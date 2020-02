Ludwig Augustinsson will endlich wieder langfristig verletzungsfrei bleiben und mit Werder schnellstmöglich in der Tabelle nach oben klettern. (nordphoto)

Lassen Sie uns gleich ohne Umschweife anfangen: Ist das die schlimmste Saison Ihrer Karriere?

Hinsichtlich der Verletzungen habe ich in den letzten fünf, sechs Jahren tatsächlich nicht viele Spiele verpasst. Ich bin 2013 mal etwas länger ausgefallen. Aber wegen der schlechten Ergebnisse, deshalb ist es wirklich die schlimmste Zeit für mich.

Wie gehen Sie mit dieser Situation um, müssen Sie gerade viel neu lernen?

Ich habe nicht viel gespielt und wir haben nicht viele Spiele in dieser Saison gewonnen. Das ist wirklich hart. Aber es ist eine neue Erfahrung – natürlich keine schöne. Am Ende werde ich aber daraus lernen und gestärkt hervorgehen. Ich versuche, hart zu arbeiten und die positiven Dinge im Leben zu sehen – auch wenn es beim Leben in einer Stadt wie Bremen eigentlich immer um Fußball geht.

Sie haben Ihre Verletzungen erwähnt, haben lange nur zuschauen können, wie Werder in der Tabelle abrutschte. Haben Sie sich hilflos gefühlt?

Ja, wirklich. So habe ich mich in dieser Saison viel zu häufig gefühlt. Ich wollte da sein und helfen. Nun aber, nachdem ich wieder ein Spiel gemacht habe, schaue ich nur noch nach vorne und gucke, was ich in der Zukunft tun kann. Das machen auch die anderen Spieler, die ebenfalls länger ausgefallen sind. Wir sehen jetzt jedes Spiel für sich und nehmen es als Finale an. Es ist an der Zeit, dass wir die Situation verändern, aber wir müssen jetzt damit anfangen.

Genau das dürfen sie am Sonntag nicht. Wie sehr ärgert Sie die Spielverlegung gegen Eintracht Frankfurt?

Ich war sehr motiviert zu spielen und habe mich sehr auf die Begegnung gefreut. Wir hatten gute Trainingseinheiten und eine gute Qualität in dieser Woche. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir spielen, aber das müssen wir jetzt so akzeptieren.

Ist das jetzt ein Nachteil für den kommenden Mittwoch und das Pokalspiel in Frankfurt?

Ich weiß es auch nicht genau. So wie es war, war es eigentlich gut. Frankfurt hatte sowieso viele Spiele und wir hätten nun zweimal knapp hintereinander gegen sie gespielt. Vielleicht wären sie also etwas müde gewesen.

Für die Tabelle könnte die Absage natürlich schlecht sein, weil Werder nur zuschauen kann, was die Konkurrenz macht. Was bedeutet das jetzt wieder für den Kopf?

Ich möchte da nicht zu viel drüber nachdenken. Wenn du das tust, wirst du mit Sicherheit ein wenig verrückt. Wir müssen die Situation jetzt annehmen, weiter hart trainieren und dann da sein, wenn es darauf ankommt.

Sie haben erwähnt, dass Sie viel zu häufig nicht da sein konnten. Kurz nachdem Sie wieder fit waren im Dezember, haben Sie sich erneut verletzt. Was war Ihr erster Gedanke?

Es war frustrierend. Ich hatte sechs Spiele in einer sehr kurzen Zeit gemacht und immer durchgespielt, was für mich sehr positiv war. Ich habe mich sehr gut gefühlt, doch in der letzten Woche vor der Winterpause war es dann etwas zu viel und ich hatte Pech, dass ich mir eine kleine Verletzung zugezogen habe. Es war nichts Schlimmes, normalerweise hätte ich beim Düsseldorf-Spiel zum Rückrundenstart schon wieder dabei sein sollen. Dann habe ich aber in der Reha noch eine neue Verletzung dazubekommen – und das war wirklich hart. Da wirst du natürlich ein bisschen traurig, aber nach ein paar Tagen musst du wieder nach vorne schauen.

