Gekauft hat Werder ihn schon im Februar 2019, richtig angekommen ist Romano Schmid aber erst jetzt. Die letzten eineinhalb Jahre hat Schmid beim Wolfsberger AC in seiner Heimat Österreich gespielt, dorthin hatte Werder ihn direkt nach dem Kauf ausgeliehen. Jetzt soll er sich in der Bundesliga etablieren, so ist der Plan. „Der Schritt war richtig und wichtig„, sagte Schmid bei seiner offiziellen Vorstellung im Weserstadion über seine Zeit in Wolfsberg. „Ich habe letzte Saison gezeigt, was ich leisten kann. Das will ich jetzt hier auch zeigen.“

Angriffslustig aber nicht übermütig gab sich der 20-Jährige. „Ich will immer angreifen, immer spielen", sagt er. „Wenn ich eine Chance bekomme, will ich mich zeigen." Zugleich räumt Schmid aber ein, dass es „viele gute Spieler im Team gibt". Ob er spiele, sei am Ende die Entscheidung des Trainers.

Flexibel in der Offensive

Bis 2023 läuft sein Vertrag bei Werder. Das zeigt, dass offensive Mittelfeldspieler eine Art Langzeitprojekt für den Klub ist. „Wir haben Roman sehr lange im Blick gehabt und seinen Weg verfolgt„, sagte Frank Baumann. Ziel sei es gewesen, ihn langsam aufzubauen und an die Bundesliga heranzuführen. „Deswegen war die Leihe nach Österreich sinnvoll. Roman hat in einer guten Liga die nächsten Schritte gehen können. Und er hat gezeigt, dass er das geschafft hat“, sagte Baumann.

Für welche Position Schmid eingeplant ist, steht noch nicht fest. Er selbst sagt: „Ich kann auf der Acht spielen und auf der Zehn. Aber auf dem Flügel sehe ich mich auch ganz gut.„ Und weiter: „Offensiv bin ich flexibel, da gibt es nicht wirklich eine Struktur. Ich versuche, die letzte Aktion zu liefern vor einem Tor.“ Das wird er in dieser Saison zeigen können.