich herum hat. Dieses Gefühl: Wir haben den Max, und es wird alles gut. Das ist unheimlich viel wert, gerade für junge Spieler. Denn sie wissen auch: Wenn es mal nicht läuft, kriegt Max auf die Mütze und nicht wir. Und man muss jetzt sagen: Die Bremer haben es nicht geschafft, Kruses Verlust aufzufangen. Die Spieler, die da sind, konnten nicht in diese Rolle hineinschlüpfen. Zusätzlich haben sie Niclas Füllkrug geholt mit einer langen Verletzungshistorie, der sich dann auch gleich schwer verletzt hat.

Sind die Verletzungsmisere und der Kruse-Abgang auch die zwei Hauptgründe für die Werder-Krise?

Die vielen Verletzungen haben mit Sicherheit nicht geholfen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass sie mit zehn Verletzten und ohne Innenverteidiger 2:2 in Dortmund gespielt haben. Zu der Zeit hat Werder viele Unentschieden geholt und sich ordentlich verkauft. Als die Spieler dann aber nach und nach zurückkamen, wurde es nicht besser. Da hat man sich vielleicht zu sehr in Sicherheit gewogen, weil man mit Dortmund und anderen Gegnern mithalten konnte. Bei den Bremern wurde dann mit jedem Spiel, das sie nicht gewannen, die Verunsicherung größer. Und sie ließen die Tugenden vermissen, die du brauchst, wenn du da unten drin stehst. Lauf- und Einsatzbereitschaft sind Grundelemente. Wenn du diese Basics nicht bringst – ob das nun eine mentale Blockade ist oder am physischen Zustand liegt -, dann kriegst du große Probleme. Niederlagen wie gegen Mainz oder Union Berlin sind nur möglich, wenn eine spielerisch gute Mannschaft komplett verunsichert ist und sich dann schwer darauf besinnen kann, über den Kampf ins Spiel zu finden. Jetzt sind Tugenden gefragt, für die die Bremer nicht bekannt sind.

Florian Kohfeldt steht als Trainer für einen spielerischen Ansatz, dafür wurde er auch oft gelobt. Wird ihm das jetzt zum Verhängnis, weil es spielerisch nicht mehr läuft und die Mannschaft ihren Stil nicht verändern kann?

Als er kam, war die Situation ja viel aussichtsloser. Da hatte Werder nur fünf Punkte nach zehn Spielen. Die Lage ist jetzt nicht ganz so eklatant wie damals, aber der Unterschied ist eben, dass Florian Kohfeldt mitverantwortlich dafür ist, dass sie da unten stehen. Nach seinem Amtsantritt kam er neu dazu und hat gesagt: Wir spielen uns da raus. Die Leute sind ihm gefolgt, und er hat es geschafft. Aktuell ist die Situation für ihn anders, weil er ein Teil der Mannschaft ist, die da unten reingezogen wurde. Ich finde es aber richtig, dass die Vereinsführung an ihm festhält. Nur solche Sätze wie nach dem Union-Spiel sollte er lieber vermeiden.

Welche Aussage meinen Sie?

Er hat gesagt, dass er im Bus auf dem Weg zum Stadion schon gemerkt habe, dass etwas nicht stimme. Da muss er wirklich ganz vorsichtig sein. Solch eine Aussage kann eine Diskussion in Gang bringen, weil die Leute fragen: Wenn du es gewusst hast, warum hast du es nicht geändert? Er hätte immer noch eineinhalb Stunden Zeit gehabt, um auf die Mannschaft einzuwirken. Auch in Bremen wird der Punkt kommen, an dem man ernsthaft darüber nachdenkt, den Trainer zu wechseln. Und mit solchen Aussagen verschiebt Florian Kohfeldt diesen Zeitpunkt unnötig nach vorne.

Kann Werder denn mit Florian Kohfeldt noch die Wende schaffen?

Ja, absolut. Sie haben den Kader, um da unten rauszukommen. Mit Leipzig und Dortmund hat Werder jetzt zwei unheimlich schwierige Gegner. Vielleicht nimmt das aber auch etwas den Druck von der Mannschaft, weil keiner etwas erwartet. Ich traue Florian Kohfeldt die Wende zu. Es ist ein grundsätzliches Problem im Fußball, dass sich Vereine zu schnell von Trainern trennen. Du musst auch mal eine schlechte Phase durchmachen dürfen, um gestärkt daraus hervorzugehen. Vor sechs oder acht Monaten stand Florian Kohfeldt wahrscheinlich ganz oben auf der Liste bei Borussia Dortmund. Es ist richtig, dass Werder jetzt versucht, es mit ihm durchzuziehen. Irgendwann könnte aber auch in Bremen der Punkt kommen, an dem man sagt: Vielleicht kann ein anderer Trainer das besser machen. Aber dieser Punkt ist noch nicht da.

Bei Werder gibt es sogar den Plan, mit Kohfeldt im schlimmsten Fall in die zweite Liga zu gehen. Der SC Freiburg hat das mit Christian Streich vorgemacht. Wäre das aus Ihrer Sicht ratsam?

