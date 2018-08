Gut eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel im Pokal hat Florian Kohfeldt den neuen Kapitän ernannt: Max Kruse führt Werder kommende Saison auf den Platz. Eine Entscheidung, die sich abgezeichnet hatte. Für den Trainer gab es verschiedene Gründe, die für Kruse gesprochen haben. Zum einen seine Coolness. “Der Charakter des Teams passt zum unbekümmerten, frechen Max Kruse. Er hat eine unheimlich hohe Stressresistenz, das ist für die Mannschaft extrem wichtig”, sagt Kohfeldt. Dann sein Stil als Fußballer: “Max steht dafür, wie wir Fußball spielen wollen.” Und dann gibt es bei Kohfeldt die Hoffnung und auch Erwartung, von der Aufwertung könnten beide Seiten profitieren: “Max ist nicht mehr nur Max Kruse, er ist Kapitän von Werder Bremen. Das ist eine besondere Funktion. Junge Spieler orientieren sich an ihm, er repräsentiert uns nach Außen. Das kann ihn als Persönlichkeit und Spieler voran bringen. Er kann an dieser Rolle wachsen.” Für Kruse, der seit langer Zeit eine distanzierte Position gegenüber den Medien einnimmt, bedeutet das Amt des Kapitäns auch, sich öffentlich zu äußern. Nach der Bekanntgabe seiner Ernennung tat er das in einer Medienrunde in Grassau. Dabei sprach Kruse über...

...die Ernennung zum Kapitän:

"Es bedeutet mehr Verantwortung. Ich bin froh über das Vertrauen, die Binde bekommen zu haben und hoffe, es würdig zurückzahlen zu können. Ein Wort, das mir dazu einfällt, ist Ehre. Es ist eine Auszeichnung, Kapitän sein zu dürfen. Ich werde versuchen, der Kapitän zu sein, mit dem sich jeder identifizieren kann. Wäre ich es nicht geworden, wäre ich so damit umgangenen, wie es sich gehört als Teamspieler. Ich habe aber klar gesagt, dass ich den Job gerne übernehmen würde."

...seine Motivation, Kapitän sein zu wollen:

"Weil ich glaube, dass es meiner persönlichen Entwicklung gut tut. Dinge angesprochen habe ich immer schon, jetzt bin ich Kapitän einer ganzen Mannschaft. Dazu gehört, den Mannschaftsrat und die ganze Mannschaft zusammenzuhalten. Das wird am Ende der Saison am sportlichen Erfolg gemessen, und man wird sehen, ob es gut oder nicht so gut funktioniert hat. Viele sagten, als ich nicht Kapitän war, hätte ich mich in einer Komfortzone bewegt. Als Kapitän ist das anders. Es ist für mich ein Entwicklungsprozess, zu versuchen, eine Mannschaft zu führen. Das hilft mir persönlich und hoffentlich auch der Mannschaft."

...seine Aufgaben als Kapitän:

"In erster Linie will ich Ansprechpartner und Sprachrohr der Mannschaft sein. Ich werde viel kommunizieren, das ist mir wichtig. Jeder kann zu mir kommen und mit mir über alles reden, ich wiederum kann dann mit dem Trainer über einiges reden. Es geht auch darum, den Verein zu repräsentieren, das versuche ich bestmöglich zu tun. Dabei werde ich meinen eigenen Stil entwickeln. Persönlich großartig verändern brauche ich mich nicht. Ich habe von Trainern, Spielern und Verein immer die Bestätigung bekommen, dass meine Art angenommen wird. Demnächst werden wir im Mannschaftsrat festlegen, was uns wichtig ist, was die Prioritäten sind. Wir müssen uns einig sein, wie wir die Mannschaft führen wollen, wie wir den Verein nach Außen repräsentieren wollen. Und wie unsere Ziele lauten. Da müssen wir alle an einem Strang ziehen, ganz klar. Wir werden diskutieren, wie jeder das sieht und dann hoffentlich auf einen Nenner kommen. Auch in Sachen Disziplin. Es ist eine Überlegung, das auch nach Außen zu tragen."

...die jährliche Diskussion über sein Gewicht:

"Da sehen die Journalisten jedes Jahr dasselbe, ich sehe nur ein Sommerloch, das gestopft werden muss. Wenn ich richtig liege, fängt die Saison nächste Woche Samstag an, das zählt. Wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht fit bin, können wir gerne diskutieren oder mir vorwerfen, dass ich zu wenig gemacht habe. Das wird aber nicht der Fall sein."

...die Zusammenarbeit mit den Medien:

"Ich werde mich den Medien stellen. Eine Marionette werde ich aber nicht. In gewissen Zeiten muss ich mich den Medien stellen und werde das auch tun, sicherlich nicht jede Woche."

...eine mögliche Verbindung zwischen Kapitänsamt und seiner Zukunft in Bremen:

"Das hat nichts miteinander zu tun. Jeder kennt meine Situation, ich habe gerade erst dazu Stellung genommen. Mehr gibt es dazu derzeit nicht zu sagen."

...die Zielsetzung der Saison:

"Leider kann ich nicht vorhersehen, wo wir am Ende landen, aber ich kann sagen, wohin wir wollen. Um eine Platzierung geht es mir dabei nicht, aber schon, davon wegzukommen, nur unten heraus zu kommen. Wir haben uns qualitativ verbessert, da können wir keine Ausreden mehr bringen. Wir haben Qualität, entsprechend muss das unser Anspruch in der Tabelle sein. Wir wollen sehr erfolgreich sein. Es geht nicht um die Meisterschaft, alles was dahinter kommt, könnte für uns interessant werden. Wir müssen unbedingten Siegeswillen entwickeln, den wir nicht in allen Spielen hatten, da fehlte die Konstanz. Gegen Top-Teams hat nichts gefehlt, gegen Teams, die wir schlagen müssen, müssen wir zulegen. Die Mentalität werden wir hoffentlich schon in den ersten Spielen sehen."

...der Ist-Zustand der Mannschaft in der Vorbereitung:

"Wir sind schon sehr weit, haben uns eingespielt, haben das richtige Trainingspensum gefunden. Um einen Rhythmus reinzubekommen, haben wir viel gespielt. Aber ich kann viel erzählen. Scheiden wir nächste Woche im Pokal aus, wäre das alles umsonst gewesen."

