Ende Januar ist Milot Rashica auf den letzten Drücker nach Bremen gewechselt. Sieben Millionen Euro hat Werder dafür an den niederländischen Klub Vitesse Arnheim überwiesen, und nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der Flügelstürmer zuletzt immer häufiger angedeutet, dass er dieses Geld tatsächlich wert sein könnte. Nun hat Rashica erstmals in einer kleinen Medienrunde gesprochen. Über sein erstes Halbjahr in Bremen. Über seinen Lieblingsspieler Cristiano Ronaldo. Und über seine Ziele mit Werder.

Milot Rashica über …

… sein erstes halbes Jahr bei Werder:

„Als ich im Januar nach Bremen kam, war alles neu für mich. Jetzt ist es viel besser. Ich habe die Stadt kennengelernt, den Klub, die Mitarbeiter. Ich weiß jetzt, wie hier alles abläuft, das macht es leichter für mich. Ich fühle mich sehr wohl in Bremen, auch wenn ich von der Stadt noch nicht so viel gesehen habe. Ich bin aber häufiger in der Innenstadt, um mich mit Freunden oder Familie zu treffen.“

… seine bisherigen Leistungen in der Bundesliga:

„Ich habe mich anfangs etwas schwer getan. Die Unterschiede zwischen der niederländischen Liga und der Bundesliga waren doch größer, als ich es erwartet hatte. Im TV sah das immer so einfach aus, aber auf dem Platz ist es das überhaupt nicht. Das Tempo in der Bundesliga ist viel höher, die Intensität auch. Ich muss jetzt viel mehr laufen als vorher in den Niederlanden, muss nach vorne und nach hinten arbeiten, kann mich nie ausruhen. Die Gegenspieler sind auch viel besser. Aber nach ein paar Spielen habe ich mich bereits daran gewöhnt. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich alles schon viel besser umsetzen kann.“

… Trainer Florian Kohfeldt:

„Florian und sein Trainerteam helfen mir sehr. Sie haben mir von Anfang an Zeit gegeben, mich an die neue Liga und die neuen Mannschaftskollegen zu gewöhnen. Trotzdem bin ich in vielen Spielen zum Einsatz gekommen, mal von Beginn an, mal nach einer Einwechslung. Florian erklärt mir immer sehr gut, warum ich spiele oder warum nicht. Es liegt ja auch nicht immer an mir, sondern auch mal an der Taktik oder daran, dass er lieber einen großen Spieler vorne drin haben möchte. Wir sprechen sehr häufig, und die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr angenehm. Es ist großartig, dass er die nächsten Jahre auf jeden Fall bei Werder bleiben möchte. Nicht nur für mich, sondern für den gesamten Verein. Jetzt können wir hier zusammen etwas aufbauen.“

… seine Ziele mit Werder:

„Wir haben eine gute Mannschaft, spielen attraktiven und offensiven Fußball, da haben wir es nicht verdient, so weit unten in der Tabelle zu stehen. Das soll in der nächsten Saison besser werden. Und natürlich will ich irgendwann mit Werder etwas gewinnen und im Europapokal spielen. Aber da müssen wir uns noch etwas gedulden.“

… den Konkurrenzkampf mit Fin Bartels, der im Sommer nach langer Verletzungspause zurückkehren wird:

„Fin ist ein sehr wichtiger Spieler für uns. Ich werde hart arbeiten müssen, um meine Chance zu erhalten. Aber der Konkurrenzkampf wird uns als Mannschaft nur stärker machen. Nächste Saison wird es aber eh eine ganz andere Situation sein: Ich werde die komplette Vorbereitung mit der Mannschaft absolvieren, kann in Testspielen zum Einsatz kommen, und dann muss ich fit sein und mich zeigen. Denn natürlich möchte ich jedes Mal spielen.“

… die hohe Ablöse, die Werder im Winter für ihn gezahlt hat:

„Kann schon sein, dass mit der hohen Ablöse auch eine gewisse Erwartungshaltung verbunden ist. Aber die spüre ich kaum. Ich will dem Verein und den Fans zeigen, was ich drauf habe und dass ich das Geld wert bin, das für mich gezahlt wurde. Aber ich werde noch etwas Zeit brauchen.“

... die Werder-Fans:

„Unsere Fans sind einfach toll, die hören nie auf, uns anzufeuern. Selbst, wenn wir mal nicht gut spielen, stehen sie 90 Minuten lang hinter uns. Das gibt uns Extra-Motivation. Und das nicht nur im Weserstadion, sondern auch bei Auswärtsspielen. Das war schon interessant für mich zu beobachten, dass unsere Fans auch in anderen Stadien immer dabei sind. Der Gästeblock ist immer voll, das ist super.“

… Leihspieler Yuning Zhang, den er noch von Vitesse Arnheim kennt:

„Wir sprechen manchmal über seine Situation bei Werder. Er ist ein guter Stürmer, arbeitet hart an sich. Aber was soll ich sagen? Natürlich ist seine Situation unbefriedigend.“

… seine Pläne für die Sommerpause:

„Nach dem letzten Spiel mit Werder bin ich zunächst mit der Nationalmannschaft unterwegs. Danach fahre ich nach Hause, in den Kosovo, zu meiner Familie. Da werde ich entspannen und die Weltmeisterschaft im TV verfolgen.“

… seinen Lieblingsspieler:

„Ich mag Cristiano Ronaldo. Er ist Außenstürmer und Rechtsfuß, so wie ich. Schon als Kind habe ich seine Spiele im TV verfolgt. Er ist der beste Stürmer der Welt, zusammen mit Lionel Messi. Aber leider neigt sich seine Karriere dem Ende zu …“

… seine Familie:

„Meine Familie ist sehr oft zu Besuch in Bremen, gerade erst ist sie für einen Monat hier gewesen. Meine Familie steht immer hinter mir, und es ist mir wichtig, dass ich sie so oft es geht sehe.“

… seine Deutschkenntnisse:

„Im Sommer beginne ich mit dem Sprachkurs. Ich verstehe aber auch so schon ein paar Sachen, zum Beispiel, wenn der Trainer spricht. Aber das kann noch besser werden.“