Grundsätzlich ist das nicht verkehrt. Es würde mich auch nicht überraschen. Allerdings weiß ich nicht, ob man jetzt schon so offen über den Abstieg reden sollte. Es sind noch 13 Spiele. 39 Punkte sind zu vergeben, wenn Werder zwischen 15 und 18 holt, reicht das wahrscheinlich mindestens für Platz 16. Ich glaube nicht, dass Florian Kohfeldt schon mit seinem Latein am Ende ist. Ein Erfolgserlebnis kann die ganze Saison drehen.

Solch ein Erfolgserlebnis hatte Werder gerade im Pokal gegen Dortmund. Auf den begeisternden 3:2-Sieg folgte jedoch die ernüchternde 0:2-Pleite gegen Union Berlin. Wie ist das zu erklären?

Der Pokal ist ein anderer Wettbewerb. Wenn man dort verliert, ist man ausgeschieden, aber ansonsten ist nicht viel passiert. In solchen Pokalspielen herrscht ein positiver Druck. Für diese Spiele ist man Fußballer geworden. Wenn du aber in der Liga unten drin stehst, ist das ein ganz anderer Druck. Bei Werder hatte vor der Saison niemand erwartet, auf dem vorletzten Platz zu stehen. Da kann es passieren, dass man sich warm macht und Blei in den Beinen hat. Das Trainerteam muss versuchen, den Jungs diesen Rucksack abzunehmen, allerdings scheinen die Bremer im Moment ziemlich blockiert zu sein. Das war in Spielen wie gegen Mainz oder Union deutlich zu sehen. Und wie sie in Augsburg das 1:2 kassiert haben, war einfach naiv. Du kannst nicht versuchen, hinten rauszukombinieren, und dann steht der Gegner nach einem Pass frei vor deinem Tor.

Werder hat in der Winter-Transferphase auf die Misere reagiert, Kevin Vogt und Davie Selke kamen dazu. Beide haben schon durchaus ansprechende Leistungen gezeigt, aber das hatte kaum Auswirkungen auf die Mannschaft und das Punktekonto. Wie ist das zu erklären?

Vogt ist ein ordentlicher Spieler, der gibt ihnen etwas im Spielaufbau. Er ist nicht der Spieler, den du in der Situation unbedingt brauchst, auch wenn er Werder sicherlich besser macht. Selkes Verpflichtung ergibt zweifellos Sinn. Er bindet Spieler und sorgt vorne für Unruhe. Ich glaube aber nach wie vor, dass das defensive Mittelfeld die Bremer Achillesferse ist. Dort fehlen die nötige Balance, Disziplin und Weitsicht, um Spielzüge des Gegners vorherzusehen. Philipp Bargfrede könnte das, aber er ist verletzt. Und Nuri Sahin ist kein Sechser. Er kann neben einem Sechser spielen, aber er ist kein Balleroberer und kein Stratege. Auf der Position braucht man jemanden, der antizipiert und organisiert. Ich hätte mir gewünscht, dass Werder einen defensiven Mittelfeldspieler holt, auch wenn die natürlich nicht auf den Bäumen wachsen. Man bräuchte jemanden, der die Mitte stabilisiert.

Einer der wenigen Lichtblicke bei Werder ist in der laufenden Saison Milot Rashica. Sie haben kürzlich gesagt, er könnte sogar jemand für die Bayern sein. Wie realistisch ist solch ein Wechsel?

Es hängt wahrscheinlich davon ab, was mit Leroy Sané passiert. Wenn ich mir anschaue, was Rashica für Tore schießt und was für einen Wirbel er vorne macht, könnte ich mir das in jedem Fall vorstellen. Er war bei Werder gefühlt der Alleinunterhalter in den vergangenen Monaten. Mit seinem Alter ist er mit Sicherheit ein Spieler, der in Deutschland bei jedem Verein spielen könnte. Ich wünsche den Werderanern natürlich nicht, dass sie ihn verlieren. Früher oder später wird es aber so kommen. Trotz der ganzen Tore wird Rashica noch etwas unterschätzt. Er könnte bei einem großen Verein eine gute Rolle spielen. Ob er ein Thema bei den Bayern ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte es mir absolut vorstellen.

Zum Abschluss muss ich Sie noch mit einer Prognose von Ihnen konfrontieren, die nicht eingetreten ist. Sie haben Johannes Eggestein vor der Saison als möglichen Kandidaten für die Nationalelf genannt. Aktuell spielt er bei Werder allerdings gar keine Rolle mehr.

Ein junger Spieler hat Schwankungen, das ist normal. Und wenn es in der Mannschaft nicht läuft, ist es doppelt schwer, Leistung zu bringen. Aber ich habe immer noch die gleiche Meinung von ihm wie vor der Saison. Er ist ein hochtalentierter Spieler. Wenn er jetzt anfängt, Tore zu machen, kann sich die Situation auch schnell drehen. Und ich sehe ihn über kurz oder lang in der Nationalmannschaft.

Zur Person

Dietmar Hamann (46) war unter anderem für die Bayern und Liverpool aktiv. Er gewann die Champions League und wurde mit dem Nationalteam Vize-Weltmeister 2002. Heute ist er Experte des Bezahlsenders Sky.