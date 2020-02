Werder-Trainer Florian Kohfeldt hat politisch Stellung bezogen. (nordphoto)

Normalerweise spricht Florian Kohfeldt ausschließlich über Fußball. Werders Cheftrainer ist zwar durchaus politisch interessiert, hält sich mit öffentlichen Aussagen zu diesem Thema aber eher zurück. Die Umstände der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten hat Kohfeldt nun allerdings deutlich kritisiert. Kemmerich war am Mittwoch mit maßgeblichen Stimmen der AfD gewählt worden. In der „NDR 2 Bundesligashow“ sagte Kohfeldt am Donnerstagabend, er persönlich verurteile aufs Schärfste, dass so eine Konstellation überhaupt möglich gewesen sei „mit einer Partei, die nicht die Werte unserer Gesellschaft widerspiegelt - die für Dinge steht, die wir eigentlich dachten, hinter uns gelassen zu haben“.

Mit Blick auf die Möglichkeit, über solche Konstellationen wie in Thüringen wieder zu politischer Macht zu kommen, fügte Kohfeldt an, er hoffe, dass „das sofort wieder im Keim erstickt wird. Denn sonst haben wir ein großes Problem.“ Darüber hinaus betonte der 37-Jährige: „Das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin froh, in einem Verein zu arbeiten, der insgesamt für diese Meinung steht.“

Auch Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald hatte sich bereits deutlich gegen die AfD positioniert. 2018 sagte er im Interview mit dem WESER-KURIER: „Jeder AfD-Wähler sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen.“ Alexander Nouri, Kohfeldts Vorgänger als Werder-Coach, hatte ebenfalls mit einer Aussage zur AfD für Aufsehen gesorgt. Im Mai 2017 wurde er gefragt, ob es der Mannschaft auch schaden könnte, die Europa League zu erreichen. Nouri antwortete: „Ich habe kein Problem mit Europa – ich bin ja nicht die AfD.“