Sie galt immer als großes Ziel von Thomas Delaney: die Insel. In der Heimat des Fußballs, da wollte der Däne irgendwann spielen. So jedenfalls hatte er es stets verlauten lassen. Und genau deshalb war auch erwartet worden, dass wenn Delaney Bremen verlässt, er dies auf direktem Wege in Richtung Premier League tut. Stattdessen wechselte er zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund, was viele Fans nicht nur wunderte, sondern auch erzürnte.

Mit dem Ruhrpott-Team befindet sich Delaney aktuell im Trainingslager in Bad Ragaz – und genau dort sprach er Worte, die durchaus überraschten. "Das mit England ist ein Klischee", sagte der 20-Millionen-Mann. "Ich habe viele Träume. Aber ich will gar nicht in England spielen. Später vielleicht mal in den USA."

In der Medienrunde des Trainingslagers sprach der Ex-Bremer zudem über seine Rot-Grün-Blindheit, die er im Vorfeld der Weltmeisterschaft öffentlich gemacht hatte: "Wir spielen in Gelb. Darum bin ich hier und nicht mehr Grün bei Werder", sagte er.