Stichwort Reha: Sie gehören zu den Spielern bei Werder, die es dort erneut erwischt hat. Können Sie erklären, wie das passieren kann?

Das war auch für mich schwierig. Ich bin kein Physiotherapeut. Vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Nach der Saison wird alles analysiert werden, dann wird man es vielleicht wissen. Mein Fokus gilt jetzt im Moment nur den Resultaten in der Liga.

Unter der Woche hat Werder gerade in diesem Bereich personelle Veränderungen vorgenommen und Mitarbeiter entlassen oder versetzt. Hat Sie dieser Schritt überrascht?

Das war eine Überraschung für uns alle. Jeder im Team war geschockt, als wir davon gehört haben. Letztlich ist es aber eine Entscheidung des Klubs, da können Frank Baumann (Werder-Sportchef, Anm. d. Red.) und alle anderen Beteiligten mehr zu sagen.

Haben Sie sich stets gut behandelt gefühlt?

Ich habe mich immer gut gefühlt und gespürt, dass jeder professionell arbeitet und alles gegeben hat, um uns fit zu halten.

Eine Personalie, die ebenfalls in Zeiten des Misserfolgs kritisch beobachtet wird, ist naturgemäß die des Trainers. Unter der Woche hat Niklas Moisander erklärt, dass einige Spieler bei Sportchef Frank Baumann vorstellig geworden sind, um ihm zu sagen, dass die Mannschaft auch künftig unbedingt mit Florian Kohfeldt weiterarbeiten will. Waren Sie auch bei diesem Gespräch dabei?

Es war der Mannschaftsrat, der bei diesem Treffen war – und da gehöre ich nicht dazu. Aber ich habe mich natürlich vorher mit den dortigen Spielern unterhalten und ihnen gesagt, was ich denke. Ich möchte, dass Florian auf jeden Fall unser Trainer bleibt.

Warum war dem Team dieser Schritt gerade jetzt so wichtig?

Wir wissen alle, dass wir Spieler nicht gut performen. Florian hat seinen Teil getan, aber es waren wir Spieler, die auf dem Platz unter ihren Möglichkeiten als Team geblieben sind. Jeder weiß, dass wir einen unglaublichen Coach haben, und wir wollen keinen Trainerwechsel. Leider haben wir nun aber in einigen Spielen sehr schlecht gespielt. Wir möchten allerdings die Situation gemeinsam verändern und sind froh, dass wir das jetzt mit Florian tun können.

Hatten Sie denn Befürchtungen, dass es innerhalb des Klubs Tendenzen zu einer Entlassung Kohfeldts gibt?

Manche Resultate wie das 1:6 gegen Bayern und vor allem das 0:5 gegen Mainz waren von uns einfach nicht okay. Wir wollten deshalb klar machen, dass wir möchten, dass er bleibt. Und Frank Baumann hat ohnehin direkt gesagt, dass sich die Frage eines Trainerwechsels gar nicht stellt.

Man hört immer wieder, dass der Trainer die Mannschaft top einstellt. Warum bekommen Sie und Ihre Kollegen es dennoch nicht hin, konstant gute Spiele abzuliefern?

Wenn ich es wüsste, würde ich es sofort ändern. Es gibt mehrere Gründe: das Selbstvertrauen oder die Verletzungen. Aber ganz ehrlich, ich bin es allmählich leid, immer darüber zu reden. Ich will keine Entschuldigungen mehr, wir wollen es jetzt auf dem Platz zeigen. Wir wollen nicht mehr reden, wir gehen jetzt in den letzten elf Spielen „All In“, wie Niklas schon gesagt hat.

Wie sehr beschäftigt es Sie denn, dass eine ganze Stadt unter der schwachen Saison von Werder leidet?

Ich verstehe total, wie die Fans sich fühlen. Und ich weiß auch, dass sie mehr verdienen, denn sie sind immer im Stadion und sogar immer da, wenn wir es eigentlich gar nicht verdienen. Wir müssen in dieser Situation zusammenbleiben, das Team und der gesamte Verein. Wir müssen gemeinsam weitermachen und an den Klassenerhalt glauben. Bis zum Schluss. Das ist der einzige Weg.

