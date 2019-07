Gegen Eibar glänze Niclas Füllkrug am Sonntag nach seiner Einwechselung mit einem Doppelpack, einen Tag später stellte sich der Angreifer nun den Fragen der Medien. Der 26-Jährige machte dabei einen sympathischen, aber auch sehr selbstbewussten Eindruck. „Ich will immer spielen, immer von Anfang an - und immer durch. Sonst hätte ich nicht nach Bremen wechseln brauchen“, macht Füllkrug direkt mal unmissverständlich seine Ambitionen bei Werder klar.

Dass er zum Ligastart gegen Düsseldorf wohl zunächst nur auf der Bank sitzen wird, wie Werder-Coach Florian Kohfeld am Sonntag durchblicken ließ, dürfte Füllkrug dementsprechend gar nicht passen. Direkt sagen will der Stürmer das aber nicht. Füllkrug interpretiert die Worte seines Trainers etwas anders: „Vielleicht will der Trainer mir den Druck nehmen, aber ich spüre keinen Druck“, meint der 26-Jährige und ergänzt: „Wir sind zwar erst am Anfang unserer Zusammenarbeit, aber das ändert nichts an meiner Einstellung: Ich will immer spielen.“

Kohfeldt war am Vortag noch sichtlich darum bemüht gewesen, die Erwartungen rund um die Person Niclas Füllkrug zu dämpfen. Auch schon mit Blick auf den Saisonstart. Es sei auch mit dem Spieler besprochen, sagte der Trainer, „dass wir alle noch ein bisschen Geduld brauchen. Wirklich alle. Dass Niclas am ersten Spieltag gegen Düsseldorf in der Startelf steht, dass würde mich eher überraschen, wenn das so schnell gehen würde“.

Füllkrug, der im Sommer für 6.3 Millionen Euro von Hannover 96 an die Weser gewechselt war, befindet sich nach seiner Knieoperation im vergangenen Dezember und einer daraus resultierenden siebenmonatigen Ausfallzeit, erst wieder im Aufbau. Bisher hat der Torjäger noch nicht mehr als 45 Minuten am Stück gespielt - auch nicht in den Trainingsspielen der laufenden Vorbereitung. Aktuell ist aber alles in Ordnung mit seinem Knie: „Wie prophezeit, geht es meinem Knie gut, ich kann alles mitmachen“, sagt Füllkrug.