Ist diese zusätzliche psychische Belastung für Sie als Spieler nicht eigentlich unmenschlich?

Es ist ein anderer Druck für mich. Ich habe vorher in Mannschaften gespielt, die immer auf den Topplätzen waren. Jetzt ist das ein wenig anders. Aber eigentlich ist immer Druck da, wir müssen jetzt nur zeigen, dass wir damit besser umgehen können als bisher.

Was denken Sie denn, wenn Sie mit dem Bus die Rampe zum Stadion herunterfahren und angefeuert werden? Oder wenn Hunderte von Fans zum Abschlusstraining kommen und sie motivieren wollen?

Mich pusht das total. Durch meine Verletzungen habe ich es enorm vermisst zu spielen. Und das will ich jetzt unbedingt.

Haben Sie trotzdem jemals mit ihren Teamkollegen oder dem Psychologen über Versagensängste gesprochen?

Nein, die hat niemand, denke ich. Jeder fühlt den Druck und weiß, dass wir gewinnen müssen. Aber jeder freut sich auch auf das Spiel. Es ist aber natürlich auch schwierig für mich, jetzt für jeden einzelnen Spieler zu sprechen.

Und wenn doch der GAU eintritt und Werder am Ende absteigt, gingen Sie mit in Liga zwei?

Ich habe über diesen Fall noch nicht einmal nachgedacht. Ich will einfach nur spielen und diese Situation mit meinen Teamkollegen bewältigen. Deshalb ist es auch überhaupt nicht notwendig, darüber zu sprechen.

Mit Florian Kohfeldt haben Sie einen Trainer, der womöglich eine ähnlich intensive Verbindung zu Werder hat wie die Fans. Macht das die ganze Situation noch schwieriger, weil er mit seinem Herzen so sehr am Verein hängt wie kaum ein anderer Trainer im Profi-Geschäft und die Mannschaft es auch ihm unbedingt leichter machen will?

Das ist kein Problem. Ich möchte auch so gut spielen. Für ihn, für den Klub und für mich.

Ein Verein, der ihnen wiederum sehr am Herzen liegt, ist der IF Brommapojkarna, ihr Jugendklub. Erst im vergangenen Sommer waren sie bei einem großen Fest dort zu Gast.

Ich bin jedes Jahr zu einem Spiel da, um ein bisschen in der Halbzeit zu sprechen und den Kindern ein paar Autogramme zu geben.

Der Verein ist ein echtes Phänomen, denn er ist der größte Europas. Dort spielen etwa 4000 Menschen in über 250 Mannschaften Fußball. Wie ist das ausgerechnet in Schweden möglich?

Ich habe mich das früher auch gefragt. Ich wurde 1994 geboren, allein in meinem Jahrgang gab es damals, als ich sieben, acht Jahre alt war, 25 Mannschaften. Das ist unglaublich. Die Leute lieben es einfach Fußball zu spielen und in diesem Verein ist wirklich jeder willkommen. Auch die Qualität ist wirklich sehr gut, es geht sehr professionell zu. Der Klub hat mir enorm geholfen, zu dem zu werden, der ich heute bin.

Aber wie ist da überhaupt ein geordnetes Training möglich? Mussten sie da nicht manchmal morgens um 7 Uhr oder spät am Abend spielen?

In der Jugend war es tatsächlich schwierig, eine Zeit zum Training zu finden. Das war immer ein Problem für die ganzen Coaches. Besonders im Winter. Als Kind hast du in der Halle trainiert, aber du wolltest natürlich auf den Kunstrasen. Dann wurde es problematisch und du musstest um 21 oder 22 Uhr spielen. Und du musstest sehr viel durch Stockholm fahren. Aber das war es wert.

Es sind einige Profis aus ihrem Jugendklub hervorgegangen. Neben ihnen kommen aus dem Verein unter anderem Anders Limpar, Albin Ekdal oder die beiden Hannoveraner John Guidetti und Miiko Albornaz. Das klingt unglaublich für einen Verein, der bei den Erwachsenen keine riesige Rolle spielt.

Es gibt da ein generelles Problem: Als ich dort war, bin ich danach zu einem großen Klub in Schweden gewechselt. Für gutes Geld, aber wenn ich beispielsweise direkt in die Niederlande gegangen wäre, hätte der Verein mehr für mich bekommen. Es ist sehr schwierig, talentierte Spieler lange zu halten, weil sie sich natürlich verbessern wollen. Ich hoffe, dass der Verein sich in der ersten Liga irgendwann etablieren kann – dann wird es einfacher. Der Klub hat es auch schon versucht, aber nach zwei, drei Jahren hat er dann wieder zu viele Spieler verloren. Dann wurde es auch schwierig in der zweiten Liga, jetzt sind sie in der dritten – was viel zu niedrig ist. Aber es kommen immer wieder neue Talente, viele Spieler sind mittlerweile in Europa unterwegs. Und auch im Nationalteam.

Es ist fast ein wenig verrückt: John Guidetti und Miiko Albornaz sind ganz in der Nähe gelandet, spielen inzwischen in Hannover.

Wir sind gut befreundet. Sie sind älter als ich, aber John ging in meine Schule und wir haben in der U21 zusammen gespielt. Miiko war in Brommapojkarna auf meiner Position die Nummer eins, als ich 16, 17 war. Als er dann ging, wurde ich der Linksverteidiger.

Es klingt fast wie ein Fußball-Märchen, dass drei Jungs aus einem Jugendverein, die gemeinsam aufgewachsen sind, später in einem anderen Land in unmittelbarer Nähe spielen. Ist es das auch für Sie?

Es ist wirklich lustig, auch im Nationalteam. Dort kommt dann noch Torhüter Kristoffer Nordfeldt hinzu, der zuletzt in Swansea war und jetzt in der Türkei spielt. Auch mit ihm habe ich zusammengespielt. Oder mit Simon Tibbling, der in Groningen war und jetzt bei Bröndby ist. Dejan Kulusevski, der gerade für 35 Millionen Euro zu Juventus Turin gewechselt ist, kommt ebenfalls von Brommapojakarna. Ich habe bestimmt noch einige vergessen. Es ist ein toller Verein, der junge Spieler super entwickelt.

Wie oft treffen Sie sich denn mit den beiden Jungs aus Hannover, es liegen ja nur etwas mehr als 100 Kilometer zwischen Ihnen?

Wann immer ich kann. Nicht jede Woche, aber wir sehen uns mehrmals im Monat, wenn es möglich ist.

Und dann geht es nur um Fußball oder gibt’s auch andere Themen?

Natürlich geht es viel um Fußball. Allerdings haben wir auch unsere Freundinnen immer dabei, die wollen auch mal über andere Sachen sprechen.

Im Januar gab es Nachrichten über einen gemeinsamen Bowling-Abend. Dabei sollen sie sich verletzt haben.

Natürlich nicht. Das war der größte Witz, den ich je gehört habe. Es war einfach schlechtes Timing. Die Verletzung ist vorher passiert, dann bin ich trotzdem bowlen gegangen. Ich hatte alles mit den Physios abgeklärt, da gab es überhaupt kein Problem. Ich habe auch nicht wirklich aggressiv oder so gespielt, sondern einfach mitgemacht.

Verzichten Sie derzeit trotzdem lieber auf andere Sportarten, um die Verletzungsgefahr zu minimieren?

Auf jeden Fall. Ich gehe wegen meines Knies nicht einmal mehr zum Bowling, obwohl ich es könnte und auch meine Freundin es unbedingt möchte. Ich will da kein Risiko eingehen. Auch Tennis spiele ich jetzt natürlich nicht. Selbst Golf. Ich könnte das im Urlaub tun, doch nicht einmal das mache ich während der Saison, obwohl ich es sehr liebe.

Also nur noch Sportarten am Tisch. Billard zum Beispiel.

Stimmt, Billard könnte ich spielen. Shuffle Board ist auch gut. Und Karten natürlich.